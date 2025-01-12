Министр обороны Польши Косиняк-Камыш о миротворцах: Войска стран, граничащих с РФ, не должны появляться в Украине

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш относительно отправки миротворцев в Украину заявил, что страны, которые граничат с Россией, не должны появляться в Украине со своими войсками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью Financial Times.

Так, Косиняк-Камыш подчеркнул, что страны, которые граничат с Россией, не должны появляться в Украине со своими войсками.

Также он отметил, что когда появится мирный план, тогда состоится его обсуждение.

"Но приграничные страны не должны никоим образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что в пределах НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация", - добавил он.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.