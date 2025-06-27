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Новини Постачання іноземних компонентів для ВПК РФ
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В одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 західних деталей,- СБУ

західні компоненти в ракеті рф

В одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 електронних компонентів іноземного виробництва, а в дроні - до 400.

Про це розповів заступник керівника Служби безпеки України Сергій Наумюк на конференції з розширення санкцій проти Росії "Fair play: чесна гра", передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, відсоток західних компонентів у російській зброї значний, але може варіюватися залежно від типу та серії.

"Наприклад, СБУ встановила, що в одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва. Водночас у ракеті цього ж типу, якою росіяни вдарили по Охматдиту 8 липня 24-го року, ми ідентифікували 59 таких деталей. Це процесори, матриці, трансивери, інтегральні схеми",- сказав Наумюк.

Він додав, що в дронах типу Shahed чи "Герань" залежно від серії випуску може нараховуватись до 400 електронних компонентів виробництва західних країн.

Наумюк розповів, що деталі можуть походити з з підприємств Австрії, Болгарії, Данії, Бразилії, Іспанії, Італії, Малайзії, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Сербії, США, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції тощо.

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"Ця продукція потрапляє до рашистів не напряму, а через ланцюг посередників. Допомагають РФ обходити санкції Китай, Індія, Об'єднані Арабські Емірати та деякі країни колишнього СНД , передусім - Казахстан, Вірменія",- сказав посадовець.

Він додав, що СБУ документує діяльність іноземних підприємств, які постачають РФ обладнання та устаткування для виробництва військової техніки і боєприпасів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що у 2024 році щонайменше 12 держав здійснювали постачання верстатів на російські підприємства військово-промислового комплексу. Також відомо про нові контракти постачання, заплановані на 2026 рік.

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Автор: 

виробництво (1675) ракети (4093) росія (66431) СБУ (13052)


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Топ коментарі
+3
і шо?
знання про комплектуючі х 101, врятує мою хату від руйнувань?
чи, мене живого витягнуть з під завалу?
дуже потужний сєрьога наумюк.
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27.06.2025 23:11 Відповісти
+2
Напевно чіткий облік кількості деталей заміняє виділення Зельоними грошей на ППО та РЕБ.
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27.06.2025 23:02 Відповісти
+1
А в одному офісі на Банковій може бути 250 кацапських кротів.
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27.06.2025 23:13 Відповісти
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Напевно чіткий облік кількості деталей заміняє виділення Зельоними грошей на ППО та РЕБ.
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27.06.2025 23:02 Відповісти
Ех не найшлось на россії кацапського Бігуса....
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27.06.2025 23:04 Відповісти
і шо?
знання про комплектуючі х 101, врятує мою хату від руйнувань?
чи, мене живого витягнуть з під завалу?
дуже потужний сєрьога наумюк.
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27.06.2025 23:11 Відповісти
А в одному офісі на Банковій може бути 250 кацапських кротів.
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27.06.2025 23:13 Відповісти
И получается запад бомбит Украину руками кацапов.
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27.06.2025 23:33 Відповісти
Бачив начинку цих ракет. Прості грубі плати і транзистори. Для ракет важливіше люди які вміють правильно зібрати це сміття, а не технології. Ось чому, будемо чесними, Захід відстає від кацапів по ракетах.
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28.06.2025 00:03 Відповісти
Так відстає, як кацапи від хамасу.
Ті взагалі ракети без плат і транзисторів ваяють.
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28.06.2025 00:06 Відповісти
У будь-якому випадку справа не електроніці. Не треба цих істеричних волань про Західні комплектуючі.
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28.06.2025 00:11 Відповісти
sky hawkA4 , нужно также, как Израиль уничтожать конструкторов и инженеров ракет Ирана. Израиль им прямо в окна беспилотники запускает с ракетами.
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28.06.2025 00:59 Відповісти
Підкинути їм Бігуса.
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28.06.2025 00:04 Відповісти
Заставить капиталистов отказаться от заработка денег? Выше денег не мораль, а собственная безопасность. Россия должна стать настоящей угрозой для них, чтобы капиталисты начали беспокоиться за свою безопасность. И то, кругом русские службы и олигархи сорят деньгами и покупают влияние и во власти и в бизнесе и в СМИ. А кто управляет информацией, тот управляет реальностью. По всем направлениям рубаешь головы, а вместо вырастает еще больше. Плюс у России союзники сильные - Китай со своим влиянием и своей силой не меньшей, чем у США и с властью коммунистов, а коммунизм туда пришел из СССР сферы влияния. Надо устроить с Великобританией и ее влиянием в Китае революцию и свергнуть коммунистов. С другой стороны смотреть в историю, что Россия строит оружие и истощается, как СССР в гонке вооружений и чем больше оружия, тем быстрее истощается. Только тут главная беда, что Россия валит этим вооружением по Украине. У Украины объёмы дел огромные. Нужно больше служб создавать. Украины ресурсы малы. А плюс власть ворует все годы все вершки, которые должны идти на расширение производств и модернизации всего. я прочитал Капитал 3 тома и капитал должен работать так, что добавочную стоимость на расширение производства должно идти. А мне почему то вспоминается какой то влог Гончаренка, где он говорит - какие они идиоты зеленые, что воровать мол надо с вершков, а не все подряд. Ну понимаете мышление. Потому Украина не может развиваться - развитие воруется и даже переворовывается и до рецессии.
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28.06.2025 00:56 Відповісти
Деньги не пахнут, а чужая кровь подрит мой кошелёк.
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28.06.2025 00:43 Відповісти
в шахедах останньої ітерації найменувань електоних комплектуючих виробництва американських компаній десь близько 80 відсотків (може навіть і більше), і лише решта виробництва компаній Швейцарії, Китаю, Тайваню і навіть є певні деталі вироблені в Японії і Нідерландах. Але не завжди можно визначити, коли ці комплектуючі були виготовлені. Але попадаються такі, що були виготовлені вже після вторгнення, це американські, деякі швейцарські і китайські.
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28.06.2025 03:29 Відповісти
Нічого особистого -просто бізнес... класика жанру.
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28.06.2025 05:16 Відповісти
 
 