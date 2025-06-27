Зеленский о решении СНБО: Украина должна максимально мобилизовать санкционное давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о максимальной мобилизации санкционного давления на Россию с целью завершения войны и достижения справедливого мира.

Об этом глава государства сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина должна не только имплементировать санкции партнеров в собственной юрисдикции, но и добиваться реализации украинских санкционных решений в ключевых мировых государствах.

"Синхронизация санкций должна быть обеспечена. Сегодняшнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины устанавливает четкую задачу для всех государственных институтов Украины и поручает активизировать все наше дипломатическое направление", - написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна почувствовать "реально болезненные последствия" за блокирование дипломатических усилий и затягивание войны. Речь идет об эффективном действии санкций ЕС, стран "Группы семи" и других государств, чье взаимодействие с РФ является ощутимым.

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