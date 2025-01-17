РФ запугивала из ЗРК С-400 патрульный самолет Франции над Балтийским морем, - Лекорню

В среду вечером французский морской патрульный самолет Atlantique 2 стал объектом запугивания со стороны России в Балтийском море. Во Франции такие действия РФ назвали агрессивными и неприемлемыми.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, самолет Atlantique 2 патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО. Однако был засвечен радаром управления огнем российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

"Такие агрессивные действия России неприемлемы", - подчеркнул Лекорню.

Он добавил, что армия Франция в дальнейшем продолжит действовать в защиту свободы судоходства в международных воздушных и морских пространствах.

Российская сторона этих сообщений пока не комментировала.

