Украина получила первые истребители Mirage 2000. ВИДЕО

Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, передает Цензор.НЕТ.

"6 июня 2024 года Эмманюэль Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, теперь они будут участвовать в защите украинского неба", - говорится в сообщении.

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Mirage 2000 был принят на вооружение ВВС Франции в 1984 году. Это многоцелевой истребитель четвертого поколения, производившийся в десятках модификаций – от разведчика до фронтового бомбардировщика. Mirage 2000 способен использовать всю номенклатуру французских высокоточных авиационных средств поражения, включая крылатые ракеты SCALP и авиабомбы AASM.

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