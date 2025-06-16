РФ предлагала обменять похищенных украинских детей на российских военных, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона предлагала обменять военных РФ на похищенных украинских детей.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидером Австрии ван дер Белленом, информирует Цензор.НЕТ.
"Нельзя менять детей - это не военнопленные. Поэтому это невозможно. Мы не меняем их ни на что. Это абсолютно несправедливо. Если честно, это безумие, которое, кстати, русские предлагали. Мы им даем военных, а они нам - детей. Это вне понимания и вне международного права. В принципе, это в духе их жизни", - сказал он.
Після цього всіх наших полонених кацапи просто розстріляють, а щоб вимінювати своїх полонених - просто будуть ловити українських дітей на окупованих територіях для обміну.