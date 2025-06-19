Украина и РФ провели очередной обмен пленными: большинство защитников находились в плену с 2022 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находилось в плену с 2022 года.



Защитники Украины, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях", - говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает делать эти обмены возможными.

