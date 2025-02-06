РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11710 посетителей онлайн
Новости
31 944 100

Украина получила первые истребители Mirage 2000. ВИДЕО

Первые истребители Mirage 2000 прибыли в Украину

Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, передает Цензор.НЕТ.

"6 июня 2024 года Эмманюэль Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, теперь они будут участвовать в защите украинского неба", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина применяет новые почти 500-килограммовые управляемые авиабомбы против армии РФ, - СМИ

Перші винищувачі Mirage 2000 прибули до України

Также читайте: Франция готова отправить войска в Гренландию, если Дания попросит об этом, - глава МИД Барро

Mirage 2000 был принят на вооружение ВВС Франции в 1984 году. Это многоцелевой истребитель четвертого поколения, производившийся в десятках модификаций – от разведчика до фронтового бомбардировщика. Mirage 2000 способен использовать всю номенклатуру французских высокоточных авиационных средств поражения, включая крылатые ракеты SCALP и авиабомбы AASM.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ запугивала из ЗРК С-400 патрульный самолет Франции над Балтийским морем, - Лекорню

Автор: 

авиация (2856) Франция (3545) Лекорню Себастьян (75)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+59
Чекаємо фотку Зеленського з вказівкою про кількість і координати перебування літаків.
Бо товариш полковник з ФСБ страшенно лютує.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:11 Ответить
+53
Гарна новина...
показать весь комментарий
06.02.2025 12:08 Ответить
+44
Французам щира подяка і респект👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
06.02.2025 12:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
06.02.2025 12:08 Ответить
Надіюся - вони злітали, з аеродрому у Франції, під звуки "Марсельєзи"...

Гей, діти рідної країни,
Ходім - настав славетний час!
Бо лютий ворог стяг руїни
Вже розгортає проти нас.
Вам чути, як здаля лунає
Той рев шалених вояків -
Іде, іде проклята зграя,
Щоб ваших нищити синів.
Приспів:
Громадо, в бій ставай!
До лав, батьки й сини!
Рушай! Рушай!
Хай чорна кров напоїть борозни!

Свята любов до свого краю
Зміцнить удар наш у бою.
Злети ж до нас ти, воле, з раю
I силу нам подай свою!
Побіду під стяги кохані
Прикличмо з лав з усіх кінців, -
Хай бачать недруги здолáні
I славу, і тріумф борців.
Приспів.
Коли ми здійсним наші мрії,
Батьки в могилах будуть спать,
Але їх прах і славні дії
Зумієм ми ушанувать.
Щоб не тягти життя нужденне,
Дали батьки нам гарту пай, -
Нас кличе збурення натхненне
I смерть у помсті за свій край!
Приспів.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:21 Ответить
Який пафосний гімн. Правда французькі діти рідної країни щось не дуже хотіли її захищати в 1940, маючи армію не гірше озброєну за Гітлера і плюс усилену англійцями і ще в додачу на їм допомагали бельгійці і голландці.
В останнє цей пафос у французів був присутній в роки Першої Світової більше 100 років тому
показать весь комментарий
06.02.2025 12:31 Ответить
Вони в масі своїй були демотивовані. Не хотіли воювати з вермахтом, психологічна травма першої світової. А також велика кількість населення були пронацистськи налаштовані.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:44 Ответить
Те ж саме можна сказать і про Червону армію зразка 1941 року. Вона була теж озброєна "не гірше" німецької (і, навіть, краще). А в полон здалося більше половини армії...
показать весь комментарий
06.02.2025 12:59 Ответить
... теж саме навздовзі можна буде і про ЗСУ сказати... якщо не зараз! Немотивованість.. достатньо велике СЗЧ...не хочуть воювати з кацапсячими...проросійські налаштованих більше..ніж тоді пронацистських французів...про допомогу і озброєння навіть і згадувати недоречно... І вишенька на тортику... Маршал Петен.... правительство Віші.... Найвеличній лідер ********** Хрипатий... правительство Єрмака...

