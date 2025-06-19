8 743 21
Україна та РФ провели черговий обмін полоненими: більшість захисників були у полоні з 2022 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.
Захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині", - йдеться в повідомленні.
Глава держави подякував всім, хто допомагає робити ці обміни можливими.
Джерело: https://censor.net/ua/n3558742
ВладімірСанич, де фортифікації?
З поверненням, рідненькі.
Здоровʼя Вам і швидкого одужання 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️