Полет украинского вертолета Ми-24B с отметками о 19 уничтоженных "Шахедах" и 6 разведдронах. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят полет украинского вертолета Ми-24В.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту авиамашины можно разглядеть отметки согласно, которым экипаж вертолета уничтожил 19 вражеских ударных беспилотников "Shahed" и шесть разведывательных БПЛА.

Читайте: В этом году украинское небо увидит еще больше современной авиации, - Умеров

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты вертолетов Ми-24 сбивают российские дроны-камикадзе "Shahed". ВИДЕО