РФ пропонувала обміняти викрадених українських дітей на російських військових, - Зеленський

Обмін дітей на військових. Що пропонувала Росія

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона пропонувала обміняти військових РФ на викрадених українських дітей.

Про це він заявив під час пресконференції з лідером Австрії ван дер Белленом, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна міняти дітей - це не військовополонені. Тому це неможливо. Ми не міняємо їх ні на що. Це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке, до речі, руські пропонували. Ми їм даємо військових, а вони нам - дітей. Це поза розумінням та поза міжнародним правом. В принципі, це в дусі їхнього життя", - сказав він.

Читайте: Рашисти переслідували за проукраїнську позицію: 15-річного хлопця повернули із російської окупації

Автор: 

+5
Таке пропонувати можуть тільки кацапи та кончені підАри. Хоча це одне і теж...

16.06.2025 17:01
+4
Зеленський скільки українських дітей знаходиться у ворога?

16.06.2025 16:42
+3
То діти залишилися у русні, а полонена русня наїдає морди в полоні і держава продовжує витрачати на них по 10 000 грн в місяць?

16.06.2025 16:37
То діти залишилися у русні, а полонена русня наїдає морди в полоні і держава продовжує витрачати на них по 10 000 грн в місяць?

16.06.2025 16:37
Перехватчик кацап ну ты и гнида так они сейчас нагребут по всей рашке сепаров и лугандонов - а наши пленные останутся в рашке на всегда?

16.06.2025 18:48
****

16.06.2025 16:39
Більш кацапні довіряєш?

16.06.2025 17:02
все що перед "але" - неправда, чув таке?

16.06.2025 17:08
ти готовий попліч кацапів тоді

16.06.2025 17:13
perdalichesuper БОТ кацапский

16.06.2025 18:49
Ну стосовно пропозиції кацапів він не бреше. Вже ООНа відреагувала на цю кацапську пропозицію. Значить кацапня дійсно пропонувала.

16.06.2025 21:33
так зе-плесень ублюдок - но что твои кацапы не могли такое предложить?

16.06.2025 18:50
perdalichesuper ты кацап и есть брехун - ты защищаешь свою русню

16.06.2025 18:58
в данном случае про твоих кацапов ублюбдков зе скащал правду

17.06.2025 02:31
Зеленський скільки українських дітей знаходиться у ворога?

16.06.2025 16:42
кремляди могут нагрести тысячи детей сепаров и лугандонцев и выдворить их в Украину на замену своих пленных - а украинские пленные что там останутся?:

16.06.2025 18:52
Таке пропонувати можуть тільки кацапи та кончені підАри. Хоча це одне і теж...

16.06.2025 17:01
Чудовий бізнес для загарбника. "Наловив" на окупованих територіях громадян України, обміняв на полонених загарбників. Кинув обміняних загарбників на лови наступної партії громадян України. Потім можна почати "міняти" пенсіонерів. Потім - жінок. А потім і до всієї іншої братії, яка спивається на росії, вважаючи, що вони "громадяни росії".

16.06.2025 17:04
Воно знову називає кацапів "руськими". Кремінь , розкажи ,нарешті, йому хто такі "руські" і чому це не кацапи !!!

16.06.2025 17:22
Так всіх полонених на всіх. Як цивільних, так і військових. Навіщо нам Юрій Бойко? Шуфріч? Інша процапська наволоч?

16.06.2025 17:25
тебе кацап конечно они очень нужны не позорься..

16.06.2025 18:53
Славко, ти добре бухнув. Лягай спати

16.06.2025 19:39
кончай бредить кремлевский бот ..

16.06.2025 18:57
ты кацапка так ты бы и мать родную обменяла бы а пленных наших кто возвращать будет? и на кого менять??? кончай бредить ватная прокладка..

16.06.2025 18:55
Тому, що ти - дура і не розумієш наслідків такого обміну.
Після цього всіх наших полонених кацапи просто розстріляють, а щоб вимінювати своїх полонених - просто будуть ловити українських дітей на окупованих територіях для обміну.

16.06.2025 21:04
Вот урод, дети-святое.Хотя,они же не его.Когда детдома кинул ,хотя мог всех сирот эвакуировать.А теперь визжат зелёные,отдайте.Вы их кинули ублюдки шашлычные.

16.06.2025 19:59
Вот именно, урод, что дети не должны быть предметом обмена на военнопленных. Ибо в таком случае кацапье просто расстреляет наших военнопленных и будет ловить наших детей на оккупированных территориях для обмена своих военнопленных.

16.06.2025 21:05
 
 