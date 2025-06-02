Вражеская бронемашина исчезает в дыму и огне после атаки морпехов из 36-й бригады. ВИДЕО
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражескую бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной боевой работы украинских воинов.
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По ходу, всі проблеми вже вирішив....
Їх вялічіє розперло, он як!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!