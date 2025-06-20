БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ

Зеленський розповів, що Росія боїться лише санкцій

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпек та оборони про запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до розробки та виробництва безпілотників у Росії, а також задіяних у схемах обходу санкцій.

Відповідний указ №415/2025 опублікований на сайті глави держави.

Загалом у списку 56 фізичних та 55 юридичних осіб.

Як пише Укрінформ, новий санкційний пакет стосується осіб, які залучені до розробки та виробництва БПЛА "Герань", "Орлан-10", SuperCam, FPV-систем, а також виступають постачальниками ТОВ "Алабуга Машинері".

Також під обмеження потрапили ті, хто імпортує та постачає комплектуючі підсанкційному АТ "Кронштадт" для виробництва засобу "Бандероль", а також задіяні у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Серед санкцій – блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Читайте також: Австралія вперше ввела санкції проти російського "тіньового" флоту

Як повідомлялося, уряд Канади розширив санкції щодо Росії, додавши до списку 77 фізосіб, 39 компаній, а також 201 судно тіньового флоту РФ.

А до того нові санкції проти РФ запровадила Велика Британія. Зокрема, Лондон додав 10 фізичних та юросіб, а також 20 кораблів до свого санкційного списку.

Зеленський Володимир (2588) росія (15194) санкції (4735) РНБО (527)
