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Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение позиций россиян на Харьковщине
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Дрон-бомбардировщик "Баба Яга" уничтожил позиции и технику оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники с помощью дрона-бомбера "Баба Яга" уничтожили транспортные средства и позиции российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовала в телеграм ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

""Баба Яга" пограничников Харьковского отряда обнаружила и уничтожила три машины и три позиции оккупантов", - подписали кадры пограничники.

Смотрите также: Дрон-камикадзе атакует вражескую ББМ вместе с российскими пехотинцами на броне на Купянском направлении. ВИДЕО

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пограничники (1575) уничтожение (7001) дроны (3969) Харьковская область (872)


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А чому баба яга , а не Котигорошко ?
Баба яга - це героїня андрофагів ( московитів) . Вони з нею людей їли
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04.05.2025 00:22 Ответить
Це хрюкоцапи йому таке прiзвисько дали
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04.05.2025 02:36 Ответить
та хочь кіт баюн лише б дохли
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04.05.2025 10:57 Ответить
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04.05.2025 11:00 Ответить
Загону - респект!
Ремби руSSьґе - є надія, що хоч трохи конали...
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04.05.2025 00:37 Ответить
 
 