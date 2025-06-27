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Новини Постачання іноземних компонентів для ВПК РФ
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Відомо про контракти інших країн щодо постачання верстатів на російські оборонні підприємства, - Зеленський

Володимир Зеленський

У 2024 році щонайменше 12 держав здійснювали постачання верстатів на російські підприємства військово-промислового комплексу. Також відомо про нові контракти постачання, заплановані на 2026 рік.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на конференції з запровадження додаткових санкцій проти Росії "Чесна гра", інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, українські експерти зафіксували сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах та в російських ракетах.

"На жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані постачання в Росію верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки", - розповів глава держави.

Також Зеленський розповів, що відомо про контракти з постачанням, які заплановані на наступний 2026 рік.

"Все це треба зупиняти. Безумовно. Так само потрібен подальший тиск на кожного суб’єкта у світі, хто допомагає Росії зберігати експорт, хто допомагає транспортувати нафту, шукати схеми для обходу фінансових обмежень", - додав очільник держави.

Читайте також: Зеленський про рішення РНБО: Україна має максимально мобілізувати санкційний тиск на Росію

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) росія (66431) санкції (12261) поставки (274)


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Топ коментарі
+13
А про щоденний об'єм перекачки Україною кацапської нафти - теж відомо ?
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27.06.2025 20:57 Відповісти
+7
і дійсно.... чого це лідор галактики мовчить....
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27.06.2025 21:03 Відповісти
+6
З початку року тисячі верстатів з чпк Китай поставив кацапам в ти скільки з початку війни закупив в Україну?
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27.06.2025 21:08 Відповісти
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А про щоденний об'єм перекачки Україною кацапської нафти - теж відомо ?
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27.06.2025 20:57 Відповісти
і дійсно.... чого це лідор галактики мовчить....
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27.06.2025 21:03 Відповісти
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27.06.2025 21:00 Відповісти
Третя СВІТОВА.
Всі вмазані, по всьому світу
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27.06.2025 21:05 Відповісти
Даже в вторую мировую Швейцария открыто продавала например англичанам стволы к зенитным пушкам или Советам орудийные прицелы и немцы поезда с продукцией молча пропускали так как в противном случае например в Южной Америке америанцы бы перехватили корабли с каучуком идущие в испанские или португальские порты.Политика однако..
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27.06.2025 21:18 Відповісти
В кацапів є гроші - от і покупають через другі країни а то й напряму
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27.06.2025 21:05 Відповісти
З початку року тисячі верстатів з чпк Китай поставив кацапам в ти скільки з початку війни закупив в Україну?
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27.06.2025 21:08 Відповісти
Вечірній потужний відосик краще за всі верстати вмісті взяті.Мудрий нарід не дасть збрехати
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27.06.2025 21:18 Відповісти
В 4 рази податки підняв от його потужність галактичного
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27.06.2025 21:18 Відповісти
Смотрел про Ленд Лиз и СССР поставляли тоже для производств вооружений средства производства. Это что за лицемерие - они хотят чтобы война продолжалась до истребления Украины? И санкции все практически сразу обходятся. Это зло! Украине нельзя никому верить. Нужно делать ядерное оружие, и защищать себя рукой божественной силы и праведным словом дипломатии - кто сунется по тому полетят ядерные заряды и грязными бомбами сверху распылим приправу.
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27.06.2025 22:21 Відповісти
СССР истощила гонка вооружений, только санкции все обходит Россия и насколько такое истощение подействует. Или они дают России силы антагониста и Россия будет нападать дальше на другие страны и военно промышленный комплекс Запада будет делать больше оружия и продавать странам на которые Россия будет нападать и в таком опасном мире и другие страны захотят иметь больше оружия. Это дикий мир!
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27.06.2025 22:26 Відповісти
Відомо, що Зєля кришує Чернігова та інших своїх мародерів від суду.
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27.06.2025 23:18 Відповісти
 
 