Надія тільки на історичні закономірності! Петен - вирок смертна кара... Заміна пожиттевим...
Хрипатий.....???????????
показать весь комментарий
06.02.2025 14:02 Ответить
Чуєш, гнидо, ти про ЗСУ краще мовчи, ціліше будеш!
показать весь комментарий
06.02.2025 21:15 Ответить
..ось і тупориле вилізло! Може щось..заперечиш...безмозкове?
показать весь комментарий
06.02.2025 23:30 Ответить
..може безмозкове розкаже..як товпи добровольців...як це було у 2022 ..стоять у чергах біля воєнкоматів? Може населення не верещить.. і не кидається битися...коли співробітники ТЦК знаходять незарєестрованих? Може біля Тиси не ловлять сотні бігунців? Може не платять тисячі доларів..щоб втекти..чи не попасти на фронт? Може і СЗЧ у тисячі відсутне? Може не палять проросійські паскуди військові авто? Може більшості нарІду України ..які голосували за Хрипатого не однаково..яка влада..російська ..чи українська?
То може порівняєш з Францією 1940 року? І владу порівняєш? Я далекий від думки..що ти хоч щось знаєш про уряд Віші..про Петена... Тому моя пропозиція порівняти тут явно недоречна.
Зато ти добре знаєш лідора **********... Хрипатого... завдяки якому і таким як ти... безмозковим..і тече кров в Україні. Армія...це зріз суспільства.. І тільки дякуючі реальним патріотам наші ЗСУ тримаються.
показать весь комментарий
06.02.2025 23:44 Ответить
ну шо ти так рвеш свою жопу за хрипатого . чим ти кращий за нього ??? і чому ти тупень пихавий вирішив що читачі ..цензора.. не знають історію другої світової війни сидів би собі і не тявкав . без тебе розберемось . я за зєльця не голосував а за ПОРОХА агітував . навіть якби ми вибрали ПОРОХА на другий термін ***** почав би вторгнення . тільки підготувались би краще і херсон не здали б і бучі не було б
показать весь комментарий
07.02.2025 06:32 Ответить
..ще один тупоголовий? Де це я за Хрипату паскуду рву? Можеш не доводити..що більшість читачів цензора знають історію другої світової. ))) Більшість історію взагалі не знають... І ти хто ..такий..що навіть без мене розібратися хочеш? Ти щось варте для України? Чи з тупоголовим українським нарІдом вирішиш результат сьогоднішньої війни? Чи ти скажеш..що більшості не похер..як закінчиться війна? Більшості..ніж пожрпти..поспати і посрати нічого не потрібно. І не тобі мені... розповідати..що було б при Пороху..якби тупі 73 відсотки паскуд не вибрали зелену паскуду. А взагалі...НАВЧИСЯ розуміти...що написано. А то ти..як і більшість... навчилося читати..а про що написано....так і не розумієш.
показать весь комментарий
07.02.2025 14:37 Ответить
та ти і правда хворий на голову . де ж тобі такому вумному новий народ знайти . ****** в антарктиду там пінгвінам про петена і про хрипатого будеш залівать . пінгвіни кучу лайків тобі поставлять і 73% виберуть тебе прізідєнтом
показать весь комментарий
07.02.2025 15:53 Ответить
..от де вас..номерних безмозкових находять?! Всі як один... номерні!!!))) 73 відсотки ідіотів і вибрали хрипатого. І здається розумово ти серед них і був...!! Запамятай бовдуре ... Шарль Де Голль казав.....всі прогресивні зміни у державах робить РОЗУМНА меншість... Ти стовідсотково не з цієї розумної меншості.. І нажаль таке не тільки в Україні..а по всьому світу...де більшість населення нічим від тварин не відрізняються. Пожрати...поспати... посрати... це їх і ТВІЙ девіз....))). От тільки питання!? Як ти живеш... як навчився писати при повній відсутності мозкової діяльності!?
А може для тебе Шарль Де Голль асоціюється з Гренландією...)))))))))??
показать весь комментарий
07.02.2025 20:18 Ответить
