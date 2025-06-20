4 827 10
Украина и РФ провели обмен пленными. Освобождены воины ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ. ФОТОрепортаж
Украина и Россия второй день подряд провели обмен военнопленными.
Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находились там более двух лет. И вот наконец они дома. Это защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 июня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.
