Ворог ударив балістикою та "шахедами" по об’єкту інфраструктури у Миколаєві

Уночі, 29 червня, близько 01:28 ворог атакував Миколаїв балістикою та з 02:56 декількома групами "Shahed 131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ударом був обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.

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Масована атака на Україну у ніч на 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі.