В рамках очередного обмена из российского плена возвращены тяжелобольные защитники, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 июня, состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" согласно договоренностям в Стамбуле.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из российской неволи освобождена группа Защитников, которые имеют ранения и существенные проблемы со здоровьем.
Так, на Родину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
"Каждый освобожденный сегодня Защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением. Большинство освобожденных воинов находились в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя", - рассказали в Коордштабе.
Сообщается, что все освобожденные сегодня Защитники - представители рядового и сержантского состава.
В целом домой возвращаются украинцы, которые воевали в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в Запорожской и Киевской областях.
В Коордштабе добавили, что все освобожденные из плена Защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.
"Координационный штаб продолжает работу и уже в ближайшее время готовим следующий этап обмена пленными. Работаем над возвращением всех!" - отмечается в сообщении.
И они один в один будут похожи на узников Бухенвальда или Освенцима
Миру казалось,что нацизм уже никогда не вернется
А он вернулся. Вот он! Смотрите!
Не удивлюсь,если путин сделает газовые камеры для украинцев...
В мене невеличке питання : а що серед полоненних Азовців, всі здорові?