Ворог ударив балістикою та "шахедами" по об’єкту інфраструктури у Миколаєві
Уночі, 29 червня, близько 01:28 ворог атакував Миколаїв балістикою та з 02:56 декількома групами "Shahed 131/136".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під ударом був обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.
Масована атака на Україну у ніч на 29 червня
Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі.
Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль