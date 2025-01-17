РУС
РФ запугивала из ЗРК С-400 патрульный самолет Франции над Балтийским морем, - Лекорню

В среду вечером французский морской патрульный самолет Atlantique 2 стал объектом запугивания со стороны России в Балтийском море. Во Франции такие действия РФ назвали агрессивными и неприемлемыми.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, самолет Atlantique 2 патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО. Однако был засвечен радаром управления огнем российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

"Такие агрессивные действия России неприемлемы", - подчеркнул Лекорню.

Он добавил, что армия Франция в дальнейшем продолжит действовать в защиту свободы судоходства в международных воздушных и морских пространствах.

Российская сторона этих сообщений пока не комментировала.

Балтия (367) россия (96924) самолет (3672) Франция (3579) Лекорню Себастьян (79)
+29
Треба французам не обсикатись а протирадарними ракетами по маскалоті *******
17.01.2025 20:41 Ответить
+20
А турки, свого часу, довго не думали - ба-бах і "вєчнага пальота"...
17.01.2025 20:50 Ответить
+10
Європа ще не зовсім розуміє, що на них чекає у майбутньому, якщо московські болота не знищити.
17.01.2025 21:28 Ответить
І шо залякала?
17.01.2025 20:39 Ответить
Треба французам не обсикатись а протирадарними ракетами по маскалоті *******
17.01.2025 20:41 Ответить
17.01.2025 20:44 Ответить
А турки, свого часу, довго не думали - ба-бах і "вєчнага пальота"...
17.01.2025 20:50 Ответить
було діло)
17.01.2025 21:24 Ответить
Су-24
17.01.2025 23:24 Ответить
так то воно так,, але перед тим кацарилих неодноразово попереджали, щоб ті не порушували, але бидло не зважало, от відправили якогось кацапа чи пару їх там було разом з пепелацом в пекло.
17.01.2025 21:49 Ответить
Цікавіше був би у відповідь "нештатний" схід Харма.
17.01.2025 21:19 Ответить
Тепер французи мають викликати ''на килим'' кацапського посла, і ''підсвітити'' і в хвіст і в гриву так щоб світився аж до кремля.
17.01.2025 21:22 Ответить
ні, вони стурбується, потім занепокояться, потім будуть уважно стежити за ситауцією, а коли розчіхляться... хз коли.
17.01.2025 21:26 Ответить
Как только в блокировку проливов вкючится Дания фактически контролирующая все морские пути на Балтике тогда и посмотрим кто испугается.
17.01.2025 21:26 Ответить
Європа ще не зовсім розуміє, що на них чекає у майбутньому, якщо московські болота не знищити.
17.01.2025 21:28 Ответить
Після того, як кацапи заборонили французам, називати шампанське-шампанським... вже не дивуюсь
17.01.2025 21:30 Ответить
повний літак лайна наклали від страху...
17.01.2025 21:31 Ответить
Atlantique 2 справжній гвинтовий антикваріат.

17.01.2025 21:41 Ответить
То добре закамуфльований Рафаль F3-R.
17.01.2025 21:55 Ответить
а брітів підсвітити сцикотно, москаліки?
17.01.2025 22:26 Ответить
Вкотре випробовують НАТО на слабо?
17.01.2025 22:34 Ответить
Дати послєднєє турєцкоє прєдупрєждєніє сцикотно? Лєкорню не Реджеп, Макрон не Ердоган.
18.01.2025 02:20 Ответить
Московити тільки здатні лякати сильніших за себе і оглядатися, не влупили їм у відповідь по морді. Вони можуть збивати і нападати тільки на слабших, як на Молдову, Грузію, Україну...Прочитав коменти і жахнувся, майже всі дописувачі глузують з французів, а не з кацапів, мабуть забулися хто на нас напав і хто нам допомагає?
18.01.2025 08:20 Ответить
Просто французи виглядають смішно. Зафіксували сигнали радара своїм літаком і злякалися. Певна річ спостерігають за ними за допомогою РЛС. Що тут дивного?
18.01.2025 09:35 Ответить
І куда Україна хоче вступити в оцю позорну організацію яка сама себе не взмозі захистити від Росії, на пів Європи дрони спокійно літають , падають уламки а вони у відповідь вони не несли угрози захвата , зелене чудо куди ти нас тягнеш ...
18.01.2025 11:01 Ответить
 
 