я тобі вже писав що я порохобот був є і буду . той ..номерок .. я не знаю для чого і хто його приліпив . якби побільше людей було в тій меншості де я. то не вибрали би зелену квартальну табуретку--- на рахунок пожрати . поспати і справляти нужду то тут і порохоботи і ********* створіння однакові і ти теж такий самий --- тепер окремо а ну подумай і скажи сам собі відверто а скільки з тих 73% вже лежать під жовто-блакитними прапорами яким навіки 21---59 років --- я думаю якщо ти людина розумна ти зрозумів що я тобі хотів донести бовдуру . пробач не втримався . це добре що ти такий начитаний . ну ти ж не такий тупий думати що я не знаю хто такий де голль і де знаходиться найбільший острів на планеті . коли зупиниться війна . саме зупиниться а не закінчиться і ми проведемо вибори згине зелена ******** як роса на сонці ---запам.ятай мої слова . бажаю тобі здоров.я повертайся в УКРАЇНУ . бо для чого ми воюємо як казав у.черчіль коли уряд запропонував не фінансувати культуру під час війни
показать весь комментарий
08.02.2025 08:03 Ответить
то з якого біса ти вирішив... що я зелений? Я за Пороха у 2019 році був... і зараз.. розуміючі...що украЇнчики розуму не наберуться..і знову можуть вибрати чи паскуду, що не виключається, а щось і гірше. Безмозкових дуже багато. За Арестовича навіть процент є....))) Тому я мрію..Залужний - президент... Порох- прем*єр... Все інше буде катастрофою.
А те що під нашими прапорами лежать і ті , хто голосував за зеленого... так це результат і їхньої безмозковості. Ви ж добре розумієте... що 73 відсотки реально притягнули війну в Україну. І на совісті цих 73 кров і горе... І ніхто мені не докаже зворотне. Мені достатньо вислову путіна.. нам все одно..аби не Порошенко І це факт...який мудрий нарІд ніяк не допетрить. Так..і серед порохоботів є безмозкові... Але їх значно менше..ніж відверто дурних у більшості. То яким потрібно бути ідіотом з простого люду ...щоб підтримувати зараз зеленського.?! Ті що при владі... ці знають що їм потрібно.
В Україну я повернуся найближчим часом. Робота така... Україна-Світ - Україна... Єдине хочу сказати. За три роки я особисто повністью розачарувався в українському народі... Той вибух патриотичності весни 2022 дав велику надію... яка згасла сьогодні... НарІд вибрав цю владу... то нарІд і платить за це своїми життями. Нажаль гинуть і ті... і за тих... хто не розуміє...що зробив своїм вибором у 2019. А шанс..що ще раз українчики наступлять на граблі..дуже вирогідний.
показать весь комментарий
08.02.2025 14:38 Ответить
я вже казав своїм знайомим і бачу що я не один такий --- залужний президент а порошенко прем.єр міністр . це був би найкращий варіант на наступних виборах --- на рахунок того що народ платить да платить і 19 рік не повториться . так хочеться на це сподіватися . а ще якби господь дав розуму українцям і вони знову вибрали ПОРОХА --- американці ж дональда вибрали ще раз . то може й ми виберемо
показать весь комментарий
08.02.2025 16:35 Ответить
..у мене нема такої впевненності! Дай Боже..щоб я помилився... Залужний... якщо зараз заявить про кандидатство... то Порох тільки відтягне голоси у зеленої тварини. Перемогти він не зможе...і вийти на другий тур з Залужним...щоб було найкращим ..теж не вийде. Вийде Залужний -Хрипате. Варіантів море... У Залужного нема політичної сили... Нема партії... А вовк-одинак з невеликим колективом однодумців не дуже зможе після перемоги щось зробити. І все залежить від дурноватого нарІду. Щоб Ви не казали..але наш нарІд нездатний думати..а про аналізувати я вже навіть не згадую. Навіть серед військових є немало прихільників зеленого... І це вже прірва. Тому майбутне стосовно лідера у нас дуже примарливе. Який коник викине дурноголовий нарІд..невідомо. Засміємося ..коли Бойко з Арестовичем чи Розумковим вийдуть у пару з Хрипатим...))))
