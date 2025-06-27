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Новости Санкции СНБО
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Зеленский о решении СНБО: Украина должна максимально мобилизовать санкционное давление на Россию

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о максимальной мобилизации санкционного давления на Россию с целью завершения войны и достижения справедливого мира.

Об этом глава государства сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина должна не только имплементировать санкции партнеров в собственной юрисдикции, но и добиваться реализации украинских санкционных решений в ключевых мировых государствах.

"Синхронизация санкций должна быть обеспечена. Сегодняшнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины устанавливает четкую задачу для всех государственных институтов Украины и поручает активизировать все наше дипломатическое направление", - написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна почувствовать "реально болезненные последствия" за блокирование дипломатических усилий и затягивание войны. Речь идет об эффективном действии санкций ЕС, стран "Группы семи" и других государств, чье взаимодействие с РФ является ощутимым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против физических и юрлиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории. В списке - беглец Дмитрук, Онищенко и продюсер Ряшин

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) санкции (11569) СНБО (4444)


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Топ комментарии
+4
а може треба меньше красти,включити Конституцію та зупинити геноцид,відправивши всіх винних і зобов"язаних на передову??
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27.06.2025 12:47 Ответить
+4
і знову по колу, одне і те ж саме гімно на голови посполитих.
зе!поц, розкажи як ти відпочив у європах?
зе!скумбрія задоволена?
папіросіну дунул в нідерландах?
як, там на полях гааги? сонячно тепло і весело?
а, нас ******** кожної ночі, прикинь ......
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27.06.2025 12:58 Ответить
+3
Поки ти Україну мобілізуеш своїми потужними відосиками..ґ
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27.06.2025 12:46 Ответить
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Поки ти Україну мобілізуеш своїми потужними відосиками..ґ
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27.06.2025 12:46 Ответить
Оманська Гнида МОГИЛІЗУЄ Україну і відосиками і своїми рішеннями
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27.06.2025 12:48 Ответить
Правління гундосого сморчка увійде в Історію України як геноцид, рівня Голодомору. Це якщо Україна взагалі залишиться після зеленої чуми, звісно.
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27.06.2025 13:06 Ответить
а може треба меньше красти,включити Конституцію та зупинити геноцид,відправивши всіх винних і зобов"язаних на передову??
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27.06.2025 12:47 Ответить
Та поміряйте врешті-решт бубачкі той тиск. Може він зашкалює у нього.
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27.06.2025 12:47 Ответить
треба топити нафтовий флот кацапстану санкційними дронами .
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27.06.2025 12:49 Ответить
Продовжуємо документування тискунів та натискувачів.

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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27.06.2025 12:51 Ответить
а рнбо не хоче відправити на фронт поліцаїв-ухилянтів, наказати мародерів і послати своїх родичів на війну? як це совкове зелене лайно вже задовбало
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27.06.2025 12:52 Ответить
ви, як скажете!
а, хто буде натовпом за інвалідом у візочку ганятися?
а, хто буде чернишових обороняти від обурених ніщебродів?
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27.06.2025 13:00 Ответить
і знову по колу, одне і те ж саме гімно на голови посполитих.
зе!поц, розкажи як ти відпочив у європах?
зе!скумбрія задоволена?
папіросіну дунул в нідерландах?
як, там на полях гааги? сонячно тепло і весело?
а, нас ******** кожної ночі, прикинь ......
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27.06.2025 12:58 Ответить
надо вбить гвоздь и повесить картину. надо вбить гвоздь и... надо вбить гвоздь... надо вбить гвоздь... надо вбить гвоздь...
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27.06.2025 12:59 Ответить
Зе, де твоє відзеркалювання, кацапів треба їбашить а не 3,14здіти, з 2019року.

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27.06.2025 13:00 Ответить
Яка блювотна мерзота. Усілякі були президенти в Україні, але ригати так від жодного не хотілося.
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27.06.2025 13:04 Ответить
"Україна має ...." а ти, перепрошую, хто? і звідки? шо ти маєш? повноважень не вистачає? чи мізків? - zЕлупа пустоголова
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27.06.2025 13:10 Ответить
Яка мразота,три роки нічого не робити,в потім патужно сцяти в очі.Мародери зелені.
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27.06.2025 13:13 Ответить
Рішення РНБО росії до одного місця.
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27.06.2025 13:17 Ответить
важелі тиску в рнбо і "зепоцріота.як були так і залишились ті самі" рояль.пісюн і брехня"
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27.06.2025 14:55 Ответить
 
 