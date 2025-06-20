Зеленський відзначив нагородами 162 військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 162 військовослужбовців за особисту мужність, проявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Відповідний указ №413/2025 від 19 червня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Серед відзначених - воїни, які проявили самовідданість у виконанні військового обов’язку під час бойових дій. Їм присвоєно ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня, "За мужність" І, ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Це вже чергова хвиля відзначення захисників, яка підкреслює вдячність держави за відвагу, професіоналізм і героїзм у найважчі часи.

