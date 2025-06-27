В одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 західних деталей,- СБУ

В одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 електронних компонентів іноземного виробництва, а в дроні - до 400.

Про це розповів заступник керівника Служби безпеки України Сергій Наумюк на конференції з розширення санкцій проти Росії "Fair play: чесна гра", передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, відсоток західних компонентів у російській зброї значний, але може варіюватися залежно від типу та серії.

"Наприклад, СБУ встановила, що в одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва. Водночас у ракеті цього ж типу, якою росіяни вдарили по Охматдиту 8 липня 24-го року, ми ідентифікували 59 таких деталей. Це процесори, матриці, трансивери, інтегральні схеми",- сказав Наумюк.

Він додав, що в дронах типу Shahed чи "Герань" залежно від серії випуску може нараховуватись до 400 електронних компонентів виробництва західних країн.

Наумюк розповів, що деталі можуть походити з з підприємств Австрії, Болгарії, Данії, Бразилії, Іспанії, Італії, Малайзії, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Сербії, США, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції тощо.

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"Ця продукція потрапляє до рашистів не напряму, а через ланцюг посередників. Допомагають РФ обходити санкції Китай, Індія, Об'єднані Арабські Емірати та деякі країни колишнього СНД , передусім - Казахстан, Вірменія",- сказав посадовець.

Він додав, що СБУ документує діяльність іноземних підприємств, які постачають РФ обладнання та устаткування для виробництва військової техніки і боєприпасів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що у 2024 році щонайменше 12 держав здійснювали постачання верстатів на російські підприємства військово-промислового комплексу. Також відомо про нові контракти постачання, заплановані на 2026 рік.

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