Зеленський увів у дію санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ та схем обходу обмежень

зеленський

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 фізичних і 55 юридичних осіб, пов’язаних із розробкою та виробництвом безпілотників у Росії, а також із незаконними схемами обходу міжнародних санкцій.

Відповідний указ №415/2025 оприлюднений на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

У новому санкційному списку фігурують особи, які беруть участь у виробництві БПЛА типу "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", FPV-систем, а також у постачанні деталей підприємствам "Алабуга Машинері" та АТ "Кронштадт", які виготовляють дрони типу "Бандероль". Окремо зазначено компанії, що забезпечують імпорт товарів подвійного призначення, порушуючи санкційний режим.

До фігурантів санкцій застосовуються обмеження: блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, заборона на виведення капіталу, зупинення економічних зобов'язань та заборона на набуття земель в Україні.

Це черговий крок у посиленні санкційного тиску на російський військово-промисловий комплекс і всіх, хто сприяє продовженню агресії проти України.

Зеленський Володимир росія дрони
Дуже потужньо тільки результат нульовий.
20.06.2025 15:02 Відповісти
Потужно! Напевно виробництво дронів у Лаптєканді припиниться і атак більше не буде.
20.06.2025 15:02 Відповісти
Який великий та потужний ПУК.
20.06.2025 15:15 Відповісти
Дуже потужньо тільки результат нульовий.
20.06.2025 15:02 Відповісти
ВА УУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!ПОТУЖНО!!!!!!!!!!!!!!
20.06.2025 15:47 Відповісти
Потужно! Напевно виробництво дронів у Лаптєканді припиниться і атак більше не буде.
20.06.2025 15:02 Відповісти
результат з тих санкцій нульовий, але питання чому санкції на четвертий рік війни? типу півроку тому вони всі були лояльні до України
20.06.2025 15:05 Відповісти
основний постачальник кнр,але це інше
20.06.2025 15:07 Відповісти
Який великий та потужний ПУК.
20.06.2025 15:15 Відповісти
Більш схоже на натужний, вот якби на їхньому місці був Порошенко!
20.06.2025 15:26 Відповісти
Ну хоч прізвища та інші дані правильно написав? Чи заднім числом вноситиме зміни?
20.06.2025 15:45 Відповісти
От, як це коментувати без матюків? А за матюки банять.
20.06.2025 15:48 Відповісти
Ось! Ось вона, потужна відповідь на обстріли Києва, Харкова, Сум, Херсону та Одеси!
20.06.2025 15:55 Відповісти
Ага,вот вам!!!
20.06.2025 16:03 Відповісти
какое оно НАЙНЕЗЛАМНЕ
20.06.2025 16:29 Відповісти
 
 