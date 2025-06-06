РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11984 посетителя онлайн
Новости Возвращение с окупации
355 1

Двух девушек-подростков вернули из оккупации

возвращение детей из тот

С временно оккупированных россиянами территорий удалось вернуть еще двух девушек - им 16 и 17 лет.

Об этом сообщила операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что девушки ни разу не выезжали из родного города с момента его оккупации в 2022-м, но все это время учились онлайн в украинской школе.

"Семья несколько лет искала возможность уехать - обращались к знакомым, искали перевозчиков, собирали средства. После повреждения собственного дома вследствие обстрела семья обратилась за помощью", - рассказала Заривная.

Сейчас семья находится на подконтрольной Украине территории.

"Девушки планируют продолжать учиться и строить свое будущее здесь", - добавила Заривная.

Читайте также: 18-летнюю девушку и 21-летнего парня удалось вернуть из оккупации, - ОП

Автор: 

дети (6574) оккупация (10196) возврат (228)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добре. з поверненням
показать весь комментарий
06.06.2025 22:03 Ответить
 
 