показать весь комментарий
08.02.2025 19:10 Ответить
Довбойоб, я воїн ЗСУ, і як тут і що знаю краще за тебе, підора гнойного. ***** своїм вонючим ротом гавкать в нашу сторону, демагог сраний.
показать весь комментарий
07.02.2025 12:59 Ответить
Запам*ятай воїн ЗСУ. Армія..це зріз спільноти. Як у суспільстві...так і в армії!!! У 2022 році ситуація була критична... яку закрили реальний патриотичний зріз української спільноти. Добровольці..волонтери та інші розумні люди. Зараз ситуація не менш критична...але друга половина спільноти.. гнила... сциклива... безмозкова не збирається щось робити..щоб це зупинити. Чи може ти заперечиш факти про СЗЧ...Тису..ТЦК.. та інше.? І хто це робить? Чи не ця частина українчиків..якім все похер. Як і владі...якій похер і в тому числі на тих..які бігали і голосували за хрипатого. Чи ти з тих..які знають..як і що робити..щоб зупинити кацапсячих... без мобілізації...без примусу... з масовим крадівництом влади і реальними діями щодо ЗСУ..яку проводить ОП і влада? Чи не бойових генералів звинувачують у тому..у чому винна зелена влада? Чи не прибрав конкурента хрипатий... змінивши командування ЗСУ. Чи може з 18 до 25 не можна призивати..бо це говногенофонд ? І для тебе..воїн .. Я кадровий військовий ВПС... І дійсно..закрий свого вонючого рота... коли відверто тупе і не здатне зрозуміти.. про що мова.
показать весь комментарий
07.02.2025 14:55 Ответить
Істерична кадрова, ти так ****** виконував свою роботу, що мені довелося стати одним з тих добровольців, ще в 14-том, а потім в 22-гому, і йти в піхоту.Тож закрий спермоприймач, таким як ти краще смоктати, чим писати.
показать весь комментарий
08.02.2025 13:36 Ответить
О... допис відвертого дурня!! На війні армія ..це і ти..і я...і всі навкруги.....Так...я дуже погано літав... що такі ..як ти привели до влади зеленого..і він ..слава Богу не зміг повністью знищити ВПС України. Не вистачило часу. А добровольцем у 2014 і 22 ти став не з за мене... і інших військових...а з за свого вибору. Починаючи з 1991 року... Так що дійсно...тупоголове...закрий своє хавало... і розгрібай те..що принесли в Україну своїми виборами наші ідіоти. А не розгребеш .. то і ти і я зможемо побачити снігові вершини Магадану... І це буде найбільш добрим випадком.
показать весь комментарий
08.02.2025 14:47 Ответить
Їдьйот, я обрав Порошенка, при всіх його недоліках, і розгрібаю цей бардак мовчки, на відміну від тебе. Тож заткни їбальнік.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:20 Ответить
..і як же ти..тупоголове...розгрібаєш бардак мовчики? Але хоч розуму вистачило за Пороха проголосувати...)))
показать весь комментарий
19.02.2025 03:02 Ответить
Звісно краще. Але що ми взагалі порівнюємо? З одного боку армія кріпосних пограбованих селян різних етносів, яка на той момент не співала оди ссср. А з іншого мононаціональна армія гордих французів, котрі собі в гімн взяли таку пафосну Марсельезу і здалися за місяць
показать весь комментарий
06.02.2025 14:06 Ответить
У "гордих французів" "зразка 1940-го року", при владі були такі самі "шашличники", що й в Україні "зразка 2019-го". Не забувай, ХТО і КОЛИ підписав Мюнхенську угоду... І лівацький парламент Франції "почивав на лаврах" - коли Німеччина мобілізувалась до війни...
показать весь комментарий
06.02.2025 14:23 Ответить
За первые пять месяцев советско-германской войны в плен сдались 3 миллиона 860 тысяч красноармейцев: это по численности составляло 386 дивизий Красной армии.

