Известно о контрактах других стран на поставку станков на российские оборонные предприятия, - Зеленский

В 2024 году по меньшей мере 12 государств осуществляли поставки станков на российские предприятия военно-промышленного комплекса. Также известно о новых контрактах поставки, запланированных на 2026 год.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на конференции по введению дополнительных санкций против России "Честная игра", информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, украинские эксперты зафиксировали сотни типов различных компонентов, которые содержатся в российских дронах и в российских ракетах.

"К сожалению, только за один прошлый год были зафиксированы поставки в Россию станков на предприятия военно-промышленного комплекса по меньшей мере из 12 стран мира, в частности из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Франции, Германии, Италии, Турции и Соединенных Штатов Америки", - рассказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что известно о контрактах с поставками, которые запланированы на следующий 2026 год.

"Все это надо останавливать. Безусловно. Так же нужно дальнейшее давление на каждого субъекта в мире, кто помогает России сохранять экспорт, кто помогает транспортировать нефть, искать схемы для обхода финансовых ограничений", - добавил глава государства.

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