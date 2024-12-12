Каллас об отправке войск в Украину: Сначала нужен мир

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Перед консультациями с министрами иностранных дел Германии, Польши, Франции, Великобритании, Испании и Италии в Берлине она осторожно оценила возможность размещения миротворцев в Украине.

"Прежде всего, нам нужен мир в Украине, чтобы потом иметь миротворческие силы", - отметила Каллас.

По словам высокой представительницы ЕС, Россия может завершить войну против Украины, просто прекратив агрессию.

"Россия может прекратить бомбить Украину и, вуаля, войны больше не будет", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

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