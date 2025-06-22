Зеленський запровадив санкції проти фізичних та юросіб, які ведуть бізнес на окупованій території. У списку - втікач Дмитрук, Онищенко та продюсер Ряшин

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав указ щодо нових санкцій України – проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту", - пояснив президент.

За його словами, це тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб.

"Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення.

Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже – проти України, та блокуємо їх. Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", - наголошує глава держави.

Оновлена інформація

До списку фізичних осіб, проти яких запроваджено санкції, увійшов нардеп-втікач Артем Дмитрук, екснардеп Олександр Онищенко та український продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин.

Загалом у списку 13 осіб. У списку юридичних осіб - 8 компаній, зокрема ТОВ "Південна Галерея" і "Зелене

місто".