Унаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення та обладнання медзакладу на Полтавщині
У ніч на 27 червня Полтавську область атакували російські безпілотники, унаслідок чого є руйнування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Володимира Когута.
Як зазначається, у результаті нічної атаки ворога та роботи ППО уламками також пошкоджено приміщення та обладнання закладу охорони здоров'я.
"На щастя, постраждалих немає", - додав Когут.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 27 червня на Полтавщині працювала ППО. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі.
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