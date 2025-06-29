Взрывы были в Николаеве: ВС предупреждали о скоростной цели в направлении города

В ночь на воскресенье, 29 июня, в Николаеве были слышны взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне. Миколаїв", информирует Цензор.НЕТ.

"В Николаеве были слышны взрывы", - сообщалось в 01:32 и в 01:35.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении города.

"Скоростная цель с юга на Николаев", - сообщалось в 01:31.