8 743 21

Украина и РФ провели очередной обмен пленными: большинство защитников находились в плену с 2022 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находилось в плену с 2022 года.

Защитники Украины, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях", - говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает делать эти обмены возможными.

Читайте: РФ предлагала обменять похищенных украинских детей на российских военных, - Зеленский

Украина и РФ провели обмен пленными 19 июня 2025 года
военнопленные (1199) Зеленский Владимир (22025) обмен (1495)
+19
Щастя яке! Вітаємо, хлопчики наші, на рідній землі!
19.06.2025 14:53
+17
2022р війни не буде ,казав потвора 🤡...людей здавав прискоренно !!! зеленський, на тобі гріх величезний !!! А нашим Воїнам Героям❤️ , сили та одужання !!!
19.06.2025 15:08
+14
З поверненням до дому!!! Здоров'я вам наші герої!!!!
19.06.2025 15:01
Щастя яке! Вітаємо, хлопчики наші, на рідній землі!
19.06.2025 14:53
Які худесенькі...вітаю хлопців та їх родини..це щастя!
19.06.2025 15:00
З поверненням до дому!!! Здоров'я вам наші герої!!!!
19.06.2025 15:01
+
Бо зелена блювота примазується до будь якої позитивної події, що б попіаритися. І судячи по висерам зебілів, це йому дуже гарно вдається.
Дивіться, ризикуєте власною піною захлинуться. Собака гавкає, караван іде.
Зелені виродки завжди примазуються до справ ,до яких не мають відношення.
Рашисти просунулися на Сумщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ
Джерело: https://censor.net/ua/n3558742
ВладімірСанич, де фортифікації?

З поверненням, рідненькі.
19.06.2025 15:06
У Вас одрук..ссанич треба писати..воно гульбенить там, де й того разу, коли Київ зносили кацапи..
2022р війни не буде ,казав потвора 🤡...людей здавав прискоренно !!! зеленський, на тобі гріх величезний !!! А нашим Воїнам Героям❤️ , сили та одужання !!!
19.06.2025 15:08
Вітаємо наших захисників з поверненням на рідну землю !!
Здоровʼя Вам і швидкого одужання 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
19.06.2025 16:24
Самі діди. Біда.
19.06.2025 16:27
сам ти дід. ти ж бо за три з лишком роки полону був би навіть не дід, а прадід.
Гнида зелена .Муки наших Воїнів через цього виродка.
Шо б цітвиродкиьпройшли і їх діти це їли, дай бог
Азова знову нема
Нажаль жодного військового з 36 Бригади Морпіхів та з Азову. А там вже пожитє'ві вироки є у рашистських судах. Тоб то родини можуть в загалі героїв Маріуполя, з жахом зданих гнидою у полон ху...лу не побачити ніколи. ****...ць. А міліарди шакали зеленского розкрадають сотнями. Тварини.
дуже виснажені як з освенцима
Падло зелене здало Азов.Щоб ти здох виродок.