Для сравнения:

Вермахт по состоянию на 22 июня 1941 года имел против РККА 112 дивизий, и ещё 23 немецких дивизии прибыли на фронт в качестве подкреплений в течение июля-декабря 1941 года.

за 5 месяцев войны в 1941 году в плен сдались 386 дивизий полного состава, ещё 1,5 милииона, то есть, 150 дивизий дезертировали.

В 1942 году в плен сдались 2 миллиона 260 тысяч красноармейцев: это ещё 226 дивизий.

В 1943 году в плен сдались 487 тысяч красноармейцев.
Даже в 1944 году в плен сдались 176 тысяч красноармейцев.

А в 1945 году было 35 тысяч перебежчиков из Красной армии на сторону немцев.

Всего в период советско-германской войны в рядах немецкой армии и в полицейских формированиях служили от 1,5 миллионов до 2-ух миллионов советских граждан: это равнозначно тому, что 150 дивизий перешли на сторону противника.

И вот всё это никогда не виданное за всю историю человечества МАССОВОЕ ПОЗОРИЩЕ, массовое дезертирство и массовый переход на строну врага называется пафосной фразой "Великая отечественная война", во время которой якобы "Весь советский народ, как один человек, за любимую Родину встанет " ...
показать весь комментарий
06.02.2025 23:08 Ответить
Це ложка дегтю в бочку з медом?😏 Чи ще нi?😠
показать весь комментарий
06.02.2025 16:18 Ответить
От і Міражі - ше б шведські Гріпени з Аваксом
показать весь комментарий
06.02.2025 12:09 Ответить
Шведські Авакси ні, там якісь болти американські в стуло другого пілота вкручені, тому американці не дають згоди.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:12 Ответить
не давали!
але прийшов волшебнік трамп в голубом вєртольотє.
може вже надали?
показать весь комментарий
06.02.2025 12:19 Ответить
ні. Не в цьому році.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:22 Ответить
Тоді який сенсвзагалі купувати американську зброю і проводити сумісні розробки якщо до кожної американської зброї в придачу йде прикручений здоровенний цепок за який дядько Сем тримає з другого кінця
показать весь комментарий
06.02.2025 12:22 Ответить
Сенс у тому що потім ті сумісні розрозбки купляють США , десь тут писали що так Ізраїль робить з американськими винищувачами , купуючи їх у США без додаткового обладнання , а потім модифіковані ті самі США у них купують .
показать весь комментарий
06.02.2025 12:30 Ответить
приклад Можете?
показать весь комментарий
06.02.2025 13:48 Ответить
Один з прикладів - шолом пілота. Його повністю робить Ізраїль, з усім *********** устаткуванням, програмним забезпеченням і т.ін.
Тож американські пілоти літаків Ф-35, як і їхні ізраїльські колеги, керують літаками з допомогою цих шоломів.
Є і інше обладнання на цих літаках, яке встановлює Ізраїль, але це вже військова таємниця.
показать весь комментарий
06.02.2025 15:35 Ответить
Дуже гарний девайс для льотчика у кабіні.
Кабіна майже зникає з поля зору, і льотчик без перешкод бачить оточуючий повітряний простір навколо літака "крізь літак".
показать весь комментарий
06.02.2025 17:56 Ответить
"капіталізм" (с) Арнольд Шварценеггер

