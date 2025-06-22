РУС
Зеленский ввел санкции против физических и юрлиц, ведущих бизнес на оккупированной территории. В списке - беглец Дмитрук, Онищенко и продюсер Ряшин

Зеленский ввел санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписал указ о новых санкциях Украины - против тех, кто сотрудничает с оккупантом на нашей земле. Это физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту", - пояснил президент.

По его словам, это только начало большей работы по санкциям против подобных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие санкции против производителей российской авиации и дронов

"Есть информация от специальных служб - будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решения.

Выявляем все схемы, которые используют в пользу оккупанта, а значит - против Украины, и блокируем их. Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну", - подчеркивает глава государства.

Обновленная информация

В список физических лиц, против которых введены санкции, вошли беглый нардеп Артем Дмитрук, экснардеп Александр Онищенко и украинский продюсер и президент кинокомпании Star Media Владислав Ряшин.

В общем в списке 13 человек. В списке юридических лиц – 8 компаний, в том числе ООО "Південна Галерея" і "Зелене місто".

Як там будиночок Зеленських в Ялті ще стоіть і чи постійно йде
квартплата за нього?
22.06.2025 14:21 Ответить
А де принципова реакція на співпрацю родичів Геруса з представником ВВХ?
22.06.2025 14:20 Ответить
Ой, а як же бути з кіностудіями, власником которих являється сам зє,которі працюють в кацапії? А як бути з роялті , которе отримує зє з прокату кінопродукції в московії? Чи єто другоє?

Кіпрська фірма бізнес-партнерів президента України в. зеленського вийшла зі складу засновників московської фірми «Грин Филмс». Разом із цим вони залишаються серед бенефіціарів іншої російської компанії - ООО «Платинумфильм». Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту «Схеми: корупція в деталях» https://www.radiosvoboda.org/a/news-shemy-zelenskyi-shefir-kvartal-rosiya/31955765.html «Соратники Зеленського по "Кварталу" вийшли із засновників однієї зі своїх кінокомпаній у Росії».

Журналісти «Схем» опублікували документи, згідно з якими 6 квітня 2022 року із засновників ООО «Грин Филмс» вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, а також Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.
22.06.2025 14:31 Ответить
А де принципова реакція на співпрацю родичів Геруса з представником ВВХ?
22.06.2025 14:20 Ответить
А его партнер Наум Барули, а семья Гетьманцева, а жены некоторых депутатов от СН?
22.06.2025 14:47 Ответить
Як там будиночок Зеленських в Ялті ще стоіть і чи постійно йде
квартплата за нього?
22.06.2025 14:21 Ответить
ЗСУ пішли в контрнаступ: звільнено Андріївку в Сумській області, - DeepState
22.06.2025 14:22 Ответить
Уже все. Сходили.
22.06.2025 15:19 Ответить
Бородатий суфльорщик подібні беззмістовні шоу щодня влаштовує.Пенезлем поводити по бумазі під камери не велика робота, ніяких наслідків немає, ЗЕРО.
22.06.2025 14:23 Ответить
РигоАНАЛИ з ВРУ та на московії, глибоко затурбувалися?
ригоАнали- то інше, то вже частина парламентської Ze-коаліції...
показать весь комментарий
Невже і Гереги у переліку!?
показать весь комментарий
Ой, а як же бути з кіностудіями, власником которих являється сам зє,которі працюють в кацапії? А як бути з роялті , которе отримує зє з прокату кінопродукції в московії? Чи єто другоє?

Кіпрська фірма бізнес-партнерів президента України в. зеленського вийшла зі складу засновників московської фірми «Грин Филмс». Разом із цим вони залишаються серед бенефіціарів іншої російської компанії - ООО «Платинумфильм». Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту «Схеми: корупція в деталях» https://www.radiosvoboda.org/a/news-shemy-zelenskyi-shefir-kvartal-rosiya/31955765.html «Соратники Зеленського по "Кварталу" вийшли із засновників однієї зі своїх кінокомпаній у Росії».

