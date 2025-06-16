УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7442 відвідувача онлайн
Новини Повернення дітей з окупації
1 772 4

Рашисти переслідували за проукраїнську позицію: 15-річного хлопця повернули із російської окупації

Із окупації повернули хлопця з мамою. Що відомо

Із тимчасово окупованої території вдалося повернути 15-річного хлопця разом із мамою.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Попри тиск окупантів, які примушували відвідувати російську школу, хлопець продовжував навчання в українській школі онлайн, а родина постійно стикалася з перевірками та переслідуваннями через свою проукраїнську позицію", - йдеться в повідомленні.

Визволити хлопця вдалося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Читайте: Двох дівчат-підлітків повернули з окупації

Автор: 

діти (5316) окупація (6861) повернення (295)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А при чому тут кацапський прихвостень єрмак?
показати весь коментар
16.06.2025 16:12 Відповісти
Ви праві, він же, по сірим пивним ларькам, «спеціалізувався порішать», як помічник ригоАНАЛА тадеєва!?!? Оманщина, то уже було, після 2018 року …
Мертвечук з деркачем, можуть це підтвердити!!
показати весь коментар
16.06.2025 16:18 Відповісти
Гарна новина, а чому не написати з якого місцеположення повернули?
показати весь коментар
16.06.2025 16:13 Відповісти
С возвращеним!
Удачи!!!!
показати весь коментар
16.06.2025 16:13 Відповісти
 
 