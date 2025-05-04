Дрон-бомбардировщик "Баба Яга" уничтожил позиции и технику оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
На Харьковщине пограничники с помощью дрона-бомбера "Баба Яга" уничтожили транспортные средства и позиции российских захватчиков.
Соответствующее видео опубликовала в телеграм ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
""Баба Яга" пограничников Харьковского отряда обнаружила и уничтожила три машины и три позиции оккупантов", - подписали кадры пограничники.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Баба яга - це героїня андрофагів ( московитів) . Вони з нею людей їли
Ремби руSSьґе - є надія, що хоч трохи конали...