Австралія вперше ввела санкції проти російського "тіньового" флоту
Уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії, і це перший випадок, коли Австралія запроваджує санкції проти російського тіньового флоту.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Австралії.
"Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій та підтримки своєї незаконної та аморальної війни проти України. Працюючи з використанням обманливих методів, включно з переходом під інший прапор, відключенням систем відстеження та роботою з неадекватним страхуванням, тіньовий флот дозволяє незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що підпадають під санкції", – сказано в повідомленні.
У МЗС Авістралії додали, що ці санкції підтверджують послідовне зобов'язання Австралії забезпечити, щоб Росія та ті, хто сприяє її незаконному вторгненню в Україну, понесли наслідки.
"Поряд із санкціями ключових міжнародних партнерів, включно з Канадою, Великою Британією та Європейським Союзом, ці санкції допомагають позбавити російську військову економіку доходів від нафти", – наголошується в повідомленні.
Загалом від початку повномасштабної війни Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
У лютому цього року повідомлялося, що Австралія оголосила найбільший з лютого 2022 року пакет санкцій проти осіб і організацій, які пов'язані з РФ.
Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.
Перед тим повідомлялося, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль