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Взрывы были в Николаеве: ВС предупреждали о скоростной цели в направлении города
В ночь на воскресенье, 29 июня, в Николаеве были слышны взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне. Миколаїв", информирует Цензор.НЕТ.
"В Николаеве были слышны взрывы", - сообщалось в 01:32 и в 01:35.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении города.
"Скоростная цель с юга на Николаев", - сообщалось в 01:31.
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