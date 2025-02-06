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Украина получила от союзников самолеты Mirage 2000 и F-16, - Умеров

Украина получила Mirage 2000 и F-16

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.

Об этом говорится на фейсбук-странице министра обороны Украины Рустема Умерова, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинское небо становится более защищенным! Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии", - написал он.

Также смотрите: Украина получила первые истребители Mirage 2000. ВИДЕО

Умеров поблагодарил Францию и Нидерланды за поддержку украинского народа в войне против РФ.

"Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность - Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба.
Поддержка Нидерландов - это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан", - написал глава Минобороны.

"Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше. Спасибо союзникам за доверие, решимость и неизменную поддержку Украины!" - резюмировал Умеров.

Также смотрите: Украина получит новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году, - Умеров. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что Минобороны Нидерландов участвует в подготовке 26 украинцев на должности так называемых руководителей экипажа самолетов F-16.

Автор: 

F-16 (570) Умеров Рустем (577) Mirage (17)


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Топ комментарии
+21
Ти ідіот? Джавеліни зупинили навалу у 22. Хаймарси були законом успішного звільнення Харківської обл. і Херсона. Леопарди значно підняли боєздатність ВСУ. І лише ідіоти типу тебе по методичні шпарять.
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06.02.2025 16:09 Ответить
+10
Бредлі до речі в своєму класі дійсно вундерваффе, бмп-2 і поруч не валялась.
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06.02.2025 16:17 Ответить
+9
умеров!
куди ти лізеш?
це повинен сказати найвеличніший верхоаголоакомандир голуб миру кластерний гундосий зе!лідор!
а вже потім вся ваша зелена дебільна наволоч.
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06.02.2025 15:59 Ответить
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Ну може менш слів, а більше справ чи ви думаєте що ворог спить.
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06.02.2025 15:59 Ответить
Ермак.
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06.02.2025 15:59 Ответить
дєрьмак забашляв за міражі зі своєї кишені???
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06.02.2025 16:23 Ответить
умеров!
куди ти лізеш?
це повинен сказати найвеличніший верхоаголоакомандир голуб миру кластерний гундосий зе!лідор!
а вже потім вся ваша зелена дебільна наволоч.
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06.02.2025 15:59 Ответить
голуб миру розминається,марафєт на харі наводять йому(щоб було заклопотане,переживаюче) скоро вилізе і понесеться з донесеннями і планами.
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06.02.2025 16:04 Ответить
Чергове вундерваффе...
Чуда не буде, як не було від атакамсів, леопардів та джавелінів.
Усе в Божих руках, треба з Ним миритись
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06.02.2025 16:00 Ответить
Ти ідіот? Джавеліни зупинили навалу у 22. Хаймарси були законом успішного звільнення Харківської обл. і Херсона. Леопарди значно підняли боєздатність ВСУ. І лише ідіоти типу тебе по методичні шпарять.
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06.02.2025 16:09 Ответить
Бредлі до речі в своєму класі дійсно вундерваффе, бмп-2 і поруч не валялась.
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06.02.2025 16:17 Ответить
БМП-2 это жестянка в два раза легче мем натовские аналоги..
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06.02.2025 16:32 Ответить
Бредлі в основі таке ж гамно, як і БМП 2, різниця лише в тому, що американці це швидко зрозуміли, і шляхом модернізацій, виправили нагальні проблеми і довели машину до розуму. А БМП-2 тихо гнили всі ці роки, аж поки їх не кинули на фронт.
Не можна порівнювати те що постійно модернізувалось, і бойову машину, на яку 40 забили болт, бо "ми нейтральні!", "армія не пріоритет", "гроші на роздуту соціалку, а не на модернізацію озброєнь"......
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06.02.2025 19:29 Ответить
бачу Вітя тупенький, краще б Вітя зламав пальці і не нестукував херню по клавіатурі хоч деякий час
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06.02.2025 17:14 Ответить
Умєров - де міни????
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06.02.2025 16:04 Ответить
Мерзотник хто відповість за міни?
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06.02.2025 16:04 Ответить
Міни вже проїхали,наразі більш важливі задачі
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06.02.2025 16:06 Ответить
Умєров просто нагадує, що він міністр, а не продавець шаурми. (бо то друге більш реалістичне)

