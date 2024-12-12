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Новости Война
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Каллас об отправке войск в Украину: Сначала нужен мир

Миротворчі війська в Україні: Каллас назвала умову

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Перед консультациями с министрами иностранных дел Германии, Польши, Франции, Великобритании, Испании и Италии в Берлине она осторожно оценила возможность размещения миротворцев в Украине.

"Прежде всего, нам нужен мир в Украине, чтобы потом иметь миротворческие силы", - отметила Каллас.

По словам высокой представительницы ЕС, Россия может завершить войну против Украины, просто прекратив агрессию.

"Россия может прекратить бомбить Украину и, вуаля, войны больше не будет", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Также смотрите: Уничтожение четырех вражеских бронемашин и шестерых вражеских пехотинцев во время попытки прорыва на харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

миротворцы (1158) Каллас Кая (195) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+12
Спочатку навчіться плавати, а ми потім вам в басейн води напустимо
(зі старого анекдота)
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12.12.2024 17:05
+8
Так відловили вже, ще в 2019-му. І той "спецотлов" розсадили в ОПУ та ВР.
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12.12.2024 17:08
+6
Тобто цей непотріб буде на нулях проявляти чудеса патріотизму та героїзму? Чи може за "дозу" здасть і позиції і побратимів? Чи ЗСУ це якась вигрібна яма, куди потрібно зливати все лайно?
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12.12.2024 17:17
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Спочатку навчіться плавати, а ми потім вам в басейн води напустимо
(зі старого анекдота)
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12.12.2024 17:05 Ответить
от тільки теж саме хтів написати!
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12.12.2024 17:43 Ответить
Спочатку потрібно відловити та мобілізувати усіх наріків, та наркоторговців!
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12.12.2024 17:06 Ответить
Так відловили вже, ще в 2019-му. І той "спецотлов" розсадили в ОПУ та ВР.
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12.12.2024 17:08 Ответить
А я бачу зграї наріків яких не чипають ТЦК та правоохоронці і вонивештаютсья без справи цілодобово по вулицях
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12.12.2024 17:15 Ответить
Тобто цей непотріб буде на нулях проявляти чудеса патріотизму та героїзму? Чи може за "дозу" здасть і позиції і побратимів? Чи ЗСУ це якась вигрібна яма, куди потрібно зливати все лайно?
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12.12.2024 17:17 Ответить
Не лайно, а громадяни України які теж мають обов'язок захищати державу, а на медотоновій замісній терапії вони будуть воювати не гірше за північнокорейських вояк, і з них цих наріків можна формувати окремі штурмові батальони і никого вони підставляти не будуть!
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12.12.2024 17:20 Ответить
Гарна казочка, в стилі зеленої влади, шкода що фантастика.
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12.12.2024 17:29 Ответить
і що там вони будуть робити? миттєво все усвідомлять і стануть патріотами та героями?
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12.12.2024 17:44 Ответить
Рашка сказала шо готова до миру - по Дніпру
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12.12.2024 17:06 Ответить
Миротворці будуть як раніше сліпо-глухо-німі представники ОБСЄ на Донбасі. Тільки з автоматами. Правда, без набоїв.
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12.12.2024 17:07 Ответить
А українці будуть їх захищати від кацапів.
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12.12.2024 17:17 Ответить
Ну якщо, гипотетично, в Україні настане мир, то нахріна тоді європейські "миротворці" на нашій території?
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12.12.2024 17:08 Ответить
А нахер вони потім треба?
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12.12.2024 17:10 Ответить
Так, а нахрена вони тоді потрібні коли буде мир?
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12.12.2024 17:10 Ответить
"Так, а нахрена вони тоді потрібні коли буде мир?" - наївне питання.

1. Унеможливити повернення втрачених територій.
2. Гарантувати кацапам безпеку.
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12.12.2024 19:41 Ответить
Чтобы ввести миротворцев должен быть мир. А когда опять начнется война миротворцы убегут как в Ливии. Вот реальность для тех у кого еще остались иллюзии и о переговорах и о гарантиях и о миротворцах. Единственная реальность ето та где ЗСУ остановит рашистов там и останется Украина
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12.12.2024 17:12 Ответить
Так, це ж Кая Каллас за 33 роки знищила армію, заводи та озброєння. Це ж Дональд Трапм бухає постійно за кермом і скоює страшні ДТП
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12.12.2024 17:20 Ответить
Коли буде мир то ваші війська нам сто років непотрібні будуть.
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12.12.2024 17:28 Ответить
Вам може і не треба. Дійсно: навіщо контрактний іноземний контингент, йому ж гроші платити треба. Краще бусифіковані пенсіонери, які тут цілодобово коментарі строчать і кожного дня виходять на "кордони 91"
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12.12.2024 17:35 Ответить
А ти скільки України та українців готовий віддати росіянам?
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12.12.2024 18:21 Ответить
Питайте у СЗЧ-шників та місцевих пенсіонерів. Тут тема про іноземний контингент
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12.12.2024 18:26 Ответить
Потрібні щоб не було провокацій, але це має бути не тільки піхота, але й небо закрити.
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12.12.2024 19:31 Ответить
Так і дурень зуміє! А ти зараз спробуй,дівчисько!
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12.12.2024 17:37 Ответить
Спочатку ми всі будемо убиті потім мир ) прелестно прелестно
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12.12.2024 18:02 Ответить
Спочатку потрібно щоб росіянє здохли,і росії не стало на мапі.Дякую за піздьож,висока представниця...
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12.12.2024 18:31 Ответить
А не дешевше буде озброїти Україну так, щоб паРаша 10 разів думала, перед тим, як подивитись в бік України? Зброя ж буде використовуватись за призначенням. Бо навіщо вона західним країнам, як не для цього?
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12.12.2024 18:39 Ответить
звісно якщо у країн ЄС армії - це декорації для парадів, тоді тільки чекати мир, інших варіантів немає
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12.12.2024 18:42 Ответить
О дибіл... якшо буде мир, то нахіба там потрібні війська?
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12.12.2024 19:04 Ответить
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12.12.2024 22:35 Ответить
дурна заява
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12.12.2024 23:13 Ответить
 
 