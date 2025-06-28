Россия активно расширяет Казанский авиационный завод: появились новые ангары. Спутниковые снимки

В 2025 году на территории Казанского авиазавода возвели десятки тысяч квадратных метров новых производственных площадей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которое опубликовало издание Yle.

Речь идет о масштабной модернизации предприятия на сумму около 90 миллиардов рублей (почти 1 миллиард евро), которая должна завершиться не раньше конца следующего года. Спутниковые снимки свидетельствуют о появлении новых ангаров, самый большой из которых достигает 320 метров в длину.

Причина - стремление Кремля компенсировать потери от западных санкций и наращивать внутреннее производство самолетов для армии и гражданской авиации.

Казанский авиазавод - единственное предприятие в России, способное производить стратегические бомбардировщики типа Ту-160М и Ту-160М2, которые РФ активно применяет для ударов по Украине. Там также модернизируют Ту-22М3.

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