У межах чергового обміну з російського полону повернуто важкохворих захисників, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі і поранені" згідно з домовленостями у Стамбулі.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з російської неволі визволено групу Захисників, які мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.



Так, на Батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Також дивіться: Україна та РФ провели черговий обмін полоненими: більшість захисників були у полоні з 2022 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Кожен звільнений сьогодні Захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя", - розповіли в Коордштабі.

Повідомляється, що всі визволені сьогодні Захисники - представники рядового та сержантського складу.



Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях.

Також читайте: Частина російських військовополонених не хочуть іти на обмін, - заступник міністра юстиції Пікалов

У Коордштабі додали, що всі звільнені з полону Захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

"Координаційний штаб продовжує роботу і вже найближчим часом готуємо наступний етап обміну полоненими. Працюємо над поверненням усіх!" - наголошується в повідомленні.





