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Новости Поставки иностранных компонентов для ВПК РФ
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Известно о контрактах других стран на поставку станков на российские оборонные предприятия, - Зеленский

Владимир Зеленский

В 2024 году по меньшей мере 12 государств осуществляли поставки станков на российские предприятия военно-промышленного комплекса. Также известно о новых контрактах поставки, запланированных на 2026 год.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на конференции по введению дополнительных санкций против России "Честная игра", информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, украинские эксперты зафиксировали сотни типов различных компонентов, которые содержатся в российских дронах и в российских ракетах.

"К сожалению, только за один прошлый год были зафиксированы поставки в Россию станков на предприятия военно-промышленного комплекса по меньшей мере из 12 стран мира, в частности из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Франции, Германии, Италии, Турции и Соединенных Штатов Америки", - рассказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что известно о контрактах с поставками, которые запланированы на следующий 2026 год.

"Все это надо останавливать. Безусловно. Так же нужно дальнейшее давление на каждого субъекта в мире, кто помогает России сохранять экспорт, кто помогает транспортировать нефть, искать схемы для обхода финансовых ограничений", - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский о решении СНБО: Украина должна максимально мобилизовать санкционное давление на Россию

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) россия (96420) санкции (11569) поставки (225)


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Топ комментарии
+13
А про щоденний об'єм перекачки Україною кацапської нафти - теж відомо ?
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27.06.2025 20:57 Ответить
+7
і дійсно.... чого це лідор галактики мовчить....
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27.06.2025 21:03 Ответить
+6
З початку року тисячі верстатів з чпк Китай поставив кацапам в ти скільки з початку війни закупив в Україну?
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27.06.2025 21:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А про щоденний об'єм перекачки Україною кацапської нафти - теж відомо ?
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27.06.2025 20:57 Ответить
і дійсно.... чого це лідор галактики мовчить....
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27.06.2025 21:03 Ответить
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27.06.2025 21:00 Ответить
Третя СВІТОВА.
Всі вмазані, по всьому світу
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27.06.2025 21:05 Ответить
Даже в вторую мировую Швейцария открыто продавала например англичанам стволы к зенитным пушкам или Советам орудийные прицелы и немцы поезда с продукцией молча пропускали так как в противном случае например в Южной Америке америанцы бы перехватили корабли с каучуком идущие в испанские или португальские порты.Политика однако..
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27.06.2025 21:18 Ответить
В кацапів є гроші - от і покупають через другі країни а то й напряму
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27.06.2025 21:05 Ответить
З початку року тисячі верстатів з чпк Китай поставив кацапам в ти скільки з початку війни закупив в Україну?
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27.06.2025 21:08 Ответить
Вечірній потужний відосик краще за всі верстати вмісті взяті.Мудрий нарід не дасть збрехати
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27.06.2025 21:18 Ответить
В 4 рази податки підняв от його потужність галактичного
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27.06.2025 21:18 Ответить
Смотрел про Ленд Лиз и СССР поставляли тоже для производств вооружений средства производства. Это что за лицемерие - они хотят чтобы война продолжалась до истребления Украины? И санкции все практически сразу обходятся. Это зло! Украине нельзя никому верить. Нужно делать ядерное оружие, и защищать себя рукой божественной силы и праведным словом дипломатии - кто сунется по тому полетят ядерные заряды и грязными бомбами сверху распылим приправу.
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27.06.2025 22:21 Ответить
СССР истощила гонка вооружений, только санкции все обходит Россия и насколько такое истощение подействует. Или они дают России силы антагониста и Россия будет нападать дальше на другие страны и военно промышленный комплекс Запада будет делать больше оружия и продавать странам на которые Россия будет нападать и в таком опасном мире и другие страны захотят иметь больше оружия. Это дикий мир!
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27.06.2025 22:26 Ответить
Відомо, що Зєля кришує Чернігова та інших своїх мародерів від суду.
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27.06.2025 23:18 Ответить
 
 