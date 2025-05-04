Дрон-бомбер "Баба Яга" знищив позиції та техніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині прикордонники за допомогою дрона-бомбера "Баба Яга" знищили транспортні засоби та позиції російських загарбників.
Відповідне відео опублікувала в телеграм ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
""Баба Яга" прикордонників Харківського загону виявила та знищила три автівки та три позиції окупантів", - підписали кадри прикордонники.
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Баба яга - це героїня андрофагів ( московитів) . Вони з нею людей їли
Ремби руSSьґе - є надія, що хоч трохи конали...