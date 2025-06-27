Відомо про контракти інших країн щодо постачання верстатів на російські оборонні підприємства, - Зеленський

У 2024 році щонайменше 12 держав здійснювали постачання верстатів на російські підприємства військово-промислового комплексу. Також відомо про нові контракти постачання, заплановані на 2026 рік.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на конференції з запровадження додаткових санкцій проти Росії "Чесна гра", інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, українські експерти зафіксували сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах та в російських ракетах.

"На жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані постачання в Росію верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки", - розповів глава держави.

Також Зеленський розповів, що відомо про контракти з постачанням, які заплановані на наступний 2026 рік.

"Все це треба зупиняти. Безумовно. Так само потрібен подальший тиск на кожного суб’єкта у світі, хто допомагає Росії зберігати експорт, хто допомагає транспортувати нафту, шукати схеми для обходу фінансових обмежень", - додав очільник держави.

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