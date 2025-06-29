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Новости Обстрелы Николаевщины
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Взрывы были в Николаеве: ВС предупреждали о скоростной цели в направлении города

Вибухи

В ночь на воскресенье, 29 июня, в Николаеве были слышны взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне. Миколаїв", информирует Цензор.НЕТ.

"В Николаеве были слышны взрывы", - сообщалось в 01:32 и в 01:35.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении города.

"Скоростная цель с юга на Николаев", - сообщалось в 01:31.

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Николаев (2162) Николаевская область (2152) атака (439) Николаевский район (74)


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Да, все 4 ракеты попали. В сухую траву разумеется.

По ходу ПВО у нас уже нет совсем.
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29.06.2025 01:52 Ответить
А ти що сам самособисто фіусував усі 4 влучання ? Чи то тобі таке твій куратор повідомив?
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29.06.2025 02:17 Ответить
У меня окно выходит как раз на ту часть города куда прилетало.
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29.06.2025 02:20 Ответить
 
 