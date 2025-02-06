Украина получила от союзников самолеты Mirage 2000 и F-16, - Умеров
Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.
Об этом говорится на фейсбук-странице министра обороны Украины Рустема Умерова, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинское небо становится более защищенным! Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии", - написал он.
Умеров поблагодарил Францию и Нидерланды за поддержку украинского народа в войне против РФ.
"Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность - Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба.
Поддержка Нидерландов - это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан", - написал глава Минобороны.
"Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше. Спасибо союзникам за доверие, решимость и неизменную поддержку Украины!" - резюмировал Умеров.
Ранее сообщалось, что Минобороны Нидерландов участвует в подготовке 26 украинцев на должности так называемых руководителей экипажа самолетов F-16.
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куди ти лізеш?
це повинен сказати найвеличніший верхоаголоакомандир голуб миру кластерний гундосий зе!лідор!
а вже потім вся ваша зелена дебільна наволоч.
Чуда не буде, як не було від атакамсів, леопардів та джавелінів.
Усе в Божих руках, треба з Ним миритись
Не можна порівнювати те що постійно модернізувалось, і бойову машину, на яку 40 забили болт, бо "ми нейтральні!", "армія не пріоритет", "гроші на роздуту соціалку, а не на модернізацію озброєнь"......
Головне з постами у фейсбук не перестаратись, а то прихильність вкраїнчиків відбере ненароком у зе.
200 наш протухшай батальон!,
Яму спаёт казёл Кабзон,
Под тихай наш вЯчерний звон.
Але не поголився один гуй!
На фоні останньої інформації щодо отриманням Україною бортів F-16 та Mirage 2000, очікуваними будуть намагання ворога завдати ударів по ймовірних місцях розташування вказаної техніки.
Ракета в напрямку Миргорода - перша реакція підарстану.
- Кто он?! Назовите имя этого негодяя!
- Вы, Трелони! Вы не умеете держать язык за зубами! " (С)
Зелені потвори розкривають рота лише для виливу звідти лайна, та пустопорожніх слів. Не *******. Застарілі. Просто це логічний носій для Storm Shadow та можливо AASM, який дозволить застосовувати їх без танців з бубном над СУ-24, які до речі, теж мають певний ресурс, що значно вичерпаний за ці 3 роки. От і все. Правда не виключаю, що генії з Генштабу застосують їх виключно для гонитви за Шахедами.