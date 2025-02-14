РУС
Полет украинского вертолета Ми-24B с отметками о 19 уничтоженных "Шахедах" и 6 разведдронах. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят полет украинского вертолета Ми-24В.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту авиамашины можно разглядеть отметки согласно, которым экипаж вертолета уничтожил 19 вражеских ударных беспилотников "Shahed" и шесть разведывательных БПЛА.

+12
Респект!
14.02.2025 16:13 Ответить
+10
Наші соколи в небі найкращі і найкрутіші в світі ,
молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
14.02.2025 16:39 Ответить
+9
КРАСЕНЬ!!!🤙
14.02.2025 16:26 Ответить
Мда ...Кожен день по 100 Шахедів запускають ..
14.02.2025 16:16 Ответить
14.02.2025 16:58 Ответить
Красені наші...
14.02.2025 16:55 Ответить
Слава Героям!!!
14.02.2025 18:12 Ответить
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
14.02.2025 19:03 Ответить
Нарешті знайшли гелікоптерам належне застосування. Це набагато краще, ніж гатити в небо як в копійку 80-мм РС-ами з кабрування.
14.02.2025 19:28 Ответить
и один вылет стоит как несколько шахедов,нам деньги некуда девать?
14.02.2025 19:43 Ответить
Скільки коштує твоє житття ? Мені стало просто цікаво , чи варто пілотам піднімати вертоліт у повітря щоб ти далі жив , чи дешевше буде коли тебе шахед обнулить ?
14.02.2025 21:02 Ответить
шах1д=150-200к.б= рахуй за вил1ти, щ1товод вотруба...)
15.02.2025 06:50 Ответить
"Крокодил" сам по себе впечатляющий.
14.02.2025 21:37 Ответить
"В бій йдуть тіки "старики""
Може вже дати йм'я Бикова гідним?
15.02.2025 01:17 Ответить
ТАК В НАС СОЛДАТ БІЛЬШЕ ЗБИВАЄ !)
15.02.2025 09:02 Ответить
 
 