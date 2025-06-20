УКР
Зеленський відзначив нагородами 162 військовослужбовців

Обмін 1000 на 1000. Зеленський провів нараду

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 162 військовослужбовців за особисту мужність, проявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Відповідний указ №413/2025 від 19 червня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Серед відзначених - воїни, які проявили самовідданість у виконанні військового обов’язку під час бойових дій. Їм присвоєно ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня, "За мужність" І, ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Це вже чергова хвиля відзначення захисників, яка підкреслює вдячність держави за відвагу, професіоналізм і героїзм у найважчі часи.

