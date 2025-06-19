Австралія вперше ввела санкції проти російського "тіньового" флоту

Уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії, і це перший випадок, коли Австралія запроваджує санкції проти російського тіньового флоту.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Австралії.

"Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій та підтримки своєї незаконної та аморальної війни проти України. Працюючи з використанням обманливих методів, включно з переходом під інший прапор, відключенням систем відстеження та роботою з неадекватним страхуванням, тіньовий флот дозволяє незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що підпадають під санкції", – сказано в повідомленні.

У МЗС Авістралії додали, що ці санкції підтверджують послідовне зобов'язання Австралії забезпечити, щоб Росія та ті, хто сприяє її незаконному вторгненню в Україну, понесли наслідки.

"Поряд із санкціями ключових міжнародних партнерів, включно з Канадою, Великою Британією та Європейським Союзом, ці санкції допомагають позбавити російську військову економіку доходів від нафти", – наголошується в повідомленні.

Загалом від початку повномасштабної війни Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У лютому цього року повідомлялося, що Австралія оголосила найбільший з лютого 2022 року пакет санкцій проти осіб і організацій, які пов'язані з РФ.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Перед тим повідомлялося, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.