Головне з постами у фейсбук не перестаратись, а то прихильність вкраїнчиків відбере ненароком у зе.
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06.02.2025 16:07 Ответить
А дальнобійні ракети? Без ракет ці літаки як танк без снарядів. А танк без снарядів це трактор а не бойова машина
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06.02.2025 16:09 Ответить
які ж ви *** вумні,шо там з власним виробництвом?
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06.02.2025 16:13 Ответить
Имеется ввиду ракеты к этим самолетам или предлагаешь их самим разрабатывать и выпускать? А самолеты хай пока постоят?
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06.02.2025 17:11 Ответить
Це ж не наше МО,звісно нададуть до них озброєння
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06.02.2025 17:13 Ответить
о! Зе переплюнул!)
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06.02.2025 16:12 Ответить
Самненя прочь уходит в ночь
200 наш протухшай батальон!,
Яму спаёт казёл Кабзон,
Под тихай наш вЯчерний звон.
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06.02.2025 16:17 Ответить
Умєров подякував Франції і Нідерландам за підтримку українського народу у війні проти РФ.

Але не поголився один гуй!
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06.02.2025 16:20 Ответить
Купка якихось літачків - то ще не привід голитися і прати шкарпетки.
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06.02.2025 17:51 Ответить
Умеров в 1996 році успішно продавав шаурму а Єрмак пиво.
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06.02.2025 16:46 Ответить
Подяка народу та уряду Франції за допомогу Україні бойовими літаками Міраж - носіями дуже ефективних АКР "Скалп". Під крилами Міражів АКР Скалп (не експортне виконання) здатні викликати глибокі стурбованість та занепокоєння істот у баштах кремля.
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06.02.2025 16:47 Ответить
Допомагають тому, хто бореться. Такий світ. Три роки війни, але перед тим 30 років анархії і розпі*дяйства. Проіпати ядерну зброю, стратегічну авіацію, економіку і все решта... Українці розслабилися і зайнялися персональними проблемами. І поклали на державу. Чомусь прийнято було дивитися на державу як на щось чуже і вороже. Тепер платимо кров'ю.
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06.02.2025 16:52 Ответить
Не перживайте, ті хто все це проіпав і поклав болт на Україну - зараз в ажурє. Захищають восновному всякі патріотіки які і 30 років борлись, і в 22-му пішли. Але не переживайте, всіх цих патріотіків скоро винищать. Генерал Содоль не дасть збрехати. Залишаться лише ті хто відкупився тут, або здриснув в Європу. Ото вони будуть будувати майбетнє україни. Якщо самі не справляться, то грузини підкажуть як саме.
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06.02.2025 17:50 Ответить
А ви до яких відноситесь? Ні риба, ні м'ясо? Моя хата скраю? Ви самі будете щось будувати? ))
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07.02.2025 15:55 Ответить
ще б геолокацію скинув
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06.02.2025 17:09 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

На фоні останньої інформації щодо отриманням Україною бортів F-16 та Mirage 2000, очікуваними будуть намагання ворога завдати ударів по ймовірних місцях розташування вказаної техніки.

Ракета в напрямку Миргорода - перша реакція підарстану.
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06.02.2025 17:46 Ответить
" - Трелони, я могу поехать с вами, но есть человек, на которого в этом предприятии я боюсь положиться!
- Кто он?! Назовите имя этого негодяя!
- Вы, Трелони! Вы не умеете держать язык за зубами! " (С)
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06.02.2025 17:49 Ответить
Господи - Ці ******* бойові машини вже в Україні.
Зелені потвори розкривають рота лише для виливу звідти лайна, та пустопорожніх слів. Не *******. Застарілі. Просто це логічний носій для Storm Shadow та можливо AASM, який дозволить застосовувати їх без танців з бубном над СУ-24, які до речі, теж мають певний ресурс, що значно вичерпаний за ці 3 роки. От і все. Правда не виключаю, що генії з Генштабу застосують їх виключно для гонитви за Шахедами.
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06.02.2025 19:35 Ответить
 
 