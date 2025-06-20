Зеленський увів у дію санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ та схем обходу обмежень

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 фізичних і 55 юридичних осіб, пов’язаних із розробкою та виробництвом безпілотників у Росії, а також із незаконними схемами обходу міжнародних санкцій.

Відповідний указ №415/2025 оприлюднений на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

У новому санкційному списку фігурують особи, які беруть участь у виробництві БПЛА типу "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", FPV-систем, а також у постачанні деталей підприємствам "Алабуга Машинері" та АТ "Кронштадт", які виготовляють дрони типу "Бандероль". Окремо зазначено компанії, що забезпечують імпорт товарів подвійного призначення, порушуючи санкційний режим.

До фігурантів санкцій застосовуються обмеження: блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, заборона на виведення капіталу, зупинення економічних зобов'язань та заборона на набуття земель в Україні.

Це черговий крок у посиленні санкційного тиску на російський військово-промисловий комплекс і всіх, хто сприяє продовженню агресії проти України.

