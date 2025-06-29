Вибухи пролунали у Миколаєві: ПС попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста
У ніч на неділю, 29 червня, у Миколаєві було чути вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне.Миколаїв", інформує Цензор.НЕТ.
У Миколаєві чутно було вибухи, - повідомлялося о 01:32 та о 01:35.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у напрямку міста.
Швидкісна ціль з півдня на Миколаїв, - повідомлялося о 01:31.
Ще швидкісна ціль з півдня на Миколаїв, - повідомлялося о 01:33.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог підняв три літаки Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області РФ. Можлива атака крилатими ракетами.
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