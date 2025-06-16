РФ пропонувала обміняти викрадених українських дітей на російських військових, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона пропонувала обміняти військових РФ на викрадених українських дітей.
Про це він заявив під час пресконференції з лідером Австрії ван дер Белленом, інформує Цензор.НЕТ.
"Не можна міняти дітей - це не військовополонені. Тому це неможливо. Ми не міняємо їх ні на що. Це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке, до речі, руські пропонували. Ми їм даємо військових, а вони нам - дітей. Це поза розумінням та поза міжнародним правом. В принципі, це в дусі їхнього життя", - сказав він.
Після цього всіх наших полонених кацапи просто розстріляють, а щоб вимінювати своїх полонених - просто будуть ловити українських дітей на окупованих територіях для обміну.