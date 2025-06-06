Двох дівчат-підлітків повернули з окупації

Із тимчасово окупованих росіянами територій вдалося повернути ще двох дівчат - їм 16 і 17 років.

Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дівчата жодного разу не виїжджали з рідного міста з моменту його окупації у 2022-му, але весь цей час навчалися онлайн в українській школі.

"Родина кілька років шукала можливість виїхати - зверталися до знайомих, шукали перевізників, збирали кошти. Після пошкодження власного будинку внаслідок обстрілу сім’я звернулася по допомогу", - розповіла Зарівна.

Наразі родина перебуває на підконтрольній Україні території.

"Дівчата планують продовжувати навчатись і будувати своє майбутнє тут", - додала Зарівна.

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