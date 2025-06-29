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Был зафиксирован взлет российских самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы

рф,ту95

Вечером субботы, 28 июня, враг поднял три самолета Ту-95МС с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области РФ. Возможна атака крылатыми ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БПЛА были зафиксированы на севере.

Также смотрите: Россия активно расширяет Казанский авиационный завод: появились новые ангары. Спутниковые снимки

Автор: 

россия (96442) самолет (3658) Воздушные силы (2474)


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Топ комментарии
+10
ПідАри почали бЄсноваЦЦА...
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28.06.2025 23:18 Ответить
+7
Падлюки
Скоріше б їх приземлили.... Бажано з бк прям на міста тих орків, що "патдєрживают есвео"
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28.06.2025 23:20 Ответить
+7
Як літали Ту-95МС з аеродрому "Оленья", так і літають. І ніяких українських диверсантів Буданова (четвертий рік війни!), щоб ці Ту-95МС знищили.
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28.06.2025 23:22 Ответить
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ПідАри почали бЄсноваЦЦА...
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28.06.2025 23:18 Ответить
Недобитки. Тимчасово літаючи літаки.
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28.06.2025 23:42 Ответить
Это как ежедневно перестающие иметь стратегическое значение города и сёла, да?
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29.06.2025 01:43 Ответить
давайте краще разом заспіваємо веселу "Пєсєнку 95-го квартала" !

Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть услышишь ты сирены мерзкий сигнал!
Здесь бъются витрины
И кварталы горят,
Здесь сигналят машины разбитые в хлам

От зари до зари,
От зари до зари,
Каждый день.....

йдемо в бомбосховища, панове українці !
а особливо з малими дітьми...
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28.06.2025 23:56 Ответить
Так це Квартал винен шо ***** війну почав? Чи зараз почнеш про розмінований Чонгар пісні співати? Їх не з Чонгара запускають, а з мордорського тилу, єслі шо.
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29.06.2025 00:39 Ответить
1. Так це "Квартал" винен шо ***** війну почав ! Бо "Квартальний" бачив мір в глазах хутіна.
2. Чонгар розмінували і кацапи окупували Таврію і вдарили в тил Маріку.
3. Хутін напав тому що похєрили армію і не готуваись до війни, знаючи про неї за шість місяців.
4. Похєрили ракетну програму і програму створення власних ППО...

продовжувати, ЗЄльоний ?

.
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29.06.2025 01:41 Ответить
диявол, у даному випадку хутін, існує завжди, але в силах людини НЕ пускати його в свою душу
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29.06.2025 01:42 Ответить
Падлюки
Скоріше б їх приземлили.... Бажано з бк прям на міста тих орків, що "патдєрживают есвео"
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28.06.2025 23:20 Ответить
Так давай тебя, героя, обвяжем взрывчаткой и отправим в один конец?
Ты же патриот! Украина превыше всего!
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29.06.2025 01:44 Ответить
Як літали Ту-95МС з аеродрому "Оленья", так і літають. І ніяких українських диверсантів Буданова (четвертий рік війни!), щоб ці Ту-95МС знищили.
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28.06.2025 23:22 Ответить
Помоєму саме там не спрацювала фура - підірвалася разом з дронами . Хотіли і ту падлючу базу дістати Павутиною
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28.06.2025 23:46 Ответить
Одна з фур з українськими дронами не доїхала до пункту призначення в Амурській області Росії.
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28.06.2025 23:49 Ответить
Саме там якраз фура і спрацювала, і саме там та ще уІркутській області було знищено 41 літак.
Але не всі... не всі...
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29.06.2025 00:47 Ответить
не болтай єрундой - кацапи пуски роблять з Каспію

.
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28.06.2025 23:25 Ответить
Асфальт тєряєт кінєтічєскую енергію метанія.
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28.06.2025 23:26 Ответить
.......
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29.06.2025 00:49 Ответить
замість Павутини може бути Путіна -

в Україні розробляють надводний дрон з дальністю 2 000 км
а навіщо...... ?

.
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28.06.2025 23:24 Ответить
Можливо є план атакувати порти, нафтові термінали або ракетні кораблі у десь у Балтійському морі
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28.06.2025 23:47 Ответить
авжеж, авжеж.... зробити екологічну каку братам скандінавам, фінам та балтам ?

