Иностранные войска в Украине могут быть гарантией безопасности для всей Европы, - министр обороны Франции Лекорню

Дискуссии относительно отправки иностранных миротворцев в Украину оживились после встречи президентов Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа.

Об этом рассказал министр Вооруженных Сил Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны пяти стран в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорили об этом раньше с министром Умеровым. После этого, как вы знаете, продолжаются дискуссии, особенно после визита Зеленского и Трампа в Париж", - отметил Лекорню.

По его словам, обсуждение ведется под углом того, что присутствие иностранных войск в Украине может быть гарантией безопасности для всей Европы.

Также читайте: Стармер посетит Украину для обсуждения размещения миротворческих сил, - Bloomberg

"А именно, что мы можем сделать, чтобы гарантировать безопасность всего европейского континента в день, когда замолчат пушки", - добавил министр обороны.

Он также напомнил, что позиция Франции известна еще с февраля прошлого года, когда на конференции государств-союзников Украины в Париже президент Франции Эммануэль Макрон впервые предложил идею о введении иностранного контингента в Украине.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности

Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Читайте также: Министр обороны Польши Косиняк-Камыш о миротворцах: Войска стран, граничащих с РФ, не должны появляться в Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.