Новости Возвращение детей из оккупации
Рашисты преследовали за проукраинскую позицию: 15-летнего парня вернули из российской оккупации

Из оккупации вернули парня с мамой. Что известно

С временно оккупированной территории удалось вернуть 15-летнего парня вместе с мамой.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на давление оккупантов, которые заставляли посещать российскую школу, парень продолжал обучение в украинской школе онлайн, а семья постоянно сталкивалась с проверками и преследованиями из-за своей проукраинской позиции", - говорится в сообщении.

Вызволить парня удалось в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Читайте: Двух девушек-подростков вернули из оккупации

дети (6732) оккупация (10299) возврат (276)
А при чому тут кацапський прихвостень єрмак?
16.06.2025 16:12 Ответить
Ви праві, він же, по сірим пивним ларькам, «спеціалізувався порішать», як помічник ригоАНАЛА тадеєва!?!? Оманщина, то уже було, після 2018 року …
Мертвечук з деркачем, можуть це підтвердити!!
16.06.2025 16:18 Ответить
Гарна новина, а чому не написати з якого місцеположення повернули?
16.06.2025 16:13 Ответить
С возвращеним!
Удачи!!!!
16.06.2025 16:13 Ответить
 
 