Зеленський запровадив санкції проти фізичних та юросіб, які ведуть бізнес на окупованій території. У списку - втікач Дмитрук, Онищенко та продюсер Ряшин
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Підписав указ щодо нових санкцій України – проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту", - пояснив президент.
За його словами, це тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб.
"Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення.
Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже – проти України, та блокуємо їх. Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", - наголошує глава держави.
Оновлена інформація
До списку фізичних осіб, проти яких запроваджено санкції, увійшов нардеп-втікач Артем Дмитрук, екснардеп Олександр Онищенко та український продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин.
Загалом у списку 13 осіб. У списку юридичних осіб - 8 компаній, зокрема ТОВ "Південна Галерея" і "Зелене
місто".
квартплата за нього?
А от під камеру сказав би, що відбувається із " 3000 ракет"?
Де ці " ракети" у справі?
А кульковими ручками і обізяна вміє.
Де ж, тепер їм та родичам, харчуватися??
Украіна, розділена уже, поміж служками та їх родичами!
Кіпрська фірма бізнес-партнерів президента України в. зеленського вийшла зі складу засновників московської фірми «Грин Филмс». Разом із цим вони залишаються серед бенефіціарів іншої російської компанії - ООО «Платинумфильм». Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту «Схеми: корупція в деталях» https://www.radiosvoboda.org/a/news-shemy-zelenskyi-shefir-kvartal-rosiya/31955765.html «Соратники Зеленського по "Кварталу" вийшли із засновників однієї зі своїх кінокомпаній у Росії».
Журналісти «Схем» опублікували документи, згідно з якими 6 квітня 2022 року із засновників ООО «Грин Филмс» вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, а також Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.
Російська компанія "Грін філмс", співвласником якої є https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html комік Володимир Зеленський, отримала 35 млн рублів від Міністерства культури РФ на виробництво фільму "Вниз".
Про це https://www.currenttime.tv/a/zelensky-russia-ukraine-money/29721944.html повідомляє "Настоящее время" з посиланням на угоду 054-11-975/1 в реєстрі субсидій федерального бюджету РФ.
Як раніше повідомляли журналісти програми "Схеми", кінцевим власником "Грін філмс" через компанію на Кіпрі є Зеленський, який заявив про свої наміри балотуватися в президенти.
В інтерв'ю "Схемам" Зеленський відмовився говорити про свою компанію в Росії, а пізніше записав ролик, де заперечував, що в нього є бізнес у РФ. Однак через кілька днів він підтвердив, що "Грін філмс" продовжує працювати в Росії. Зеленський розповів, що компанія була передана в управління, і заявку на державне фінансування в Росії подавали інші люди, "ті, хто займається цією компанією".
Цікаво, це справжня "ліпєцкая хвабріка", чи ще ні?
символично
Буде в 100 разів потіжніше!
Записуй відосіки, обіцяй що в голово взбреде та обіцяй обіцять.
на четвертому році війни досі нема рішення Кабміну про поширення статті 13 Закону про окуповані території на ТОТ окуповані після 2022 року