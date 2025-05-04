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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення позицій росіян на Харківщині
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Дрон-бомбер "Баба Яга" знищив позиції та техніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині прикордонники за допомогою дрона-бомбера "Баба Яга" знищили транспортні засоби та позиції російських загарбників.

Відповідне відео опублікувала в телеграм ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

""Баба Яга" прикордонників Харківського загону виявила та знищила три автівки та три позиції окупантів", - підписали кадри прикордонники.

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Автор: 

прикордонники (1101) знищення (7313) дрони (4751) Харківська область (873)


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А чому баба яга , а не Котигорошко ?
Баба яга - це героїня андрофагів ( московитів) . Вони з нею людей їли
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04.05.2025 00:22 Відповісти
Загону - респект!
Ремби руSSьґе - є надія, що хоч трохи конали...
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04.05.2025 00:37 Відповісти
 
 