В этом году украинское небо увидит еще больше современной авиации, - Умеров

Украина в этом году получит еще больше авиации

Министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что в этом году Украина получит еще больше современной авиации.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, Умеров принял участие в заседании Коалиции Воздушных сил на уровне министров обороны стран-участниц.

"Благодарен министру обороны Нидерландов Рубену Брекельмансу и министру обороны Дании Троельсу Лунду Поульсену за лидерство в Коалиции и организацию этой встречи.

Поблагодарил каждое государство, которое присоединилось к инициативе и взяло на себя обязательства по усилению украинской авиации. Отдельная благодарность Нидерландам и Франции за недавнюю передачу F-16 и Mirage-2000.

Эта работа продолжается. В 2025 году украинское небо увидит еще больше современной авиации и подготовленных пилотов способных защитить нашу землю и наших людей от преступных российских атак", - отметил глава Минобороны.

Україна цьогоріч отримає ще більше авіації

Топ комментарии
+4
Цьогоріч 😸😸😸. Швидко. А взагалі нехай російське небо краще насолоджується цією авіацією.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:05 Ответить
+2
******* авіація це F-35, які можуть долати ППО противника. А те що нам дають це не ******* авіація, це вже зброя яка не дає нам перевагу на полі бою.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:14 Ответить
+2
чєбурєк, йди нахй
показать весь комментарий
14.02.2025 14:38 Ответить
