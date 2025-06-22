УКР
Зеленський запровадив санкції проти фізичних та юросіб, які ведуть бізнес на окупованій території. У списку - втікач Дмитрук, Онищенко та продюсер Ряшин

Зеленський запровадив санкції

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав указ щодо нових санкцій України – проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту", - пояснив президент.

За його словами, це тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів у дію санкції проти виробників російської авіації та дронів

"Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення.

Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже – проти України, та блокуємо їх. Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", - наголошує глава держави.

Оновлена інформація

До списку фізичних осіб, проти яких запроваджено санкції, увійшов нардеп-втікач Артем Дмитрук, екснардеп Олександр Онищенко та український продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин.

Загалом у списку 13 осіб. У списку юридичних осіб - 8 компаній, зокрема ТОВ "Південна Галерея" і "Зелене місто".
місто". 

Зеленський Володимир санкції Артем Дмитрук
Як там будиночок Зеленських в Ялті ще стоіть і чи постійно йде
квартплата за нього?
22.06.2025 14:21 Відповісти
А де принципова реакція на співпрацю родичів Геруса з представником ВВХ?
22.06.2025 14:20 Відповісти
Ой, а як же бути з кіностудіями, власником которих являється сам зє,которі працюють в кацапії? А як бути з роялті , которе отримує зє з прокату кінопродукції в московії? Чи єто другоє?

Кіпрська фірма бізнес-партнерів президента України в. зеленського вийшла зі складу засновників московської фірми «Грин Филмс». Разом із цим вони залишаються серед бенефіціарів іншої російської компанії - ООО «Платинумфильм». Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту «Схеми: корупція в деталях» https://www.radiosvoboda.org/a/news-shemy-zelenskyi-shefir-kvartal-rosiya/31955765.html «Соратники Зеленського по "Кварталу" вийшли із засновників однієї зі своїх кінокомпаній у Росії».

Журналісти «Схем» опублікували документи, згідно з якими 6 квітня 2022 року із засновників ООО «Грин Филмс» вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, а також Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.
22.06.2025 14:31 Відповісти
А де принципова реакція на співпрацю родичів Геруса з представником ВВХ?
22.06.2025 14:20 Відповісти
А его партнер Наум Барули, а семья Гетьманцева, а жены некоторых депутатов от СН?
22.06.2025 14:47 Відповісти
22.06.2025 14:21 Відповісти
ЗСУ пішли в контрнаступ: звільнено Андріївку в Сумській області, - DeepState
22.06.2025 14:22 Відповісти
Уже все. Сходили.
22.06.2025 15:19 Відповісти
Бородатий суфльорщик подібні беззмістовні шоу щодня влаштовує.Пенезлем поводити по бумазі під камери не велика робота, ніяких наслідків немає, ЗЕРО.
А от під камеру сказав би, що відбувається із " 3000 ракет"?
Де ці " ракети" у справі?
А кульковими ручками і обізяна вміє.
22.06.2025 14:23 Відповісти
РигоАНАЛИ з ВРУ та на московії, глибоко затурбувалися?
Де ж, тепер їм та родичам, харчуватися??
Украіна, розділена уже, поміж служками та їх родичами!
22.06.2025 14:25 Відповісти
ригоАнали- то інше, то вже частина парламентської Ze-коаліції...
22.06.2025 14:33 Відповісти
Невже і Гереги у переліку!?
22.06.2025 14:25 Відповісти
Ой, а як же бути з кіностудіями, власником которих являється сам зє,которі працюють в кацапії? А як бути з роялті , которе отримує зє з прокату кінопродукції в московії? Чи єто другоє?

Кіпрська фірма бізнес-партнерів президента України в. зеленського вийшла зі складу засновників московської фірми «Грин Филмс». Разом із цим вони залишаються серед бенефіціарів іншої російської компанії - ООО «Платинумфильм». Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту «Схеми: корупція в деталях» https://www.radiosvoboda.org/a/news-shemy-zelenskyi-shefir-kvartal-rosiya/31955765.html «Соратники Зеленського по "Кварталу" вийшли із засновників однієї зі своїх кінокомпаній у Росії».

