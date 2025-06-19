УКР
3 477 5

У межах чергового обміну з російського полону повернуто важкохворих захисників, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі і поранені" згідно з домовленостями у Стамбулі.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з російської неволі визволено групу Захисників, які мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

Так, на Батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Також дивіться: Україна та РФ провели черговий обмін полоненими: більшість захисників були у полоні з 2022 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Кожен звільнений сьогодні Захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя", - розповіли в Коордштабі.

Обмін полоненими між Україною та Росією 19 червня

Повідомляється, що всі визволені сьогодні Захисники - представники рядового та сержантського складу.

Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях.

Також читайте: Частина російських військовополонених не хочуть іти на обмін, - заступник міністра юстиції Пікалов

У Коордштабі додали, що всі звільнені з полону Захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Обмін полоненими між Україною та Росією 19 червня

"Координаційний штаб продовжує роботу і вже найближчим часом готуємо наступний етап обміну полоненими. Працюємо над поверненням усіх!" - наголошується в повідомленні.

Обмін полоненими між Україною та Росією 19 червня
Обмін полоненими між Україною та Росією 19 червня
Обмін полоненими між Україною та Росією 19 червня

військовополонені (1067) обмін (1277) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (52)
Та в кацапському поклоні всі важкохворі…, це ми повертаємо на росію вгодованих бичків, а наші захисники повертаються виснаженими та хворими після тортур та не людського поводження
19.06.2025 15:16
зато зара росіяни масово почали здаватися в полон і вже починають перебігати та здаватися масово
19.06.2025 15:33
Одеть всех вернувшихся в полосатые робы - и сделать фото
И они один в один будут похожи на узников Бухенвальда или Освенцима
Миру казалось,что нацизм уже никогда не вернется
А он вернулся. Вот он! Смотрите!
Не удивлюсь,если путин сделает газовые камеры для украинцев...
19.06.2025 15:24
Москальня довела знущаннями і тортурами наших воїнів до стану ходячих скелетів і зробила свій сатанинський благородний хід? Ну і піар для подекотрих, бачте ми повернули із полону, а тільки от питання в якому стані і кому цих скалічених на шиї?
19.06.2025 15:28
Дякувати Богу, що повернулися в Україну🙏

В мене невеличке питання : а що серед полоненних Азовців, всі здорові?
19.06.2025 15:57
 
 