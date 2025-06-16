Рашисти переслідували за проукраїнську позицію: 15-річного хлопця повернули із російської окупації

Із тимчасово окупованої території вдалося повернути 15-річного хлопця разом із мамою.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Попри тиск окупантів, які примушували відвідувати російську школу, хлопець продовжував навчання в українській школі онлайн, а родина постійно стикалася з перевірками та переслідуваннями через свою проукраїнську позицію", - йдеться в повідомленні.

Визволити хлопця вдалося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

