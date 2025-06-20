РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9131 посетитель онлайн
Новости Награждение военных ВСУ
515 2

Зеленский отметил наградами 162 военнослужащих

Обмен 1000 на 1000. Зеленский провел совещание

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 162 военнослужащих за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующий указ №413/2025 от 19 июня опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Среди отмеченных - воины, которые проявили самоотверженность в выполнении воинского долга во время боевых действий. Им присвоены ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степени, "За мужество" І, ІІ и ІІІ степени, Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Это уже очередная волна награждения защитников, которая подчеркивает благодарность государства за отвагу, профессионализм и героизм в самые тяжелые времена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ провели обмен пленными. Освобождены воины ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) награда (1851) военнослужащие (6308)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки за сьогодні з кацапом сирськім здав кВ.км України?
показать весь комментарий
20.06.2025 14:47 Ответить
почему не на фоне державних символів, агент Буратино!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:00 Ответить
 
 