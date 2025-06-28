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Росія активно розширює Казанський авіаційний завод: з’явилися нові ангари. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

У 2025 році на території Казанського авіазаводу звели десятки тисяч квадратних метрів нових виробничих площ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, яке опублікувало видання Yle.

Йдеться про масштабну модернізацію підприємства на суму близько 90 мільярдів рублів (майже 1 мільярд євро), яка має завершитися не раніше кінця наступного року. Супутникові знімки свідчать про появу нових ангарів, найбільший з яких сягає 320 метрів завдовжки. 

Причина - прагнення Кремля компенсувати втрати від західних санкцій та нарощувати внутрішнє виробництво літаків для армії й цивільної авіації.

Казанський авіазавод – єдине підприємство в Росії, здатне виробляти стратегічні бомбардувальники типу Ту-160М і Ту-160М2, які РФ активно застосовує для ударів по Україні. Там також модернізують Ту-22М3.

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Супутникові знимки
Супутникові знимки

Автор: 

завод (1038) росія (66461)


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Топ коментарі
+7
Рішучою відповіддю за це буде обурення , занепокоєність і чергова порція потужних відосиків не тільки ввечері але і вдень!
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28.06.2025 14:43 Відповісти
+6
Лохи. Найпотужніші на таке не розмінюються. Будують дороги, клумби, туризм розвивають, а більшість в крипту заводять.
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28.06.2025 14:59 Відповісти
+5
Гроші на вітер. Це добре.
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28.06.2025 14:42 Відповісти
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Гроші на вітер. Це добре.
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28.06.2025 14:42 Відповісти
Рішучою відповіддю за це буде обурення , занепокоєність і чергова порція потужних відосиків не тільки ввечері але і вдень!
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28.06.2025 14:43 Відповісти
Так само щось зроби
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28.06.2025 15:18 Відповісти
Німецький генерал сьогодні сказав шо рашку ше зарано ховати
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28.06.2025 14:46 Відповісти
Росія активно розширює Казанський авіаційний завод

Ну ясен перець: зара літо, жарко. А ми знаємо зі шкільного курсу фізики, що при нагріванні тіла розширюються.
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28.06.2025 14:47 Відповісти
Так-так: двє-трі нєдєлі, Т-55....
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28.06.2025 15:06 Відповісти
От дуракііііі....
Нє штоп дорогі строіть, ілі яйцамі по 170 руплєй торговать...
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28.06.2025 14:50 Відповісти
Додатково треба вбивати розробників, конструкторів, інженерів.
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28.06.2025 14:50 Відповісти
Лохи. Найпотужніші на таке не розмінюються. Будують дороги, клумби, туризм розвивають, а більшість в крипту заводять.
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28.06.2025 14:59 Відповісти
На жаль у рашки поки достатньо грошей. Так що дороги і клумби там теж будують.
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28.06.2025 15:05 Відповісти
"Чим більше шкаa, тим гучнійше падає". Тільки було б чим штовхати
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28.06.2025 15:06 Відповісти
Чому цікаво він незнищенний до тепер?
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28.06.2025 15:12 Відповісти
Уусіа ракеннуксіа 🙂🇫🇮
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28.06.2025 15:13 Відповісти
Це те ***** яке верещало що Сосія мовляв не збирається нінакого нападати, буде скорочувати видатки на армію і звинувачувало Європу в агресивному підвищенні видатків на армію. Це ще раз доказує що рашистам вірити не можна і ніколи миру з ними не буде.
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28.06.2025 15:13 Відповісти
Счас Зеленский потужно нажмьот на кнопку і його балістичні ракети "Зелений балабол" та гіперзвук "Смарагдовий піструн" (довгий) винесуть цей завод к чертям собачим.
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28.06.2025 15:18 Відповісти
Придет время і буде приліт. Але навіщо зараз загострення цієї теми, щоб підготуватися могли
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28.06.2025 15:21 Відповісти
Horoshaja celj dlja Ukrainskih dronov!
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28.06.2025 15:41 Відповісти
МС-21 вже поставили на конвеєр? То цей металобрухт збираються налагодити?
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28.06.2025 15:44 Відповісти
хитрые
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28.06.2025 15:57 Відповісти
Зельоні відосики наше всьо !

З Оманською Гнидою до перемоги !
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28.06.2025 18:23 Відповісти
Где-то в неприметном строении задумался один малоизвестный человек, чья фамилия начинается на М и заканчивается на К.
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28.06.2025 18:46 Відповісти
Смішно з козломордих?Ще не наржалися суки ЗЕлені?
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28.06.2025 20:03 Відповісти
 
 