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10 061 54

Пилот F-16 уничтожил российский ударный беспилотник типа "Герань-2". ВИДЕО

Украинский пилот американского самолета F-16 уничтожил российский ударный беспилотник типа "Герань-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа пилотов 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон". ВИДЕО

Автор: 

самолет (3657) уничтожение (7383) Шахед (1229)


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Топ комментарии
+28
готовий краще перехопити той шахед своїм під'їздом?
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25.06.2025 12:00 Ответить
+18
а якби шахед долетів би та уїїбав по умовному заводу, спричинивши збитки на 50 млн доларів, кричав би "де ж ті хвалені Ф-16, якщо шахеди долітають ряяяяяя". Таким на дивані будь-якими варіантами не вгодиш.
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25.06.2025 11:58 Ответить
+16
А об'єкти чи людські життя там, де могли попасти збиті шахеди, скільки коштували б?
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25.06.2025 11:54 Ответить
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А об'єкти чи людські життя там, де могли попасти збиті шахеди, скільки коштували б?
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25.06.2025 11:54 Ответить
готовий краще перехопити той шахед своїм під'їздом?
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25.06.2025 12:00 Ответить
З таким підходом рано чи пізно під'їзд постраждає. І ракет не буде.
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25.06.2025 16:38 Ответить
Гарматою небезпечно збивати шахед, бо треба летіти прямо на ціль. А при запустку ракети і дальність більша може бути, і відвернути можна після пуску ракети.
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25.06.2025 12:34 Ответить
если в твой дом прилетит, будешь радоваться что денег лишних не потратили?
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25.06.2025 13:32 Ответить
Если прилетит...А если не прилетит?...А если прилетит то когда?...А куда? Может просто в поле или речку. А вот это на видео- просто оттягивание неизбежного при несоизмеримых расходах. К сожалению.
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25.06.2025 16:41 Ответить
Ракета на порядок дорожча за ішакєд. Русня в захваті.
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25.06.2025 11:54 Ответить
а якби шахед долетів би та уїїбав по умовному заводу, спричинивши збитки на 50 млн доларів, кричав би "де ж ті хвалені Ф-16, якщо шахеди долітають ряяяяяя". Таким на дивані будь-якими варіантами не вгодиш.
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25.06.2025 11:58 Ответить
Пишу я тут часто. Ішакєди долітають до своїх цілей щодня, в тому числі й у моєму районі.
Тепер увага, питання: де мої обурені зойки на кшталт тих, що ви мені приписуєте? Посилання на коментар, будь ласка. Хоча б один.
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25.06.2025 12:04 Ответить
ДенІс, ти знаєш ціну ракети та ішакєда? Ти хочеш щоб ішакєдів зовсім не збивали? Чи в тебе є технологія збиття ішакєдів з рогатки? Де такі розумники беруться.
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25.06.2025 12:20 Ответить
Поляризація: або збивайте ішакєди всім, що є, хай навіть і "Петріотом" - або не збивайте взагалі жодного. Ніяких напівзаходів. Або-або.
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25.06.2025 12:21 Ответить
петріотом також збивають коли приходиться
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26.06.2025 08:12 Ответить
Це вже коли ішакєд летить просто на Петріот.
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26.06.2025 11:43 Ответить
Харош тут дитячі " мудрості" виплескувати. Збививати потрібно все. Ракетами, яких сотні разім менше ніж повітряних мопедів у небі неефективно. Ракети скінчаться у сто разів швидше ніж мопеди. Чому не закупали взад Шилки і Тунгуски, які Настоящій Полковнік, Кучма, Ющенко, Тимошенко і Янукович розпродали?
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25.06.2025 15:12 Ответить
Наталечко, пришліть з Іспанії пару ящиків місцевих ********. Будемо ними збивати. Мудрий нарід вибрав янелоха, четвертий рік іде широкомаштабна війна, а адепти найвеличнішого все на папєрєдніков кивають.
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25.06.2025 15:46 Ответить
Ці ракети зараз списуються на заході, і вони на рівні шахеда, ну якщо самі будемо купляти а не подачки просити, коли нам бу по ціні нової оформляють в рахунок допомоги.

Тільки от сам виліт Ф16 коштує реально коштів і це витрата його ресурсу.

Давно необхідно дрони було розробити для збиття, чехи от за півроку уже розробили і на конвеєр поставили, ми чим гірше за чехів, просто якось всім пох... поки не почнуться проблеми.

А поки такий пох... їзм треба терміново в тих же чехів купляти поки свої не маштабовані.
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25.06.2025 12:17 Ответить
Поки такий *******, ніхто ні в кого ці дрони не купить. Плитку там, асфальт, ще що зараз в моді - це будь ласка. Дрони - ні, не попиляєш вдосталь.
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25.06.2025 12:20 Ответить
и 1 вылет f16 стоит как 10 шахедов...
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25.06.2025 18:47 Ответить
Не думаю, що це привід пишатися. Такі літаки точно не для цієї роботи.
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25.06.2025 11:57 Ответить
так-так, винищувачі не для знищення повітряних цілей, так-так. А тепер повертайся в палату.
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25.06.2025 12:06 Ответить
Ну вам, росіянам, заісно вигідно, щоб Ф16 збивали ваші мопєди.
Asensio