Журналісти «Схем» опублікували документи, згідно з якими 6 квітня 2022 року із засновників ООО «Грин Филмс» вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, а також Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.
22.06.2025 14:31 Ответить
Добавлю.

Російська компанія "Грін філмс", співвласником якої є https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html комік Володимир Зеленський, отримала 35 млн рублів від Міністерства культури РФ на виробництво фільму "Вниз".

Про це https://www.currenttime.tv/a/zelensky-russia-ukraine-money/29721944.html повідомляє "Настоящее время" з посиланням на угоду 054-11-975/1 в реєстрі субсидій федерального бюджету РФ.

Як раніше повідомляли журналісти програми "Схеми", кінцевим власником "Грін філмс" через компанію на Кіпрі є Зеленський, який заявив про свої наміри балотуватися в президенти.
В інтерв'ю "Схемам" Зеленський відмовився говорити про свою компанію в Росії, а пізніше записав ролик, де заперечував, що в нього є бізнес у РФ. Однак через кілька днів він підтвердив, що "Грін філмс" продовжує працювати в Росії. Зеленський розповів, що компанія була передана в управління, і заявку на державне фінансування в Росії подавали інші люди, "ті, хто займається цією компанією".
Цікаво, це справжня "ліпєцкая хвабріка", чи ще ні?
22.06.2025 14:34 Ответить
Ета другоє.
22.06.2025 14:53 Ответить
Мда--- А хтось уже готує обвинувальну базу... Набирає докази, їх пакетує... І коли прийде час - це гундосе ЧМО буде верещать, що він "не при делах"!!! Але ДОКУМЕНТИ будуть свідчить про інше...
показать весь комментарий
"Зелене місто"

символично
22.06.2025 14:47 Ответить
Краще введи санкціі проти всієі твоєі адміниістраціі!
Буде в 100 разів потіжніше!
22.06.2025 15:10 Ответить
Ішак намагається підняти свій непідйомний рейтинг дешевими трюками в стилі Кварталу-95. Спочатку чмо все зробило та підготувало "підсанкційників", а потім показаво "покарало". Але для частини бидла це проконає.
22.06.2025 15:12 Ответить
Это уже просто смех. Какие санкции? Да кто их вообще воспринимает в серьёз? Тем более какие-то непонятные от не пойми кого! Любой суд страны уже опровергнет бумажку с подписью зелёной консервы.
22.06.2025 15:18 Ответить
Типова синєкура. Діяльність зє на посаді Президента схожа на службу прапорщика в совковій армії, которий дуже вдало прилаштувався на "тепле" місце ,коли отримав добре оплачувану посаду, що не вимагає особливо напруженої роботи, значних зусиль попри видимість діяльності.
Записуй відосіки, обіцяй що в голово взбреде та обіцяй обіцять.
22.06.2025 15:18 Ответить
*забув добавити: крім всіх "ніщяків", що надає службове положення, можна красти, красти, красти до чого пацючі лапки дістають. Суттєва розбіжність - в прапорщика СА набагато менше можливостей вкрасти і "кусок" не записував потужні та незламні відосіки.
22.06.2025 15:40 Ответить
Санкции против Дмитрука? А уголовное дело за госизмену где? А лишение его депутатского мандата? Да уж, привел с собой Зеля в ВР целую кучу откровенной швали.
22.06.2025 15:20 Ответить
Уголовные дела, а не санкции, недопрезидент гундосый.
22.06.2025 15:28 Ответить
Та можна проти всієї зе-шобли санкції впроваджувати. Одне кацапйо
22.06.2025 15:57 Ответить
Ета другоє, ета нє санкції, якими обложили Порошенка, с вавиних роялті на ЗСУ дєньгі нє ідут
22.06.2025 16:05 Ответить
який цинізм про "вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту"

на четвертому році війни досі нема рішення Кабміну про поширення статті 13 Закону про окуповані території на ТОТ окуповані після 2022 року
22.06.2025 16:25 Ответить
а коли санкції будуть введені на власника "Свати"? Бізнес на московії іде повним ходом.
22.06.2025 17:33 Ответить
22.06.2025 19:42 Ответить
 
 