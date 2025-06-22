Зеленский ввел санкции против физических и юрлиц, ведущих бизнес на оккупированной территории. В списке - беглец Дмитрук, Онищенко и продюсер Ряшин
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Подписал указ о новых санкциях Украины - против тех, кто сотрудничает с оккупантом на нашей земле. Это физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту", - пояснил президент.
По его словам, это только начало большей работы по санкциям против подобных лиц.
"Есть информация от специальных служб - будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решения.
Выявляем все схемы, которые используют в пользу оккупанта, а значит - против Украины, и блокируем их. Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну", - подчеркивает глава государства.
Обновленная информация
В список физических лиц, против которых введены санкции, вошли беглый нардеп Артем Дмитрук, экснардеп Александр Онищенко и украинский продюсер и президент кинокомпании Star Media Владислав Ряшин.
В общем в списке 13 человек. В списке юридических лиц – 8 компаний, в том числе ООО "Південна Галерея" і "Зелене місто".
квартплата за нього?
А от під камеру сказав би, що відбувається із " 3000 ракет"?
Де ці " ракети" у справі?
А кульковими ручками і обізяна вміє.
Де ж, тепер їм та родичам, харчуватися??
Украіна, розділена уже, поміж служками та їх родичами!
Кіпрська фірма бізнес-партнерів президента України в. зеленського вийшла зі складу засновників московської фірми «Грин Филмс». Разом із цим вони залишаються серед бенефіціарів іншої російської компанії - ООО «Платинумфильм». Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту «Схеми: корупція в деталях» https://www.radiosvoboda.org/a/news-shemy-zelenskyi-shefir-kvartal-rosiya/31955765.html «Соратники Зеленського по "Кварталу" вийшли із засновників однієї зі своїх кінокомпаній у Росії».
Журналісти «Схем» опублікували документи, згідно з якими 6 квітня 2022 року із засновників ООО «Грин Филмс» вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, а також Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.
Російська компанія "Грін філмс", співвласником якої є https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html комік Володимир Зеленський, отримала 35 млн рублів від Міністерства культури РФ на виробництво фільму "Вниз".
Про це https://www.currenttime.tv/a/zelensky-russia-ukraine-money/29721944.html повідомляє "Настоящее время" з посиланням на угоду 054-11-975/1 в реєстрі субсидій федерального бюджету РФ.
Як раніше повідомляли журналісти програми "Схеми", кінцевим власником "Грін філмс" через компанію на Кіпрі є Зеленський, який заявив про свої наміри балотуватися в президенти.
В інтерв'ю "Схемам" Зеленський відмовився говорити про свою компанію в Росії, а пізніше записав ролик, де заперечував, що в нього є бізнес у РФ. Однак через кілька днів він підтвердив, що "Грін філмс" продовжує працювати в Росії. Зеленський розповів, що компанія була передана в управління, і заявку на державне фінансування в Росії подавали інші люди, "ті, хто займається цією компанією".
Цікаво, це справжня "ліпєцкая хвабріка", чи ще ні?
символично
Буде в 100 разів потіжніше!
Записуй відосіки, обіцяй що в голово взбреде та обіцяй обіцять.
на четвертому році війни досі нема рішення Кабміну про поширення статті 13 Закону про окуповані території на ТОТ окуповані після 2022 року