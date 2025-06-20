УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9739 відвідувачів онлайн
Новини Санкції РНБО
2 885 24

Зеленський увів у дію санкції проти виробників російської авіації та дронів

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав, яким увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти фізичних і юридичних осіб, причетних до виробництва авіаційної техніки та безпілотників у Росії, а також у Китаї, Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідний указ №415/2025 оприлюднений на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

До оновленого санкційного списку увійшли 56 осіб та 55 компаній. Серед них - російські підприємства "Аероелєктромаш", "Авіаційна промисловість", "Аеросила", "Ейрбург" та "Ікар-Тех", які займаються розробкою та виробництвом авіаційної техніки, а також компанії "Рустехдрон" і "Гоудрон", пов’язані з виготовленням і постачанням безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ

Санкції передбачають:

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • заборону на виведення капіталів;
  • зупинення економічних та фінансових зобов’язань.

МЗС України доручено повідомити про це країни ЄС, США та інші держави і ініціювати запровадження аналогічних санкцій на міжнародному рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів у дію санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ та схем обходу обмежень

Автор: 

авіація (4272) Зеленський Володимир (25603) санкції (12767)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А кулі, всього то пройшло 3,5 роки повномаштабного вторгнення. Куди поспішати. Оно, проти Порошенко і то, нехай і незаконно, но швидчи санкції ввели.
показати весь коментар
20.06.2025 18:12 Відповісти
+10
Чомусь пріоритет незаконних санкцій проти Петра Порошенка у цього довбня був вищий, ніж санкції стосовно ворогів!
показати весь коментар
20.06.2025 18:12 Відповісти
+8
, 🤢Якого біса не приментивно ⁉️😂 не пройшло і три роки І шо їм від тіх санкцій ні жарко ні холодно ‼️
показати весь коментар
20.06.2025 18:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
, 🤢Якого біса не приментивно ⁉️😂 не пройшло і три роки І шо їм від тіх санкцій ні жарко ні холодно ‼️
показати весь коментар
20.06.2025 18:08 Відповісти
А кулі, всього то пройшло 3,5 роки повномаштабного вторгнення. Куди поспішати. Оно, проти Порошенко і то, нехай і незаконно, но швидчи санкції ввели.
показати весь коментар
20.06.2025 18:12 Відповісти
Чомусь пріоритет незаконних санкцій проти Петра Порошенка у цього довбня був вищий, ніж санкції стосовно ворогів!
показати весь коментар
20.06.2025 18:12 Відповісти
бо ж видно хто для нього справжній ворог.
показати весь коментар
20.06.2025 18:18 Відповісти
Клоун немитий... і неголений
показати весь коментар
20.06.2025 18:13 Відповісти
то про оліней....а він ишак оманський
показати весь коментар
20.06.2025 18:16 Відповісти
як своечастно
показати весь коментар
20.06.2025 18:15 Відповісти
Теперь поможет)))
показати весь коментар
20.06.2025 18:15 Відповісти
Он мыслитель!
показати весь коментар
20.06.2025 18:19 Відповісти
Блд, треба й собі ввести санкції проти рашистських виробників зброї. Ефект від моїх санкцій буде точно такий же як від Боневтікових, зате хоть паржом.
Зєля й далі продовжує виставляти на посміх всю країну своїми потужними санкціями як і колись зі сцени 95 кварталу.
показати весь коментар
20.06.2025 18:20 Відповісти
Більшість цього не розуміє.Зебуїни в захваті
показати весь коментар
20.06.2025 18:25 Відповісти
Санкціі проти дитячого табору Артек, тепер проти виробників російськоі зброі. Що наступне? Заборонить путіну візд до Украіни? Чим би дитя на бавивилося аби не плакало....
показати весь коментар
20.06.2025 18:22 Відповісти
Ні один з чотирьох пунктів нічим не загрожує виробникам,оскільки вони йдуть мимо України.На рахунок на інших держав нічого не погоджено.
Дані дії потужного це гучний пук у повітря,і розраховані на тупих зебуїнів,які в захваті від таких дій
показати весь коментар
20.06.2025 18:22 Відповісти
І шо? Щось зміниться?
показати весь коментар
20.06.2025 18:24 Відповісти
Отстреливать их вот и все санкции..
показати весь коментар
20.06.2025 18:24 Відповісти
от ще б заочно їх засудити і все відразу наладиться
показати весь коментар
20.06.2025 18:24 Відповісти
Це не всі позитивні новини на сьогодні.
Ловіть іще

Ivan Demchik
@demchik1986
Верховна Рада доручила українофобу і любителю "руZZкого міра" "слузі" Бужанському розслідувати корупцію у правоохоронців і судах.
😡😡😡😡
показати весь коментар
20.06.2025 18:33 Відповісти
Та ты шо итакое может БЫТЬ!ВАУ!!!
показати весь коментар
20.06.2025 19:16 Відповісти
Це вам не 500%.
показати весь коментар
20.06.2025 18:37 Відповісти
Трумп на мінімалках. Концена людина.
показати весь коментар
20.06.2025 19:16 Відповісти
Потужна потужність!
показати весь коментар
20.06.2025 19:21 Відповісти
Зеленський увів у дію санкції проти виробників російської авіації та дронів
показати весь коментар
20.06.2025 20:09 Відповісти
Зеленський увів у дію санкції проти виробників російської авіації та дронів

а ще брівки набурмосив і ніжкою тупнув
показати весь коментар
21.06.2025 11:00 Відповісти
 
 