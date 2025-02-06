Украина получила первые истребители Mirage 2000. ВИДЕО
Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, передает Цензор.НЕТ.
"6 июня 2024 года Эмманюэль Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, теперь они будут участвовать в защите украинского неба", - говорится в сообщении.
Mirage 2000 был принят на вооружение ВВС Франции в 1984 году. Это многоцелевой истребитель четвертого поколения, производившийся в десятках модификаций – от разведчика до фронтового бомбардировщика. Mirage 2000 способен использовать всю номенклатуру французских высокоточных авиационных средств поражения, включая крылатые ракеты SCALP и авиабомбы AASM.
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Гей, діти рідної країни,
Ходім - настав славетний час!
Бо лютий ворог стяг руїни
Вже розгортає проти нас.
Вам чути, як здаля лунає
Той рев шалених вояків -
Іде, іде проклята зграя,
Щоб ваших нищити синів.
Приспів:
Громадо, в бій ставай!
До лав, батьки й сини!
Рушай! Рушай!
Хай чорна кров напоїть борозни!
Свята любов до свого краю
Зміцнить удар наш у бою.
Злети ж до нас ти, воле, з раю
I силу нам подай свою!
Побіду під стяги кохані
Прикличмо з лав з усіх кінців, -
Хай бачать недруги здолáні
I славу, і тріумф борців.
Приспів.
Коли ми здійсним наші мрії,
Батьки в могилах будуть спать,
Але їх прах і славні дії
Зумієм ми ушанувать.
Щоб не тягти життя нужденне,
Дали батьки нам гарту пай, -
Нас кличе збурення натхненне
I смерть у помсті за свій край!
Приспів.
В останнє цей пафос у французів був присутній в роки Першої Світової більше 100 років тому
Надія тільки на історичні закономірності! Петен - вирок смертна кара... Заміна пожиттевим...
Хрипатий.....???????????
То може порівняєш з Францією 1940 року? І владу порівняєш? Я далекий від думки..що ти хоч щось знаєш про уряд Віші..про Петена... Тому моя пропозиція порівняти тут явно недоречна.
Зато ти добре знаєш лідора **********... Хрипатого... завдяки якому і таким як ти... безмозковим..і тече кров в Україні. Армія...це зріз суспільства.. І тільки дякуючі реальним патріотам наші ЗСУ тримаються.
А може для тебе Шарль Де Голль асоціюється з Гренландією...)))))))))??
А те що під нашими прапорами лежать і ті , хто голосував за зеленого... так це результат і їхньої безмозковості. Ви ж добре розумієте... що 73 відсотки реально притягнули війну в Україну. І на совісті цих 73 кров і горе... І ніхто мені не докаже зворотне. Мені достатньо вислову путіна.. нам все одно..аби не Порошенко І це факт...який мудрий нарІд ніяк не допетрить. Так..і серед порохоботів є безмозкові... Але їх значно менше..ніж відверто дурних у більшості. То яким потрібно бути ідіотом з простого люду ...щоб підтримувати зараз зеленського.?! Ті що при владі... ці знають що їм потрібно.
В Україну я повернуся найближчим часом. Робота така... Україна-Світ - Україна... Єдине хочу сказати. За три роки я особисто повністью розачарувався в українському народі... Той вибух патриотичності весни 2022 дав велику надію... яка згасла сьогодні... НарІд вибрав цю владу... то нарІд і платить за це своїми життями. Нажаль гинуть і ті... і за тих... хто не розуміє...що зробив своїм вибором у 2019. А шанс..що ще раз українчики наступлять на граблі..дуже вирогідний.
Для сравнения:
Вермахт по состоянию на 22 июня 1941 года имел против РККА 112 дивизий, и ещё 23 немецких дивизии прибыли на фронт в качестве подкреплений в течение июля-декабря 1941 года.
за 5 месяцев войны в 1941 году в плен сдались 386 дивизий полного состава, ещё 1,5 милииона, то есть, 150 дивизий дезертировали.
В 1942 году в плен сдались 2 миллиона 260 тысяч красноармейцев: это ещё 226 дивизий.
В 1943 году в плен сдались 487 тысяч красноармейцев.
