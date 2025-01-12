Министр обороны Польши Косиняк-Камыш о миротворцах: Войска стран, граничащих с РФ, не должны появляться в Украине
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш относительно отправки миротворцев в Украину заявил, что страны, которые граничат с Россией, не должны появляться в Украине со своими войсками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью Financial Times.
Так, Косиняк-Камыш подчеркнул, что страны, которые граничат с Россией, не должны появляться в Украине со своими войсками.
Также он отметил, что когда появится мирный план, тогда состоится его обсуждение.
"Но приграничные страны не должны никоим образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что в пределах НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация", - добавил он.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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А тепер підсумуємо:
- балтів, поляків, фінів, шведів, турків не можна;
- німці, іспанці, португальці, бельгійці не хочуть;
- американці чітко сказали, що ноги їхньої тут не буде;
- французи, англійці типу як і не проти, але хз, що на це скажуть виборці.
Залишаються японці, корейці, філіпінці, індійці (які або самі на межі війни, або лежать під Китаєм)... папуаси з ООН.
Ну можна у ізраїльтян спитати, **** толку з тих зажопних миротворців від ООН.
П.С. Ах да!!! У ЗЄ ж є цілий стос нічого не вартих "гарантій безпеки" і гарний план.
Голанські висоти Ізраїль анексував у 70-х після нападу Сирії та Єгипту і контролює сам якраз для того, щоб сирійська армія більше не могла з них артою крити Ізраїль.
Це більше 50 років, як територія Ізраїлю.
П.С. Доречі, гарний приклад справедливого завершення війни: Агресор програв, втратив більшу частину армії, частину території та гідність.
І це абсолютно не заважало Хезболлі збудувати бункери та пускові ракетні позиції прямо поряд з постами миротворців і ******* по території Ізраїля.
Коли Ізріїлю це набридло, вони знесли к херам і Хезболлу, і ті миротворчі пости.
Зараз у складі сил налічується близько 10 000 миротворців у південному Лівані з приблизно 50 країн.
Тобто, майже 40 років 10 тис військових та толпа бюрократів отримували гроші за те, що ***** не робили.
дайте час розібратися з лаптями, і до вас черга дійде!
відповісти, по повній за пана зеника хмельницького.