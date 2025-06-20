Зеленський увів у дію санкції проти виробників російської авіації та дронів

Президент України Володимир Зеленський підписав, яким увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти фізичних і юридичних осіб, причетних до виробництва авіаційної техніки та безпілотників у Росії, а також у Китаї, Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідний указ №415/2025 оприлюднений на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

До оновленого санкційного списку увійшли 56 осіб та 55 компаній. Серед них - російські підприємства "Аероелєктромаш", "Авіаційна промисловість", "Аеросила", "Ейрбург" та "Ікар-Тех", які займаються розробкою та виробництвом авіаційної техніки, а також компанії "Рустехдрон" і "Гоудрон", пов’язані з виготовленням і постачанням безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ

Санкції передбачають:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

заборону на виведення капіталів;

зупинення економічних та фінансових зобов’язань.

МЗС України доручено повідомити про це країни ЄС, США та інші держави і ініціювати запровадження аналогічних санкцій на міжнародному рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів у дію санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ та схем обходу обмежень