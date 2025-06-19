УКР
Новини Обмін полоненими
Україна та РФ провели черговий обмін полоненими: більшість захисників були у полоні з 2022 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.

Захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині", - йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував всім, хто допомагає робити ці обміни можливими.

Читайте: РФ пропонувала обміняти викрадених українських дітей на російських військових, - Зеленський

Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року
військовополонені (1067) Зеленський Володимир (25578) обмін (1277)
Топ коментарі
+19
Щастя яке! Вітаємо, хлопчики наші, на рідній землі!
19.06.2025 14:53 Відповісти
+17
2022р війни не буде ,казав потвора 🤡...людей здавав прискоренно !!! зеленський, на тобі гріх величезний !!! А нашим Воїнам Героям❤️ , сили та одужання !!!
19.06.2025 15:08 Відповісти
+14
З поверненням до дому!!! Здоров'я вам наші герої!!!!
19.06.2025 15:01 Відповісти
Щастя яке! Вітаємо, хлопчики наші, на рідній землі!
19.06.2025 14:53 Відповісти
Які худесенькі...вітаю хлопців та їх родини..це щастя!
19.06.2025 15:00 Відповісти
З поверненням до дому!!! Здоров'я вам наші герої!!!!
19.06.2025 15:01 Відповісти
19.06.2025 15:35 Відповісти
Бо зелена блювота примазується до будь якої позитивної події, що б попіаритися. І судячи по висерам зебілів, це йому дуже гарно вдається.
19.06.2025 16:18 Відповісти
Дивіться, ризикуєте власною піною захлинуться. Собака гавкає, караван іде.
19.06.2025 16:52 Відповісти
Зелені виродки завжди примазуються до справ ,до яких не мають відношення.
20.06.2025 08:20 Відповісти
ВладімірСанич, де фортифікації?

З поверненням, рідненькі.
19.06.2025 15:06 Відповісти
У Вас одрук..ссанич треба писати..воно гульбенить там, де й того разу, коли Київ зносили кацапи..
19.06.2025 15:18 Відповісти
2022р війни не буде ,казав потвора 🤡...людей здавав прискоренно !!! зеленський, на тобі гріх величезний !!! А нашим Воїнам Героям❤️ , сили та одужання !!!
19.06.2025 15:08 Відповісти
Вітаємо наших захисників з поверненням на рідну землю !!
Здоровʼя Вам і швидкого одужання 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
19.06.2025 16:24 Відповісти
Самі діди. Біда.
19.06.2025 16:27 Відповісти
сам ти дід. ти ж бо за три з лишком роки полону був би навіть не дід, а прадід.
19.06.2025 17:05 Відповісти
Гнида зелена .Муки наших Воїнів через цього виродка.
19.06.2025 18:05 Відповісти
Шо б цітвиродкиьпройшли і їх діти це їли, дай бог
19.06.2025 18:12 Відповісти
Азова знову нема
19.06.2025 18:55 Відповісти
Нажаль жодного військового з 36 Бригади Морпіхів та з Азову. А там вже пожитє'ві вироки є у рашистських судах. Тоб то родини можуть в загалі героїв Маріуполя, з жахом зданих гнидою у полон ху...лу не побачити ніколи. ****...ць. А міліарди шакали зеленского розкрадають сотнями. Тварини.
19.06.2025 20:44 Відповісти
дуже виснажені як з освенцима
19.06.2025 21:17 Відповісти
Падло зелене здало Азов.Щоб ти здох виродок.
20.06.2025 08:22 Відповісти
 
 