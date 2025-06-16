Рашисты преследовали за проукраинскую позицию: 15-летнего парня вернули из российской оккупации

С временно оккупированной территории удалось вернуть 15-летнего парня вместе с мамой.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на давление оккупантов, которые заставляли посещать российскую школу, парень продолжал обучение в украинской школе онлайн, а семья постоянно сталкивалась с проверками и преследованиями из-за своей проукраинской позиции", - говорится в сообщении.

Вызволить парня удалось в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