.
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28.06.2025 23:58 Ответить
Нагадую, мета війни України: утилізація усієї біомаси кацапів, усіх 89 млн, які ще залишилися.
1 МЛН доблесні СОУ вже утилізували.
Війна не завершиться, доки хоча би 1 кацап залишається живий.
Слава Україні!
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28.06.2025 23:31 Ответить
6000/174
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28.06.2025 23:37 Ответить
А чого 89, а може взагалі 56? Щоби здавалося, що в кацапів не така вже велика перевага в населенні? На даний момент раша + Крим і ТОТ біля 150 млн, Україна мінус біженці десь 28-30 млн
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28.06.2025 23:45 Ответить
Навіщо розкидатися цифрами про які уявлення немає?
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29.06.2025 00:15 Ответить
Як це немає? Це ж всім відомі цифри, от звідки деякі унікуми беруть 89 млн не знаю, то дійсно якісь вкиди
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29.06.2025 00:20 Ответить
Кому "всім" і звідки відомо? З Вікіпедії?
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29.06.2025 03:52 Ответить
Чуєш, незламний утилізатор, то може ти підеш особисто докладешся до цього, раз все так просто?
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29.06.2025 00:02 Ответить
Після розпаду срср Україна успадкувала 19 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС...
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28.06.2025 23:32 Ответить
і щоб ти з ними робив ? у перший же день всі були б спалені на аеродромах, як Мрія
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28.06.2025 23:38 Ответить
Нажаль, з нашою владою - тільки так. Але не факт, що тоді б кацапня напала, якби ми мали ці бомбардувальники.
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28.06.2025 23:41 Ответить
ну кучма з косатою продали всі ракети до них.
який зиск від літаків без ракет ? чи ми зібрались бомбами засипати столицю мордору як США Вєтнам ?

"У 1999-2000 роках Україна передала Росії дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, а також 581 крилату ракету Х-55 на погашення частини боргу за газ"
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28.06.2025 23:44 Ответить
Але приїхала американська делегація і сказала нам, білорусам, казахам - хочете незалежності від москви? Добре, але всю стратегічну зброю, включаючи ядерну треба або передати москві, або утилізувати
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28.06.2025 23:41 Ответить
"У 1999-2000 роках Україна передала Росії дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, а також 581 крилату ракету Х-55 на погашення частини боргу за газ"
от кляті американці знову українцям у штанці насрали
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28.06.2025 23:45 Ответить
Яка різниця, рішення про те що в України не має бути ядерної зброї і стратегічних бомбардувальників було прийняте ще на початку 90-х і роззброєння відбувалось поступово на протязі 10 років, а чи за газ борги віддати, чи порізати на метал ці літаки американців не цікавило
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28.06.2025 23:49 Ответить
і це було логічно, навіщо нам стратегічна авіація ? щоб весь світ тримати в страху ?, правильно хочете незалежності здавайте яз та стратеги або ******** назад в совок, з точки зору світу це зрозумілий крок.
у нас і без ЯЗ та стратегів була сухопутна амрія яка могла тягатись на рівних з блоком нато, та все просрали, але винні не наші керманичі а кляті янкі.
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29.06.2025 00:00 Ответить
Ми успадкували неспівмірно велику армію, яку не могли утримувати - довелося б як СРСР витрачати всі гроші на її утримання і стояти в черзі за маслом + криза 90-х тяжкий перехід від планової до ринкової економіки. Мрії про мільйонну сухопутну армію такі ж фантастичні, як і ті де нам би дозволили мати власну ядерну зброю
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29.06.2025 00:10 Ответить
американці запевняють що ініціатива виходила від Кравчука який 1992 року здійснив перший офіційний робочий візит як президент України до США.
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28.06.2025 23:52 Ответить
це було викладено у Декларації про державний суверенітет який був написаний рухівцями ще до розвалу совка.
і знову ці стони про ЯО, хто служив у часи постсовка та кучми той знає що у війську банально не було форми та їжі..
мрійники довбані, чи ви всі забули що у нас творилось у 90сті ? діти всі чи що.
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28.06.2025 23:56 Ответить
премьєр Пакістану: "Ми будемо їсти траву, але зробимо ЯО"

і зробили

.
.
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29.06.2025 00:01 Ответить
та ми і без розробки яз фактично їли траву у девяностих, але то таке.
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29.06.2025 00:12 Ответить
от тому й віддали ЯО, не пакістанці виходить - пердильна жила слабша
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29.06.2025 00:17 Ответить
Та Джордж Буш старший ще в 1990 в парламенті УРСР виступав і закликав Україну не виходити зі складу СРСР
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28.06.2025 23:57 Ответить
і 575 крилатих ракет Х-55 до них, але

"В кінці 1999 року Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ"
це ними рашка кошмарить Україну, а точніше Х-555 (кирилична «Х» у назві) - російська стратегічна авіаційна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилата ракета, яка є вдосконаленою версією радянської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 Х-55. Носіями ракети є передані також Україною стратегічні бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160.

в Японії кучма та жЮлька вже зробили б собі харакірі, а у нас - процвітають

.
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28.06.2025 23:42 Ответить
Израильский моссад уже бы давно уничтожил этот грёбаный аэродром!
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28.06.2025 23:46 Ответить
зверни увагу, кацапе: "ворог підняв три літаки Ту-95МС Джерело: https://censor.net/ua/n3560521

здоровьє у тих "ведмедів" вже не те !

.
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29.06.2025 00:22 Ответить
 
 