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Новини Обстріли Миколаївщини
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Вибухи пролунали у Миколаєві: ПС попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста

Вибухи

У ніч на неділю, 29 червня, у Миколаєві було чути вибухи. 

Про це повідомляє "Суспільне.Миколаїв", інформує Цензор.НЕТ.

У Миколаєві чутно було вибухи, - повідомлялося о 01:32 та о 01:35.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у напрямку міста.

Швидкісна ціль з півдня на Миколаїв, - повідомлялося о 01:31.

Ще швидкісна ціль з півдня на Миколаїв, - повідомлялося о 01:33.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог підняв три літаки Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області РФ. Можлива атака крилатими ракетами.

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Автор: 

Миколаїв (1819) Миколаївська область (2305) атака (400) Миколаївський район (80)


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Да, все 4 ракеты попали. В сухую траву разумеется.

По ходу ПВО у нас уже нет совсем.
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29.06.2025 01:52 Відповісти
А ти що сам самособисто фіусував усі 4 влучання ? Чи то тобі таке твій куратор повідомив?
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29.06.2025 02:17 Відповісти
У меня окно выходит как раз на ту часть города куда прилетало.
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29.06.2025 02:20 Відповісти
 
 