Дрон-бомбардировщик "Баба Яга" уничтожил позиции и технику оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники с помощью дрона-бомбера "Баба Яга" уничтожили транспортные средства и позиции российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовала в телеграм ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

""Баба Яга" пограничников Харьковского отряда обнаружила и уничтожила три машины и три позиции оккупантов", - подписали кадры пограничники.

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