РУС
Возвращение детей из оккупации
РФ предлагала обменять похищенных украинских детей на российских военных, - Зеленский

Обмен детей на военных. Что предлагала Россия

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона предлагала обменять военных РФ на похищенных украинских детей.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидером Австрии ван дер Белленом, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя менять детей - это не военнопленные. Поэтому это невозможно. Мы не меняем их ни на что. Это абсолютно несправедливо. Если честно, это безумие, которое, кстати, русские предлагали. Мы им даем военных, а они нам - детей. Это вне понимания и вне международного права. В принципе, это в духе их жизни", - сказал он.

Читайте: Рашисты преследовали за проукраинскую позицию: 15-летнего парня вернули из российской оккупации

дети (6732) обмен (1495) возврат (276)
Топ комментарии
+5
Таке пропонувати можуть тільки кацапи та кончені підАри. Хоча це одне і теж...
16.06.2025 17:01 Ответить
+4
Зеленський скільки українських дітей знаходиться у ворога?
16.06.2025 16:42 Ответить
+3
То діти залишилися у русні, а полонена русня наїдає морди в полоні і держава продовжує витрачати на них по 10 000 грн в місяць?
16.06.2025 16:37 Ответить
Перехватчик кацап ну ты и гнида так они сейчас нагребут по всей рашке сепаров и лугандонов - а наши пленные останутся в рашке на всегда?
показать весь комментарий
16.06.2025 18:48 Ответить
Більш кацапні довіряєш?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:02 Ответить
все що перед "але" - неправда, чув таке?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:08 Ответить
ти готовий попліч кацапів тоді
показать весь комментарий
16.06.2025 17:13 Ответить
perdalichesuper БОТ кацапский
показать весь комментарий
16.06.2025 18:49 Ответить
Ну стосовно пропозиції кацапів він не бреше. Вже ООНа відреагувала на цю кацапську пропозицію. Значить кацапня дійсно пропонувала.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:33 Ответить
так зе-плесень ублюдок - но что твои кацапы не могли такое предложить?
показать весь комментарий
16.06.2025 18:50 Ответить
perdalichesuper ты кацап и есть брехун - ты защищаешь свою русню
показать весь комментарий
16.06.2025 18:58 Ответить
в данном случае про твоих кацапов ублюбдков зе скащал правду
показать весь комментарий
17.06.2025 02:31 Ответить
кремляди могут нагрести тысячи детей сепаров и лугандонцев и выдворить их в Украину на замену своих пленных - а украинские пленные что там останутся?:
показать весь комментарий
16.06.2025 18:52 Ответить
Чудовий бізнес для загарбника. "Наловив" на окупованих територіях громадян України, обміняв на полонених загарбників. Кинув обміняних загарбників на лови наступної партії громадян України. Потім можна почати "міняти" пенсіонерів. Потім - жінок. А потім і до всієї іншої братії, яка спивається на росії, вважаючи, що вони "громадяни росії".
показать весь комментарий
16.06.2025 17:04 Ответить
Воно знову називає кацапів "руськими". Кремінь , розкажи ,нарешті, йому хто такі "руські" і чому це не кацапи !!!
показать весь комментарий
16.06.2025 17:22 Ответить
Так всіх полонених на всіх. Як цивільних, так і військових. Навіщо нам Юрій Бойко? Шуфріч? Інша процапська наволоч?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:25 Ответить
тебе кацап конечно они очень нужны не позорься..
показать весь комментарий
16.06.2025 18:53 Ответить
Славко, ти добре бухнув. Лягай спати
показать весь комментарий
16.06.2025 19:39 Ответить
кончай бредить кремлевский бот ..
показать весь комментарий
16.06.2025 18:57 Ответить
ты кацапка так ты бы и мать родную обменяла бы а пленных наших кто возвращать будет? и на кого менять??? кончай бредить ватная прокладка..
показать весь комментарий
16.06.2025 18:55 Ответить
Тому, що ти - дура і не розумієш наслідків такого обміну.
Після цього всіх наших полонених кацапи просто розстріляють, а щоб вимінювати своїх полонених - просто будуть ловити українських дітей на окупованих територіях для обміну.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:04 Ответить
Вот урод, дети-святое.Хотя,они же не его.Когда детдома кинул ,хотя мог всех сирот эвакуировать.А теперь визжат зелёные,отдайте.Вы их кинули ублюдки шашлычные.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:59 Ответить
Вот именно, урод, что дети не должны быть предметом обмена на военнопленных. Ибо в таком случае кацапье просто расстреляет наших военнопленных и будет ловить наших детей на оккупированных территориях для обмена своих военнопленных.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:05 Ответить
 
 