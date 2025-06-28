Росія активно розширює Казанський авіаційний завод: з’явилися нові ангари. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

У 2025 році на території Казанського авіазаводу звели десятки тисяч квадратних метрів нових виробничих площ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, яке опублікувало видання Yle.

Йдеться про масштабну модернізацію підприємства на суму близько 90 мільярдів рублів (майже 1 мільярд євро), яка має завершитися не раніше кінця наступного року. Супутникові знімки свідчать про появу нових ангарів, найбільший з яких сягає 320 метрів завдовжки.

Причина - прагнення Кремля компенсувати втрати від західних санкцій та нарощувати внутрішнє виробництво літаків для армії й цивільної авіації.

Казанський авіазавод – єдине підприємство в Росії, здатне виробляти стратегічні бомбардувальники типу Ту-160М і Ту-160М2, які РФ активно застосовує для ударів по Україні. Там також модернізують Ту-22М3.

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