Украина и РФ провели очередной обмен пленными: большинство защитников находились в плену с 2022 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находилось в плену с 2022 года.
Защитники Украины, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях", - говорится в сообщении.
Глава государства поблагодарил всех, кто помогает делать эти обмены возможными.
