В рамках очередного обмена из российского плена возвращены тяжелобольные защитники, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 июня, состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" согласно договоренностям в Стамбуле.

Как отмечается, из российской неволи освобождена группа Защитников, которые имеют ранения и существенные проблемы со здоровьем.



Так, на Родину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

"Каждый освобожденный сегодня Защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением. Большинство освобожденных воинов находились в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя", - рассказали в Коордштабе.

Сообщается, что все освобожденные сегодня Защитники - представители рядового и сержантского состава.



В целом домой возвращаются украинцы, которые воевали в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в Запорожской и Киевской областях.

В Коордштабе добавили, что все освобожденные из плена Защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

"Координационный штаб продолжает работу и уже в ближайшее время готовим следующий этап обмена пленными. Работаем над возвращением всех!" - отмечается в сообщении.





