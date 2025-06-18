Канада запровадила нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили Чубайс та племінники Путіна

Уряд Канади розширив санкції щодо Росії, додавши до списку 77 фізосіб, 39 компаній, а також 201 судно тіньового флоту РФ.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на канадський уряд.

Нові обмеження торкнулися, зокрема, ексдружини президента Володимира Путіна Людмили Очеретної та її чоловіка Артура Очеретного, двоюрідних племінників російського президента Михайла Путіна та Михайла Шеломова.



Також під санкції, які передбачають заборону на в'їзд до Канади та заморожування активів у країні, потрапили колишній голова "Роснано" Анатолій Чубайс, дочка першого президента РФ Бориса Єльцина Тетяна Юмашева та її чоловік Валентин Юмашев, який очолював у 1997-1998 роках адміністрацію президента.



У санкційний список потрапили худрук Маріїнського і директор Великого театру Валерій Гергієв, мільярдер Володимир Євтушенков, голова правління ПАТ "Газпром нєфть" Олександр Дюков, голова InfoWatch Наталія Касперська, колишній виконавчий директор оператора "Північного потоку-2" AG Маттіас Варніг, ексміністерка австрійського МЗС Карін Кнайсль та інші.

Крім того, посилено санкції проти "Сургутнєфтєгаз", а також запроваджуються обмеження щодо трьох фінансових організацій та 15 осіб і компаній, пов'язаних з російським тіньовим флотом, судна якого перевозять нафту вище за цінову стелю.



Водночас Оттава наклала нові експортні заборони, зокрема на товари, пов'язані з виробництвом хімічної та біологічної зброї, а також промислову продукцію та передові технології подвійного призначення. Обмеження імпорту з РФ також поширили на вугілля, метали й інші товари, експорт яких приносить Росії дохід.



"Канада залишається непохитною у своїй прихильності до суверенітету України та її народу, який рішуче захищає свої права перед агресією Росії. Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про те, що міжнародне співтовариство продовжить демонструвати єдиний фронт підтримки України", – наголосила міністерка закордонних справ країни Аніта Ананд.

Як повідомлялося, Велика Британія та її союзники з "Великої сімки" мали у вівторок оголосити про нові санкції проти Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп під час саміту країн "Великої Сімки" заявив, що не поспішає запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії, оскільки це коштуватиме його країні грошей.