звісно, що краще мати паганих партнерів, ніж ніяких, але хто вірить у безворисність допомоги від янкі та бритів - у мене для вас пагані новини
показать весь комментарий
06.02.2025 12:32 Ответить
Вангую що скоро північна корея стане одним з самих великих виробників і експортером зброї. Хоч може зброя в північної кореї і не сильно передова, зате вона в них без будь яких обмежень використання, поставка в будь якій кількості і без затримок і бюрократіх в перший же день домовленності і ще й в придачу з корейськими інструкторами
показать весь комментарий
06.02.2025 12:35 Ответить
Вона і так є крупним експортером зброї. Хоч і маргінальним.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:52 Ответить
400 не самых передовых танков и 500 САУ из Южной Кореи были очень кстати для ВСУ. Никто не критиковал бы их некоторые несовершенства по сравнению с танками Леопард-2:

главное, чтобы танков было не 20, а 400.
показать весь комментарий
06.02.2025 23:12 Ответить
навіщо мріяти.нам їх не продадуть. навіть 2 шт.
показать весь комментарий
06.02.2025 23:42 Ответить
Кто не продаст? Южная Корея? Так ведь южнокорейцы бешено развили свою военную промышленность, именно для того, чтобы продавать и экспортировать эти вооружения. Польше, например, поставляют бронетехнику очень современного уровня.
показать весь комментарий
07.02.2025 00:05 Ответить
Запитували у Авакова, він не проти
показать весь комментарий
06.02.2025 12:28 Ответить
Краще б 100...150 А-10 надали ... все одно їх американці знімають з використання в армії.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:20 Ответить
Тобто американці не дають , а претензії до Франції ? Оригінальний підхід ((
показать весь комментарий
06.02.2025 12:31 Ответить
фронтова авіація коли лбз насичена засобами пзрк та ппо, ну ну, пан бачу військовий стратег.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:40 Ответить
угу. пан стратег забув, що ППО Ірака на момент початку застосування А-10 було вже подавлене ОТРК коаліції і авіація союзників застосовувалась майже без спротиву з боку армії Іраку.
показать весь комментарий
06.02.2025 14:47 Ответить
Доведено неодноразово - А-10 в умовах насичення бойових порядків РЕБ та ППО є просто гробами літаючими.

А-10 з'явився і "вистрілив" у конфлікті, в якому у папуасів від початку конфлікту не було ні РЕБ, ні організованого ППО. Як з'явились, так і пішли в історію.
показать весь комментарий
06.02.2025 14:45 Ответить
та той ескперд надивиться відосиків на NG і думає що а-10 це невєбенна бойова одиниця, а по факту це аналог "грача" який що ми що кацапи використовуємо тільки для пуску некерованих ракет кабруванням, бо підлетіти ближче до лбз це отримати пзрк у сраку.
показать весь комментарий
06.02.2025 15:20 Ответить
Ти що - лаятись зайшов на Цензор ?

" ... по факту це аналог "грача" який що ми що кацапи використовуємо тільки для пуску некерованих ракет ...".

А в Україні "грачів" до чорта зараз ? То 100...150...200 А-10 будуть зайвими в ЗСУ ? Якщо вже вони "аналог "грача", які Україна не виробляє ... та й взагалі - що зі зброї Україна при ЗЕвладі виробляє ?
показать весь комментарий
06.02.2025 18:15 Ответить
грачами та а-10 тими можна воювати хіба проти купки талібів, отримати літаки щоб їх використовувати для ударів некерованими ракетами куди бог пошле це дурість.
показать весь комментарий
06.02.2025 20:12 Ответить
" ... грачами та а-10 тими можна воювати хіба проти купки талібів..."

Але ж Орда й "грачами" воює і ракети-КАБи по ЗСУ та "мирняку" пускає ... так що , пане , не треба себе розумнішим за мене виставляти .

