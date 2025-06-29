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Был зафиксирован взлет российских самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы
Вечером субботы, 28 июня, враг поднял три самолета Ту-95МС с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области РФ. Возможна атака крылатыми ракетами.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорилось в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БПЛА были зафиксированы на севере.
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+10 Грицько Злий
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Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть услышишь ты сирены мерзкий сигнал!
Здесь бъются витрины
И кварталы горят,
Здесь сигналят машины разбитые в хлам
От зари до зари,
От зари до зари,
Каждый день.....
йдемо в бомбосховища, панове українці !
а особливо з малими дітьми...
2. Чонгар розмінували і кацапи окупували Таврію і вдарили в тил Маріку.
3. Хутін напав тому що похєрили армію і не готуваись до війни, знаючи про неї за шість місяців.
4. Похєрили ракетну програму і програму створення власних ППО...
продовжувати, ЗЄльоний ?
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Скоріше б їх приземлили.... Бажано з бк прям на міста тих орків, що "патдєрживают есвео"
Ты же патриот! Украина превыше всего!
Але не всі... не всі...
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в Україні розробляють надводний дрон з дальністю 2 000 км
а навіщо...... ?
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1 МЛН доблесні СОУ вже утилізували.
Війна не завершиться, доки хоча би 1 кацап залишається живий.
Слава Україні!
який зиск від літаків без ракет ? чи ми зібрались бомбами засипати столицю мордору як США Вєтнам ?
"У 1999-2000 роках Україна передала Росії дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, а також 581 крилату ракету Х-55 на погашення частини боргу за газ"
от кляті американці знову українцям у штанці насрали
у нас і без ЯЗ та стратегів була сухопутна амрія яка могла тягатись на рівних з блоком нато, та все просрали, але винні не наші керманичі а кляті янкі.
і знову ці стони про ЯО, хто служив у часи постсовка та кучми той знає що у війську банально не було форми та їжі..
мрійники довбані, чи ви всі забули що у нас творилось у 90сті ? діти всі чи що.
і зробили
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"В кінці 1999 року Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ"
це ними рашка кошмарить Україну, а точніше Х-555 (кирилична «Х» у назві) - російська стратегічна авіаційна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилата ракета, яка є вдосконаленою версією радянської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 Х-55. Носіями ракети є передані також Україною стратегічні бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160.
в Японії кучма та жЮлька вже зробили б собі харакірі, а у нас - процвітають
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здоровьє у тих "ведмедів" вже не те !
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