Украина и РФ провели обмен пленными. Освобождены воины ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ. ФОТОрепортаж

Украина и Россия второй день подряд провели обмен военнопленными.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находились там более двух лет. И вот наконец они дома. Это защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Читайте: В рамках очередного обмена из российского плена возвращены тяжелобольные защитники, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

военнопленные (1199) Зеленский Владимир (22025) обмен (1495)
+18
Боже, які вони змучені
20.06.2025 14:36 Ответить
+13
параша все зробила, щоб у цих чоловіків потім виявилися хронічні хвороби, пов"язані з поганим харчуванням та поганою якістю води. Холодом. Тортурами. Нервами. Стресом.

Проте їхні виродки повертаються на параху з вгодованими пиками, обігріті, чисто вимиті і наглі.
20.06.2025 14:40 Ответить
+12
З поверненням, дорогенькі наші Воїни! Радію за вас та ваші родини!!
20.06.2025 14:43 Ответить
Боже, які вони змучені
20.06.2025 14:36 Ответить
20.06.2025 15:36 Ответить
параша все зробила, щоб у цих чоловіків потім виявилися хронічні хвороби, пов"язані з поганим харчуванням та поганою якістю води. Холодом. Тортурами. Нервами. Стресом.

Проте їхні виродки повертаються на параху з вгодованими пиками, обігріті, чисто вимиті і наглі.
20.06.2025 14:40 Ответить
З поверненням, дорогенькі наші Воїни! Радію за вас та ваші родини!!
20.06.2025 14:43 Ответить
20.06.2025 17:39 Ответить
практика гулагів на параші і досі діє ...Господи !!!!!!!!... як ти міг допустити до вибору 19р ?!!!!! Пресвята Богородиця дай сили та одуження нашим Воїнам ❤️🇺🇦 !!!!
20.06.2025 14:53 Ответить
Чому влада не вказує цифри -скільки ми отремали і скільки віддали ? Боїться ?
20.06.2025 16:19 Ответить
Влада любить тишу!
20.06.2025 17:15 Ответить
Слава Богу наші хлопці повернулись до дому , хотя і виснажені ,
але живі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
20.06.2025 18:06 Ответить
 
 