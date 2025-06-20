Зеленский отметил наградами 162 военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 162 военнослужащих за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующий указ №413/2025 от 19 июня опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Среди отмеченных - воины, которые проявили самоотверженность в выполнении воинского долга во время боевых действий. Им присвоены ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степени, "За мужество" І, ІІ и ІІІ степени, Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Это уже очередная волна награждения защитников, которая подчеркивает благодарность государства за отвагу, профессионализм и героизм в самые тяжелые времена.

