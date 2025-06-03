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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Пілот українського вертольота атакує окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пілота українського вертольота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атаку позицій окупантів, ймовірно, некерованими ракетами.

Дивіться: Пілот українського літака СУ-27 знищує російський ЗРК американською ракетою AGM-88 HARM. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4158) армія рф (17784) знищення (7525) вертоліт (881)


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Крокодили України!
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03.06.2025 11:36 Відповісти
Хоть так
показати весь коментар
03.06.2025 11:47 Відповісти
 
 