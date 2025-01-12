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Министр обороны Польши Косиняк-Камыш о миротворцах: Войска стран, граничащих с РФ, не должны появляться в Украине

Косіняк-Камиш про миротворців

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш относительно отправки миротворцев в Украину заявил, что страны, которые граничат с Россией, не должны появляться в Украине со своими войсками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью Financial Times.

Так, Косиняк-Камыш подчеркнул, что страны, которые граничат с Россией, не должны появляться в Украине со своими войсками.

Также он отметил, что когда появится мирный план, тогда состоится его обсуждение.

"Но приграничные страны не должны никоим образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что в пределах НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Польши Косиняк-Камыш не исключил нападения России на его страну

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Автор: 

миротворцы (1169) Польша (8439) Косиняк-Камыш Владислав (44) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+24
Ну, ты ссыкло.)))
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12.01.2025 11:54
+20
Так - і Польщу потрібно перенести за Іспанію
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12.01.2025 11:54
+17
Сцикло.
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12.01.2025 11:54
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Ну, ты ссыкло.)))
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12.01.2025 11:54 Ответить
Так - і Польщу потрібно перенести за Іспанію
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12.01.2025 11:54 Ответить
Сцикло.
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12.01.2025 11:54 Ответить
Поляки до зубів озброюються, але воювати їм страшно. Аж тремтять.
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12.01.2025 13:23 Ответить
як на мові ляхів буде -сцикло?
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12.01.2025 13:32 Ответить
Обісцяний . Доречі за Португалії краще
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12.01.2025 11:56 Ответить
Говорили балакали сіли та заплакали. А ви з росією говорили, чи погодиться вона на цей варіант, якщо у вас не меті мирні переговори?
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12.01.2025 11:58 Ответить
Чому б Китаю не повернути Маньчжурію?
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12.01.2025 11:59 Ответить
У поляків такий довгий кордон з РФ що капець) Маленький шматочок з кенігсбергською областю.
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12.01.2025 11:59 Ответить
Ви забули про кордон з білорашкою.
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12.01.2025 12:13 Ответить
вангую що три батальйони косооких чучхеїстів за 3 дні втромили б прапор кндр десь у Варшаві І ніхто б їм не завадив-бо сцикотно...ескалація....)(уйло напасти може.
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12.01.2025 13:39 Ответить
Бєларуская ССР для Польши угрози нє прєставляєт. Бєларуская ССР - аплот міра і стабільнасті. С ійо тєріторіі ісходіт только барьба за мір, єслі панабіцца - с прімєнєнієм рускаво тактічєскаво ЯО.
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12.01.2025 14:26 Ответить
Красава! Але треба було так:"війська країн європейської частини євразійського континенту не повинні з'являтись в Україні"
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12.01.2025 11:59 Ответить
ховатися за нами можна а захищати ні
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12.01.2025 12:00 Ответить
********** міністр?
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12.01.2025 12:01 Ответить
Обісрався чувачок.
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12.01.2025 12:02 Ответить
Все вірно . Треба рольників на кордон з парашкою.
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12.01.2025 12:04 Ответить
Я за французький легіон. Вони не нато але зЕ нехочи чи ніззя
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12.01.2025 12:09 Ответить
Отакі вони - пани польські: багато гонору, а колготки - обісцяні
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12.01.2025 12:19 Ответить
є велика різниця між "польськими панами " і "польским дзядами ,ктурих склєпав, рускій піцек" "
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12.01.2025 14:59 Ответить
Сцикло.

А тепер підсумуємо:
- балтів, поляків, фінів, шведів, турків не можна;
- німці, іспанці, португальці, бельгійці не хочуть;
- американці чітко сказали, що ноги їхньої тут не буде;
- французи, англійці типу як і не проти, але хз, що на це скажуть виборці.

Залишаються японці, корейці, філіпінці, індійці (які або самі на межі війни, або лежать під Китаєм)... папуаси з ООН.

Ну можна у ізраїльтян спитати, **** толку з тих зажопних миротворців від ООН.

П.С. Ах да!!! У ЗЄ ж є цілий стос нічого не вартих "гарантій безпеки" і гарний план.
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12.01.2025 12:19 Ответить
В Ізраїлі хіба були миротворці ООН?
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12.01.2025 12:27 Ответить
Та Ізраїль якось сам дає собі раду, не дуже дослухаючись до всіляких ООН та подібного міжнародного безглуздого лайна.
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12.01.2025 12:33 Ответить
Голландські висоти
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12.01.2025 12:42 Ответить
Ні.
Голанські висоти Ізраїль анексував у 70-х після нападу Сирії та Єгипту і контролює сам якраз для того, щоб сирійська армія більше не могла з них артою крити Ізраїль.
Це більше 50 років, як територія Ізраїлю.

П.С. Доречі, гарний приклад справедливого завершення війни: Агресор програв, втратив більшу частину армії, частину території та гідність.
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12.01.2025 13:09 Ответить
На кордоні з Ліваном вздовж ріки Літанії на виконання резолюції ООН про те, що ні з тої, ні з іншої сторони не повинно бути військ на відстані 10 км.

