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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Вражеская бронемашина исчезает в дыму и огне после атаки морпехов из 36-й бригады. ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной боевой работы украинских воинов.

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Автор: 

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телепортація рашистів до пекла триває-телепортаторам респект...
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02.06.2025 10:39 Ответить
як це до пекла? Ані пападають в ********...
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02.06.2025 10:43 Ответить
У кацапів за мить все життя промайнуло - як папка бив мамку, як ходив у школу по грязюкі, як викурив першу цигарку у 7-м років і бухонув у 14-ть, як обригався на випускному, як запердолив однокласницю і прийшлось оженитися, як бухий розбив сусіду тачку, як взяв кредит, а потім підписав контракт для його погашення...
По ходу, всі проблеми вже вирішив....
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02.06.2025 10:41 Ответить
Пішли московіти за димом! Усьо ж, па Плану ******!?
Їх вялічіє розперло, он як!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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02.06.2025 11:10 Ответить
Дуже класне відео, але є одне но це не работа 38 бригади. Цю бмп відпрацювала піхота стугною.
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02.06.2025 11:52 Ответить
 
 