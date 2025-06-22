Зеленский ввел санкции против физических и юрлиц, ведущих бизнес на оккупированной территории. В списке - беглец Дмитрук, Онищенко и продюсер Ряшин

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписал указ о новых санкциях Украины - против тех, кто сотрудничает с оккупантом на нашей земле. Это физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту", - пояснил президент.

По его словам, это только начало большей работы по санкциям против подобных лиц.

"Есть информация от специальных служб - будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решения.

Выявляем все схемы, которые используют в пользу оккупанта, а значит - против Украины, и блокируем их. Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну", - подчеркивает глава государства.

Обновленная информация

В список физических лиц, против которых введены санкции, вошли беглый нардеп Артем Дмитрук, экснардеп Александр Онищенко и украинский продюсер и президент кинокомпании Star Media Владислав Ряшин.

В общем в списке 13 человек. В списке юридических лиц – 8 компаний, в том числе ООО "Південна Галерея" і "Зелене місто".