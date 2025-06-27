Унаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення та обладнання медзакладу на Полтавщині

У ніч на 27 червня Полтавську область атакували російські безпілотники, унаслідок чого є руйнування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Володимира Когута.

Як зазначається, у результаті нічної атаки ворога та роботи ППО уламками також пошкоджено приміщення та обладнання закладу охорони здоров'я.

"На щастя, постраждалих немає", - додав Когут.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 27 червня на Полтавщині працювала ППО. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі.