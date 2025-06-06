Двух девушек-подростков вернули из оккупации
С временно оккупированных россиянами территорий удалось вернуть еще двух девушек - им 16 и 17 лет.
Об этом сообщила операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что девушки ни разу не выезжали из родного города с момента его оккупации в 2022-м, но все это время учились онлайн в украинской школе.
"Семья несколько лет искала возможность уехать - обращались к знакомым, искали перевозчиков, собирали средства. После повреждения собственного дома вследствие обстрела семья обратилась за помощью", - рассказала Заривная.
Сейчас семья находится на подконтрольной Украине территории.
"Девушки планируют продолжать учиться и строить свое будущее здесь", - добавила Заривная.
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Артем Гурин
показать весь комментарий06.06.2025 22:03 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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