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Реєстрація: 05.05.2025
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25.06.2025 15:14 Ответить
Ну якщо тільки як тренування. "Система" - повна дурість щодо витрат ракет та моторесурсу.
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25.06.2025 11:59 Ответить
Швидкість звалювання на f16 у півтора рази більш за максимальну шахедну.Польоти на такий швидкості - це справжній смертельний трюк для винищувача.Сайдуиндера не вистачить,коли сушка привезе 5 тон бомб га ваші тупі макитри
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25.06.2025 12:00 Ответить
запостите лучше как балалайку с минигана сбили,там даже самые говноедские зрадойобы заткнуться
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25.06.2025 12:01 Ответить
а в минулому чи то вже в позаминулому році австралійці порізали на брухт списані 50 гелікоптерів. а вони ще були норм. трохи підшаманити і зараз збивати ці шахеди саме то було би. проте наші зермаки прогавили. а коли спохватилися, то вже було пізно, австралійці уже запустили програму утилізації тих гелкікопів..
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25.06.2025 12:03 Ответить
В мене над містом гвинтокрили часьенько ганчють та збивають шахеди і досить ефективно, тож на мою думку ці 50 австралійських гелікоптера були б для Україні дуже доречні, та і коштують на порядок дешевше за F-16!
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25.06.2025 12:42 Ответить
так отож.
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25.06.2025 12:46 Ответить
В киевской области вертушками сбивают последние пол года так точно. К
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25.06.2025 17:06 Ответить
якщо вони списані та порізані на метал значить їх експлуатації вже стала небезпечною.
ніхто тобі брухт не передасть, хіба як донорів для твого парку.
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25.06.2025 18:33 Ответить
та воно то так. на Заході списують, бо термін експуатації вже вийшов, а у нас на списаних ще десяток років можуть їздити. це якщо авто брати до уваги. а щодо тих гелікопів, то з тих 50 20 могли би ще підшаманити і вони би ще норм працювали.
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25.06.2025 20:47 Ответить
Gde to 2 goda nado poletat s takim samoliotom stob prikvynut k nemu.Vot trenirujetsia liocyki,u F-16 radar jest kotori vydet na mnogo dalse cem ruskije samolioti
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25.06.2025 12:03 Ответить
Якби у нас було стабільне постачання ракет "повітря-повітря" - на не питання, хоч і небезпечно, один літак ми вже саме так втратили.
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25.06.2025 12:06 Ответить
а, чи не крилаті ракети повинні збивати ф16?
але, для бидло марафону покатить!
а, ще, як що низько летіти, то можна птахів з полів розлякувати.
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25.06.2025 12:04 Ответить
Коли шахед залетить тобі у вікно, то тоді розповіси, збивати, чи ні…
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25.06.2025 12:46 Ответить
для збиття шахедів існує купа інших засобів.
про них знає, кожний киянин, бо чутно і видно!
а, ганятися на ф16 за летючою газонокосаркою, це вершина військової тактики та стратегії.
але ж, вам дебіло марафонцям все в радість.
ліш би нє било вайни!
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25.06.2025 12:50 Ответить
Таких як ти я чув ще в 90х, 2000х, ...навіщо нам та армія, це ж так дорого, навіщо нам ті офіцери дармоїди, на нас же ніхто не нападе...
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25.06.2025 13:34 Ответить
та, шо ти там чув?
от, брехло.....
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25.06.2025 14:35 Ответить
Ціна AIM-9 $400к ціна шахеда/герані(чи як там воно називається) - $30-40к. Четвертий рік війни, ефективних засобів проти шахедів українського виробництва - нуль цілих хрін десятих.
Одразу відповім зеленій ботофермі на "так піди і зроби сам" - не має в мене сотень мільярдів фінансування як у МО, АОЗ і т.д. і т.п.
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25.06.2025 12:05 Ответить
Стільки випрошували ф16...
Вже коли дали,то послали їх дрони збивати.А штаби,склади,логістику-до особливого розпорядження...
Про Гімарси вже не чутно? Та з Донбасу перевели не суджину,а там їх слід загубився.
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25.06.2025 12:15 Ответить
Руцкаязычные очевидцы, тьху ***.
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25.06.2025 12:20 Ответить
І тут зрада, що ж за люди в нас, скільки ж в них гі_на. А потім ще питають, за що нам війна?! Та щоб вибити з вас все ваше гімн…
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25.06.2025 12:39 Ответить
Боєць із дробовика знищує російський дрон-камікадзе, який підлетів упритул до пікапа. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3559852

це, для особливо обдарованих, що ********** на ф16 ганятися за дронами.
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25.06.2025 12:54 Ответить
Прочитай десь на яку відстань б'є дробовик, а то і помреш дебілом...
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25.06.2025 13:32 Ответить
нєнє!
на ф16 краще!
а, раптом у вікно залетить...
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25.06.2025 14:33 Ответить
гарно..
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25.06.2025 13:18 Ответить
Чудове знищення пілотом F-16. Але для повільних цілей, таких як Шахед, найоптимальнішим варіантом було б використання A-29 Super Tucanos. Набагато дешевша альтернатива.
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25.06.2025 14:27 Ответить
Шахед повільніший і менш маневрений за літак 2-ї світової. Будь-яке місто може придбати ескадрилью легких моторних винищувачів і не рахувати збитки від зруйнованої інфраструктури. Питання у контролі за дискурсом з боку масонських мас-медіа.
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25.06.2025 15:42 Ответить
Українці не розуміють, яка транснаціональна мережа впливу контролює мас-медіа і спецслужби і водить отару за кільце в носі.
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25.06.2025 15:45 Ответить
А ведь можно было лет 5 назад закупить или даже производить легкомоторные бразильские супертукано. Тогда смеялись с них. А вот для такого они бы идеально подошли бы. Относительно дешевые, простые в осблуживании и взлетать могут хоть с поля. и их была бы сотня как минимум а не пару десятков ф16. Страна дураков.
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25.06.2025 15:59 Ответить
Нажаль це занадто непрактично.
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25.06.2025 16:36 Ответить
Смерть кацапам!
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25.06.2025 20:33 Ответить
 
 