Двух девушек-подростков вернули из оккупации

С временно оккупированных россиянами территорий удалось вернуть еще двух девушек - им 16 и 17 лет.

Об этом сообщила операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что девушки ни разу не выезжали из родного города с момента его оккупации в 2022-м, но все это время учились онлайн в украинской школе.

"Семья несколько лет искала возможность уехать - обращались к знакомым, искали перевозчиков, собирали средства. После повреждения собственного дома вследствие обстрела семья обратилась за помощью", - рассказала Заривная.

Сейчас семья находится на подконтрольной Украине территории.

"Девушки планируют продолжать учиться и строить свое будущее здесь", - добавила Заривная.

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