Якщо так по-дурному міркувати , то можна сказати , що "калашами" можна "воювати хіба проти купки талібів" ... то може й "калаші" слід воякам викинути ?
показать весь комментарий
07.02.2025 11:00 Ответить
каби по мирняку заускає су 34, грачі кацапи широко використовували до того як допиляли упмк, але можеш підняти статистику і побачиш скільки грачів було збито.
у кацапів ппо, у тому числі фронтового набагато більше, тому а -10 не будуть підлітати до лбз, щоб робити дррррр як на відосиках, тому не бачу сенсу далі вести дискусію яка не має жодного сенсу.
показать весь комментарий
07.02.2025 11:11 Ответить
А где пилотов и наземных специалистов наберемся? Самолет не велосипед и даже не автомобиль.
показать весь комментарий
06.02.2025 18:25 Ответить
демилитаризация идет по плану.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:10 Ответить
Rafale зажали
показать весь комментарий
06.02.2025 12:10 Ответить
А хтось його обіцяв?
показать весь комментарий
06.02.2025 13:27 Ответить
Чекаємо фотку Зеленського з вказівкою про кількість і координати перебування літаків.
Бо товариш полковник з ФСБ страшенно лютує.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:11 Ответить
вже записує відео і гундосить....
показать весь комментарий
06.02.2025 12:30 Ответить
Фотки будуть обовязково і вечірній відос навіть, треба ж пропіаритись, але по правді на Україні лишилось декілька трохи захищених аеродромів де можна розмістити ті літаки, кацапи давно знають їх координати ще з радянських часів, нового нічого не побудували з тих часів. Питання лише в захисті засобами ППО
показать весь комментарий
06.02.2025 12:34 Ответить
Аеродромів - декілька. То ж товариш полковник з ФСБ і лютує - бо Зеленський (чи Єрмак, чи хто там в них "радістка Кет") ще не сповістили - на якому конкретно.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:37 Ответить
До литовища на якому базуються літаки краще примотати єрмака на мачті, в якості ппо. Кацапи бережуть ту наволоч і нізащо не допустять, щоб по ньому прилетіло.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:36 Ответить
Чи будуть вони мочить кацапов на фронті?Сумніваюся
показать весь комментарий
06.02.2025 13:41 Ответить
Був полковником.
Генерал-лейтенант фсб,найкращий з всіх агентів фсб натепер.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:42 Ответить
Французам щира подяка і респект👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
06.02.2025 12:13 Ответить
Та ще і з темношкірими пілотами. Відразу буде видно що не москалі.
показать весь комментарий
06.02.2025 14:01 Ответить
💯
Замість триндіти впусту і півтора роки водити хороводи, паралельно шукаючи відмазки, за півроку тишком-нишком, без гучних анонсів.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:16 Ответить
Надіюсь з нормальними радарами і дальнобійними ракетами а не як допотопні F-16 які здатні тільки шахеди збивати?
показать весь комментарий
06.02.2025 12:18 Ответить
F-16 здатні на більше, ракет не дали.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:21 Ответить
радари такі ж нормальні як і на F-16. Ракети повітря-повітря будуть MICA. Інших нема.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:28 Ответить
Головне яке в них озброєння, щоб не було як з Ф16, мікроскопом цвяхи забивають
показать весь комментарий
06.02.2025 12:19 Ответить
питання: ми будемо звільняти україну, чи підписувати потужні мирні кластери?
нафіга нам зброя, як що капітуляція і кремлядьські хатєлкі?
показать весь комментарий
06.02.2025 12:22 Ответить
Потужність тільки набирає обертів.
А ще скільки багато слів у Лідора: стійкість , незламність, діжиталізація..
Наприклад указ про "фінансову стійкість українських родин"..
показать весь комментарий
06.02.2025 12:27 Ответить
е-бабуся...
показать весь комментарий
06.02.2025 12:49 Ответить
тут у слові бабуся перший склад зайвий
показать весь комментарий
06.02.2025 13:44 Ответить
