Пілот українського вертольота атакує окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пілота українського вертольота.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атаку позицій окупантів, ймовірно, некерованими ракетами.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.06.2025 11:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
stathunt80 777
показати весь коментар03.06.2025 11:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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