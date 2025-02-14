В этом году украинское небо увидит еще больше современной авиации, - Умеров
Министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что в этом году Украина получит еще больше современной авиации.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, Умеров принял участие в заседании Коалиции Воздушных сил на уровне министров обороны стран-участниц.
"Благодарен министру обороны Нидерландов Рубену Брекельмансу и министру обороны Дании Троельсу Лунду Поульсену за лидерство в Коалиции и организацию этой встречи.
Поблагодарил каждое государство, которое присоединилось к инициативе и взяло на себя обязательства по усилению украинской авиации. Отдельная благодарность Нидерландам и Франции за недавнюю передачу F-16 и Mirage-2000.
Эта работа продолжается. В 2025 году украинское небо увидит еще больше современной авиации и подготовленных пилотов способных защитить нашу землю и наших людей от преступных российских атак", - отметил глава Минобороны.
