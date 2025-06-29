Был зафиксирован взлет российских самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы

Вечером субботы, 28 июня, враг поднял три самолета Ту-95МС с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области РФ. Возможна атака крылатыми ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БПЛА были зафиксированы на севере.

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