Двох дівчат-підлітків повернули з окупації
Із тимчасово окупованих росіянами територій вдалося повернути ще двох дівчат - їм 16 і 17 років.
Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дівчата жодного разу не виїжджали з рідного міста з моменту його окупації у 2022-му, але весь цей час навчалися онлайн в українській школі.
"Родина кілька років шукала можливість виїхати - зверталися до знайомих, шукали перевізників, збирали кошти. Після пошкодження власного будинку внаслідок обстрілу сім’я звернулася по допомогу", - розповіла Зарівна.
Наразі родина перебуває на підконтрольній Україні території.
"Дівчата планують продовжувати навчатись і будувати своє майбутнє тут", - додала Зарівна.
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Артем Гурин
показати весь коментар06.06.2025 22:03 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
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