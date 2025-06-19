РУС
В рамках очередного обмена из российского плена возвращены тяжелобольные защитники, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 июня, состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" согласно договоренностям в Стамбуле.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из российской неволи освобождена группа Защитников, которые имеют ранения и существенные проблемы со здоровьем.

Так, на Родину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

"Каждый освобожденный сегодня Защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением. Большинство освобожденных воинов находились в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя", - рассказали в Коордштабе.

Обмен пленными между Украиной и Россией 19 июня

Сообщается, что все освобожденные сегодня Защитники - представители рядового и сержантского состава.

В целом домой возвращаются украинцы, которые воевали в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в Запорожской и Киевской областях.

В Коордштабе добавили, что все освобожденные из плена Защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Обмен пленными между Украиной и Россией 19 июня

"Координационный штаб продолжает работу и уже в ближайшее время готовим следующий этап обмена пленными. Работаем над возвращением всех!" - отмечается в сообщении.

Обмен пленными между Украиной и Россией 19 июня
Обмен пленными между Украиной и Россией 19 июня
Обмен пленными между Украиной и Россией 19 июня

Та в кацапському поклоні всі важкохворі…, це ми повертаємо на росію вгодованих бичків, а наші захисники повертаються виснаженими та хворими після тортур та не людського поводження
19.06.2025 15:16 Ответить
зато зара росіяни масово почали здаватися в полон і вже починають перебігати та здаватися масово
19.06.2025 15:33 Ответить
Одеть всех вернувшихся в полосатые робы - и сделать фото
И они один в один будут похожи на узников Бухенвальда или Освенцима
Миру казалось,что нацизм уже никогда не вернется
А он вернулся. Вот он! Смотрите!
Не удивлюсь,если путин сделает газовые камеры для украинцев...
19.06.2025 15:24 Ответить
Москальня довела знущаннями і тортурами наших воїнів до стану ходячих скелетів і зробила свій сатанинський благородний хід? Ну і піар для подекотрих, бачте ми повернули із полону, а тільки от питання в якому стані і кому цих скалічених на шиї?
19.06.2025 15:28 Ответить
Дякувати Богу, що повернулися в Україну🙏

В мене невеличке питання : а що серед полоненних Азовців, всі здорові?
19.06.2025 15:57 Ответить
 
 