Даже в 1944 году в плен сдались 176 тысяч красноармейцев.
А в 1945 году было 35 тысяч перебежчиков из Красной армии на сторону немцев.
Всего в период советско-германской войны в рядах немецкой армии и в полицейских формированиях служили от 1,5 миллионов до 2-ух миллионов советских граждан: это равнозначно тому, что 150 дивизий перешли на сторону противника.
И вот всё это никогда не виданное за всю историю человечества МАССОВОЕ ПОЗОРИЩЕ, массовое дезертирство и массовый переход на строну врага называется пафосной фразой "Великая отечественная война", во время которой якобы "Весь советский народ, как один человек, за любимую Родину встанет " ...
але прийшов волшебнік трамп в голубом вєртольотє.
може вже надали?
Тож американські пілоти літаків Ф-35, як і їхні ізраїльські колеги, керують літаками з допомогою цих шоломів.
Є і інше обладнання на цих літаках, яке встановлює Ізраїль, але це вже військова таємниця.
Кабіна майже зникає з поля зору, і льотчик без перешкод бачить оточуючий повітряний простір навколо літака "крізь літак".
звісно, що краще мати паганих партнерів, ніж ніяких, але хто вірить у безворисність допомоги від янкі та бритів - у мене для вас пагані новини
главное, чтобы танков было не 20, а 400.
А-10 з'явився і "вистрілив" у конфлікті, в якому у папуасів від початку конфлікту не було ні РЕБ, ні організованого ППО. Як з'явились, так і пішли в історію.
" ... по факту це аналог "грача" який що ми що кацапи використовуємо тільки для пуску некерованих ракет ...".
А в Україні "грачів" до чорта зараз ? То 100...150...200 А-10 будуть зайвими в ЗСУ ? Якщо вже вони "аналог "грача", які Україна не виробляє ... та й взагалі - що зі зброї Україна при ЗЕвладі виробляє ?
Але ж Орда й "грачами" воює і ракети-КАБи по ЗСУ та "мирняку" пускає ... так що , пане , не треба себе розумнішим за мене виставляти .
Якщо так по-дурному міркувати , то можна сказати , що "калашами" можна "воювати хіба проти купки талібів" ... то може й "калаші" слід воякам викинути ?
у кацапів ппо, у тому числі фронтового набагато більше, тому а -10 не будуть підлітати до лбз, щоб робити дррррр як на відосиках, тому не бачу сенсу далі вести дискусію яка не має жодного сенсу.
Бо товариш полковник з ФСБ страшенно лютує.
Генерал-лейтенант фсб,найкращий з всіх агентів фсб натепер.
Замість триндіти впусту і півтора роки водити хороводи, паралельно шукаючи відмазки, за півроку тишком-нишком, без гучних анонсів.
нафіга нам зброя, як що капітуляція і кремлядьські хатєлкі?
А ще скільки багато слів у Лідора: стійкість , незламність, діжиталізація..
Наприклад указ про "фінансову стійкість українських родин"..
хочеться, як найшвидше звалити звідси?
хай, отой другий раунд наші діти грають?
Зараз будуть всі радіти що Міраж створить диво.
Амеры не дали этим самолетам необходимых целевых и очень эффективных ракет.
Поэтому Ф-16 используется как средство ПВО - сбивает крылатые ракеты.
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Теперь они будут фигачить КАБами по мордеровской пехоте и укреплениям.
Своих самолетов, способных выполнять подобные задачи, катастрофически не хватает.
Поэтому и взяли Миражи - быстро, дешево и сердито.
У першій партії повинні прибути від трьох до шести літаків, пише RFI.
Спеціально для України Франція переробила Mirage 2000-5F, аби вони могли запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow.
Станом на 2024 рік Франція мала 26 винищувачів Mirage 2000-5 F.
F - означає, що ці літаки виготовлені для французьких ВПС. Крім того, в авіапарку є 65 ударних Mirage 2000D.
Mirage 2000-5 F призначений радше для повітряних боїв, удари по землі - не його специфікація. Однак українські сили відчувають нестачу всіх бойових літаків, і тому будь-яка допомога буде для них доречною.