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Україну з кількох напрямків атакують російські БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 26 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- група ворожих ударних БпЛА на Сумщині курсом на південь.
- група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
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як там татко дєрьмака з ГРУ поживає ?