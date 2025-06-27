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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Атака БпЛА на Полтавщину: працює ППО, в Кременчуці зафіксовано падіння уламків

шахеди

В ніч на 27 червня Полтавську область атакують російські ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Володимира Когута.

"На Полтавщині працює ППО. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі. Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - написав він.

Нагадаємо ввечері 26 червня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: На Полтавщині після нічної атаки РФ виявили небезпечні касетні боєприпаси. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4425) Кременчук (309) Полтавська область (1158) Кременчуцький район (26) війна в Україні (4978)


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