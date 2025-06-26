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Новини Атака безпілотників
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Україну з кількох напрямків атакують російські БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 26 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • група ворожих ударних БпЛА на Сумщині курсом на південь.
  • група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте: Росія застосовує модернізовані "Шахеди" з елементами ШІ та радіокеруванням, - АР

Автор: 

Повітряні сили (2808) Шахед (1232) війна в Україні (4978)


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Де ответка???? Анема!
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26.06.2025 20:37 Відповісти
дивно що з Півночі, а не дєрьмаковської ОПи

як там татко дєрьмака з ГРУ поживає ?
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26.06.2025 20:51 Відповісти
 
 