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Новини Повернення з окупації
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Двох дівчат-підлітків повернули з окупації

повернення дітей з тот

Із тимчасово окупованих росіянами територій вдалося повернути ще двох дівчат - їм 16 і 17 років.

Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дівчата жодного разу не виїжджали з рідного міста з моменту його окупації у 2022-му, але весь цей час навчалися онлайн в українській школі.

"Родина кілька років шукала можливість виїхати - зверталися до знайомих, шукали перевізників, збирали кошти. Після пошкодження власного будинку внаслідок обстрілу сім’я звернулася по допомогу", - розповіла Зарівна.

Наразі родина перебуває на підконтрольній Україні території.

"Дівчата планують продовжувати навчатись і будувати своє майбутнє тут", - додала Зарівна.

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добре. з поверненням
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06.06.2025 22:03 Відповісти
 
 