Ну так для того і заморозка, щоб залишати рани і підготуватися до другого раунду.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:54 Ответить
втомився від війни?
хочеться, як найшвидше звалити звідси?
хай, отой другий раунд наші діти грають?
показать весь комментарий
06.02.2025 13:00 Ответить
ОП кротівня бдить, кротівня зливає
показать весь комментарий
06.02.2025 12:25 Ответить
Отличная новость, спасибо французам за поддержку!
показать весь комментарий
06.02.2025 12:25 Ответить
Merci, France!
показать весь комментарий
06.02.2025 12:49 Ответить
Братимуть участь у захисті київського неба від шахедів
показать весь комментарий
06.02.2025 12:52 Ответить
да))) нужны Патриоты для защиты Харькова, нужна Патриоты для защиты Одессы, в итоге -все в Киев.
показать весь комментарий
06.02.2025 15:53 Ответить
То все фігня ,у Джорджа Лукаса зірку смерті попросіть ,і тоді буде все ок
показать весь комментарий
06.02.2025 12:57 Ответить
Не вийде. Бо дай дурню кришталевого путіна, він і путіна розіб'є і руки поріже. До зброї ще мізки треба мати, а не бути наркоманським самодуром і оточувати себе крадіями і брехунами.
показать весь комментарий
06.02.2025 13:35 Ответить
Буде більше КАБів на кацапські голови.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:59 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
06.02.2025 14:13 Ответить
Дякуємо народу Франції і президенту Макрону ,але всі добрі справи ******* тишу .
показать весь комментарий
06.02.2025 14:34 Ответить
Дякуємо Франціє!!!
показать весь комментарий
06.02.2025 15:19 Ответить
Ф16 вже поза модою?
Зараз будуть всі радіти що Міраж створить диво.
показать весь комментарий
06.02.2025 17:13 Ответить
У этих самолетов будет разное предназначение.
показать весь комментарий
06.02.2025 19:02 Ответить
когда зеленский недавно летал в Италию в супроводе двух ф-16, и где они теперь 7 теперь и мираж будет кого то сопровождать ? где ф-16 ?
показать весь комментарий
06.02.2025 18:39 Ответить
Стоят на месте.
Амеры не дали этим самолетам необходимых целевых и очень эффективных ракет.
Поэтому Ф-16 используется как средство ПВО - сбивает крылатые ракеты.
показать весь комментарий
06.02.2025 19:01 Ответить
писец. я в а.уе. и те будут стоять.
показать весь комментарий
06.02.2025 19:23 Ответить
Будуть такі ж літаки-невидимки, як і F-16
показать весь комментарий
06.02.2025 18:56 Ответить
тепер вони братимуть участь у захисті українського неба
---------------------------------------------------------------------------
Теперь они будут фигачить КАБами по мордеровской пехоте и укреплениям.
Своих самолетов, способных выполнять подобные задачи, катастрофически не хватает.
Поэтому и взяли Миражи - быстро, дешево и сердито.
показать весь комментарий
06.02.2025 18:58 Ответить
Всього Париж має передати від 12 до 20 таких винищувачів Києву.
У першій партії повинні прибути від трьох до шести літаків, пише RFI.

Спеціально для України Франція переробила Mirage 2000-5F, аби вони могли запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow.
показать весь комментарий
06.02.2025 20:13 Ответить
якщо на додачу до Mirage-2000 Франція надасть Україні ще антирадарні ракети, то працюючи разом із F-16 вони можуть "придушувати російську протиповітряну оборону".

Станом на 2024 рік Франція мала 26 винищувачів Mirage 2000-5 F.

F - означає, що ці літаки виготовлені для французьких ВПС. Крім того, в авіапарку є 65 ударних Mirage 2000D.

Mirage 2000-5 F призначений радше для повітряних боїв, удари по землі - не його специфікація. Однак українські сили відчувають нестачу всіх бойових літаків, і тому будь-яка допомога буде для них доречною.
показать весь комментарий
06.02.2025 20:44 Ответить
Макроша - кремень, сказал - сделал. В июле было сообщение, что Макрон пообещал Украине подготовить пилотов на Миражи 2000 Ф5 и передать через пол-года экипажи вместе с самолетами.
показать весь комментарий
06.02.2025 22:17 Ответить
 
 