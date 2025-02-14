Полет украинского вертолета Ми-24B с отметками о 19 уничтоженных "Шахедах" и 6 разведдронах. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят полет украинского вертолета Ми-24В.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту авиамашины можно разглядеть отметки согласно, которым экипаж вертолета уничтожил 19 вражеских ударных беспилотников "Shahed" и шесть разведывательных БПЛА.
Топ комментарии
Zynoviy Zenon

Amber

vadik kut

молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Може вже дати йм'я Бикова гідним?