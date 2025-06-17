Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Хто потрапив під обмеження

Велика Британія 17 червня запровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, Лондон додав 10 фізичних та юросіб, а також 20 кораблів до свого санкційного списку.

Про це повідомили у британському уряді, передає Укрінформ.

Зазначається, що санкції спрямовані проти чотирьох фізичних, шести юридичних осіб та 20 кораблів, включаючи нафтові танкери. Під обмеження потрапили компанії, пов'язані з морською галуззю, і постачальники товарів до Росії, зокрема електроніки.

Санкції спрямовані проти осіб і компаній, які беруть або брали участь у дестабілізації, підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України.

Загалом Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та кораблів у межах санкцій проти Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Як повідомлялося, Велика Британія та її союзники з "Великої сімки" мали у вівторок оголосити про нові санкції проти Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп під час саміту країн "Великої Сімки" заявив, що не поспішає запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії, оскільки це коштуватиме його країні грошей.