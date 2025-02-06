Украина получила от союзников самолеты Mirage 2000 и F-16, - Умеров

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.

Об этом говорится на фейсбук-странице министра обороны Украины Рустема Умерова, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинское небо становится более защищенным! Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии", - написал он.

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Умеров поблагодарил Францию и Нидерланды за поддержку украинского народа в войне против РФ.

"Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность - Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба.

Поддержка Нидерландов - это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан", - написал глава Минобороны.

"Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше. Спасибо союзникам за доверие, решимость и неизменную поддержку Украины!" - резюмировал Умеров.

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Ранее сообщалось, что Минобороны Нидерландов участвует в подготовке 26 украинцев на должности так называемых руководителей экипажа самолетов F-16.