Журналісти «Схем» опублікували документи, згідно з якими 6 квітня 2022 року із засновників ООО «Грин Филмс» вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, а також Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.
22.06.2025 14:31 Відповісти
Добавлю.

Російська компанія "Грін філмс", співвласником якої є https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html комік Володимир Зеленський, отримала 35 млн рублів від Міністерства культури РФ на виробництво фільму "Вниз".

Про це https://www.currenttime.tv/a/zelensky-russia-ukraine-money/29721944.html повідомляє "Настоящее время" з посиланням на угоду 054-11-975/1 в реєстрі субсидій федерального бюджету РФ.

Як раніше повідомляли журналісти програми "Схеми", кінцевим власником "Грін філмс" через компанію на Кіпрі є Зеленський, який заявив про свої наміри балотуватися в президенти.
В інтерв'ю "Схемам" Зеленський відмовився говорити про свою компанію в Росії, а пізніше записав ролик, де заперечував, що в нього є бізнес у РФ. Однак через кілька днів він підтвердив, що "Грін філмс" продовжує працювати в Росії. Зеленський розповів, що компанія була передана в управління, і заявку на державне фінансування в Росії подавали інші люди, "ті, хто займається цією компанією".
Цікаво, це справжня "ліпєцкая хвабріка", чи ще ні?
22.06.2025 14:34 Відповісти
Ета другоє.
22.06.2025 14:53 Відповісти
Мда--- А хтось уже готує обвинувальну базу... Набирає докази, їх пакетує... І коли прийде час - це гундосе ЧМО буде верещать, що він "не при делах"!!! Але ДОКУМЕНТИ будуть свідчить про інше...
27.06.2025 16:03 Відповісти
"Зелене місто"

символично
22.06.2025 14:47 Відповісти
Краще введи санкціі проти всієі твоєі адміниістраціі!
Буде в 100 разів потіжніше!
22.06.2025 15:10 Відповісти
Ішак намагається підняти свій непідйомний рейтинг дешевими трюками в стилі Кварталу-95. Спочатку чмо все зробило та підготувало "підсанкційників", а потім показаво "покарало". Але для частини бидла це проконає.
22.06.2025 15:12 Відповісти
Это уже просто смех. Какие санкции? Да кто их вообще воспринимает в серьёз? Тем более какие-то непонятные от не пойми кого! Любой суд страны уже опровергнет бумажку с подписью зелёной консервы.
22.06.2025 15:18 Відповісти
Типова синєкура. Діяльність зє на посаді Президента схожа на службу прапорщика в совковій армії, которий дуже вдало прилаштувався на "тепле" місце ,коли отримав добре оплачувану посаду, що не вимагає особливо напруженої роботи, значних зусиль попри видимість діяльності.
Записуй відосіки, обіцяй що в голово взбреде та обіцяй обіцять.
Записуй відосіки, обіцяй що в голово взбреде та обіцяй обіцять.
22.06.2025 15:18 Відповісти
*забув добавити: крім всіх "ніщяків", що надає службове положення, можна красти, красти, красти до чого пацючі лапки дістають. Суттєва розбіжність - в прапорщика СА набагато менше можливостей вкрасти і "кусок" не записував потужні та незламні відосіки.
22.06.2025 15:40 Відповісти
Санкции против Дмитрука? А уголовное дело за госизмену где? А лишение его депутатского мандата? Да уж, привел с собой Зеля в ВР целую кучу откровенной швали.
22.06.2025 15:20 Відповісти
Уголовные дела, а не санкции, недопрезидент гундосый.
22.06.2025 15:28 Відповісти
Та можна проти всієї зе-шобли санкції впроваджувати. Одне кацапйо
22.06.2025 15:57 Відповісти
Ета другоє, ета нє санкції, якими обложили Порошенка, с вавиних роялті на ЗСУ дєньгі нє ідут
22.06.2025 16:05 Відповісти
який цинізм про "вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту"

на четвертому році війни досі нема рішення Кабміну про поширення статті 13 Закону про окуповані території на ТОТ окуповані після 2022 року
22.06.2025 16:25 Відповісти
а коли санкції будуть введені на власника "Свати"? Бізнес на московії іде повним ходом.
22.06.2025 17:33 Відповісти
22.06.2025 19:42 Відповісти
 
 