І це абсолютно не заважало Хезболлі збудувати бункери та пускові ракетні позиції прямо поряд з постами миротворців і ******* по території Ізраїля.

Коли Ізріїлю це набридло, вони знесли к херам і Хезболлу, і ті миротворчі пости.
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12.01.2025 13:03 Ответить
красавчікі ****
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12.01.2025 13:16 Ответить
А, ну так це не контингент у звичному розумінні... У нас ОБСЄ на Даунбасі так само стояли тоді.
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12.01.2025 13:25 Ответить
UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D миротворчі сили ООН, що розташовані в південному https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD Лівані, поблизу кордону з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїлем згідно https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Резолюції Ради Безпеки ООН № 425 від 19 березня 1978 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B2_%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96#cite_note-2 [2].
Зараз у складі сил налічується близько 10 000 миротворців у південному Лівані з приблизно 50 країн.

Тобто, майже 40 років 10 тис військових та толпа бюрократів отримували гроші за те, що ***** не робили.
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12.01.2025 13:59 Ответить
Так то Ліван, в Лівані і наші були - розміновували
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12.01.2025 14:00 Ответить
Я до того, що на сьогодні контингент ООН - ні про що.
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12.01.2025 14:04 Ответить
Тобто Австрії нізя, Данії , Туреччині, Мальті, Латвії, Швейцарії... В них теж "червоно-білий флаг".
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12.01.2025 12:38 Ответить
А чому саме?
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12.01.2025 12:37 Ответить
Підсуши білизну, вояка
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12.01.2025 12:37 Ответить
Ну що в міжнародній політиці головне - знайти виправдання своїм діям і виглядати при цьому переконливим. Можна, наприклад, сказати, що в Україні не мають з'являтись ті, на кого дрислячка напала, бо не будуть встигати добігти до туалету.
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12.01.2025 12:39 Ответить
А справжнє прізвище цього міністра українофоба (який в бік України говорить тільки погане) випадково не Косіняков-Камишов..
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12.01.2025 12:39 Ответить
Взагалі, для чого їм та війна? На трибуні з мікрофоном зручніше та й безпечніше, а в кабінеті з охороною ще краще.
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12.01.2025 12:44 Ответить
поляки, не сцить!
дайте час розібратися з лаптями, і до вас черга дійде!
відповісти, по повній за пана зеника хмельницького.
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12.01.2025 12:45 Ответить
Лайно! Типовий польський шовініст, який бачить Україну тільки у вигляді колонії, як між двома світовими війнами.
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12.01.2025 12:55 Ответить
ви якось делікатніше з цими польськими міністрами, бо вони з переляку на трактори сідають і їдуть оборонятись від овочів і здорового глузду на кордоні з Україною
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12.01.2025 13:01 Ответить
Точно, поляки будуть охороняти австрійсько-ліхтенштейнський кордон
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12.01.2025 13:05 Ответить
Коротше, засцяли. Як захищати сраку Європи - так тільки Україна, своєю кров'ю, як віддячити Україні, давши гарантії безпеки - то дідька лисого, своїх людей не дамо, шукайте якихось африканців.
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12.01.2025 13:08 Ответить
Так скоро всі відмовляться. Неначе вони бояться що доведеться воювати. Відновлення конфлікту при миротворцях не виключено. Тоді у них буде вибір, ганебно бігти або воювати.
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12.01.2025 13:11 Ответить
Мене завжди в поляках дивувала ота неймовірна суміш гонору і боягузливості.От щойно ми,поляци,шабельками замахали,пан Владзієвський,вшисткіх хамов порубами,а тільки дістануть в морду тут же присідають,дивляться переляканими очками і готові скидати сподні і йти на стайню під батоги...А встав в стайні з побитою сракою,натягнув сподні і знову повні штани гонору,і знову "нє позволям","сходні креси" і таке подібне...
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12.01.2025 13:12 Ответить
💯
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12.01.2025 20:17 Ответить
Правильно. Нема чого через Україну пертись, треба відразу гуртом атакувати рашку.
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12.01.2025 13:19 Ответить
Щось дуже багато цього "Камиша-Синяка" останнім часом у інформаційному просторі стало. Він точно міністр оборони, а не голова МЗС?
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12.01.2025 14:08 Ответить
Мусять! Нехай вироблюють імунітет - знадобиться від збочень під назвою "путєнферштейн", "ЗаґадочнаяРуzzкаяДуша" та "ХарошієРуzzкіє", коли свонособаки посунуть на них згодом!...
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12.01.2025 14:25 Ответить
Що вміють то вміють! ляхи загрібати жар чужими руками...
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12.01.2025 14:28 Ответить
Коли вже ***** ***** орєшніком чи бояришніком по цих ляхах? Яка ж огидна нація.
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12.01.2025 14:53 Ответить
... передам памперси для камиша .
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12.01.2025 15:26 Ответить
Найкращі миротворці - це ті, ЯКІ ВТЕЧУТЬ ОДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРШОГО ПОСТРІЛУ З МИСЛИВСЬКОЇ РУШНИЦІ ... по зайцях. Перефразую нашого Чмонька. Нафіга нам миротворці, які не будуть захищати МИР та УКРАЇНУ зброєю ?
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12.01.2025 16:12 Ответить
 
 