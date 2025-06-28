Зафіксовано зліт російських літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - Повітряні сили

Ввечері суботи, 28 червня, ворог підняв три літаки Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області РФ. Можлива атака крилатими ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано активність 3-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.

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