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Россия активно расширяет Казанский авиационный завод: появились новые ангары. Спутниковые снимки

В 2025 году на территории Казанского авиазавода возвели десятки тысяч квадратных метров новых производственных площадей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которое опубликовало издание Yle.

Речь идет о масштабной модернизации предприятия на сумму около 90 миллиардов рублей (почти 1 миллиард евро), которая должна завершиться не раньше конца следующего года. Спутниковые снимки свидетельствуют о появлении новых ангаров, самый большой из которых достигает 320 метров в длину.

Причина - стремление Кремля компенсировать потери от западных санкций и наращивать внутреннее производство самолетов для армии и гражданской авиации.

Казанский авиазавод - единственное предприятие в России, способное производить стратегические бомбардировщики типа Ту-160М и Ту-160М2, которые РФ активно применяет для ударов по Украине. Там также модернизируют Ту-22М3.

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Спутниковые снимки
Спутниковые снимки

Автор: 

завод (517) россия (96442)


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Топ комментарии
+7
Рішучою відповіддю за це буде обурення , занепокоєність і чергова порція потужних відосиків не тільки ввечері але і вдень!
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28.06.2025 14:43 Ответить
+5
Гроші на вітер. Це добре.
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28.06.2025 14:42 Ответить
+5
Лохи. Найпотужніші на таке не розмінюються. Будують дороги, клумби, туризм розвивають, а більшість в крипту заводять.
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28.06.2025 14:59 Ответить
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Гроші на вітер. Це добре.
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28.06.2025 14:42 Ответить
Рішучою відповіддю за це буде обурення , занепокоєність і чергова порція потужних відосиків не тільки ввечері але і вдень!
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28.06.2025 14:43 Ответить
Так само щось зроби
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28.06.2025 15:18 Ответить
Німецький генерал сьогодні сказав шо рашку ше зарано ховати
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28.06.2025 14:46 Ответить
Росія активно розширює Казанський авіаційний завод

Ну ясен перець: зара літо, жарко. А ми знаємо зі шкільного курсу фізики, що при нагріванні тіла розширюються.
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28.06.2025 14:47 Ответить
Так-так: двє-трі нєдєлі, Т-55....
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28.06.2025 15:06 Ответить
От дуракііііі....
Нє штоп дорогі строіть, ілі яйцамі по 170 руплєй торговать...
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28.06.2025 14:50 Ответить
Додатково треба вбивати розробників, конструкторів, інженерів.
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28.06.2025 14:50 Ответить
Лохи. Найпотужніші на таке не розмінюються. Будують дороги, клумби, туризм розвивають, а більшість в крипту заводять.
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28.06.2025 14:59 Ответить
На жаль у рашки поки достатньо грошей. Так що дороги і клумби там теж будують.
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28.06.2025 15:05 Ответить
"Чим більше шкаa, тим гучнійше падає". Тільки було б чим штовхати
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28.06.2025 15:06 Ответить
Чому цікаво він незнищенний до тепер?
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28.06.2025 15:12 Ответить
Уусіа ракеннуксіа 🙂🇫🇮
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28.06.2025 15:13 Ответить
Це те ***** яке верещало що Сосія мовляв не збирається нінакого нападати, буде скорочувати видатки на армію і звинувачувало Європу в агресивному підвищенні видатків на армію. Це ще раз доказує що рашистам вірити не можна і ніколи миру з ними не буде.
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28.06.2025 15:13 Ответить
Счас Зеленский потужно нажмьот на кнопку і його балістичні ракети "Зелений балабол" та гіперзвук "Смарагдовий піструн" (довгий) винесуть цей завод к чертям собачим.
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28.06.2025 15:18 Ответить
Придет время і буде приліт. Але навіщо зараз загострення цієї теми, щоб підготуватися могли
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28.06.2025 15:21 Ответить
Horoshaja celj dlja Ukrainskih dronov!
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28.06.2025 15:41 Ответить
МС-21 вже поставили на конвеєр? То цей металобрухт збираються налагодити?
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28.06.2025 15:44 Ответить
хитрые
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28.06.2025 15:57 Ответить
Зельоні відосики наше всьо !

З Оманською Гнидою до перемоги !
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28.06.2025 18:23 Ответить
Где-то в неприметном строении задумался один малоизвестный человек, чья фамилия начинается на М и заканчивается на К.
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28.06.2025 18:46 Ответить
 
 