Рашисти переслідували за проукраїнську позицію: 15-річного хлопця повернули із російської окупації
Із тимчасово окупованої території вдалося повернути 15-річного хлопця разом із мамою.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Попри тиск окупантів, які примушували відвідувати російську школу, хлопець продовжував навчання в українській школі онлайн, а родина постійно стикалася з перевірками та переслідуваннями через свою проукраїнську позицію", - йдеться в повідомленні.
Визволити хлопця вдалося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
