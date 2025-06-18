УКР
Частина російських військовополонених не хочуть іти на обмін, - заступник міністра юстиції Пікалов

Деякі полонені росіяни не хочуть йти на обмін. В чому причина

Частина військовополонених армії РФ не хочуть йти на обмін, оскільки розуміють, що після цього росіяни знову відправлять їх на передову.

Про це розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Частина полонених не хочуть іти на обмін. Особливо не громадяни Російської Федерації, які приїжджають сюди воювати і потрапляють в полон.

У нас були випадки, коли з дозволу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими журналісти брали інтерв'ю у таких людей, і вони розповідали, що у них тут триразове харчування, оплачувана робота, медична підтримка. А вдома усього цього не було", - сказав він.

"Вони туди не хочуть, бо далі шлях один – тебе знову повертають в окоп", - додав Пікалов.

Дивіться також: Українські захисники взяли в полон чергову групу російських окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Заступник міністра зазначив, що із перших днів повномасштабного вторгнення почали надходили військовополонені, тому було ухвалено рішення, що ними опікуватиметься саме пенітенціарна система.

"Тобто, треба було дуже швидко адаптувати установи, утворити табори для військовополонених, налагодити цю роботу і унормувати усі процеси, виписати нові накази і інструкції, яких до цього не існувало. Усе це зроблено і працює. Причому працює досить гарно. Я нещодавно був у Женеві, де розглядалась національна доповідь по катуванням на засіданні Комітету ООН проти катувань. Члени комітету теж визнають, що Україна на відміну від Росії, досить чітко дотримується усіх міжнародних конвенцій і зобов’язань. Це теж, я рахую, заслуга ДКВС", - зазначив Пікалов.

Повний текст інтерв'ю із заступником міністра юстиції Євгеном Пікаловим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Дивіться: "Трьохсотий" росіянин після атаки дрона, прочитав українську агітку із пропозицією здатися і здійняв руки догори. ВIДЕО

армія рф (18780) військовополонені (1066) Мін’юст (1630) обмін (1277)
+9
А нах*я нам питати що хочуть ті, хто ішов вбивати нас?
відправляйте, хай показово обнуляють, іншим наука буде.
показати весь коментар
18.06.2025 13:30 Відповісти
+6
Тут ми витрачаємо гроші бюджету на них, вони і близько не відпрацьовують вкладені кошти, тому язик не повертається сказати «на нас працюють».
Це виродки які їдять краще за наших пенсіонерів, товстіють за наші гроші і щей лікуються так як не лікуються в себе на гражданці.
+ в парашці добру частину обнулять, тому що розуміють що вони зливали інфу і можуть бути пропрацьовані нашими.
показати весь коментар
18.06.2025 13:40 Відповісти
+4
"Таїті, Таїті, нас і здєсь неплохо кормят".
показати весь коментар
18.06.2025 13:31 Відповісти
Давайте в Европу сплавляти ))) обміняємо на ракети чи снаряди.
показати весь коментар
18.06.2025 13:24 Відповісти
Це в'язні російських в'язниць.
показати весь коментар
18.06.2025 13:25 Відповісти
То треба Заходу це показувати..
Яка різниця в режимах.
з питань поводження з військовополоненими журналісти брали інтерв'ю у таких людей, і вони розповідали, що у них тут триразове харчування, оплачувана робота, медична підтримка. А вдома усього цього не було", - сказав він.
показати весь коментар
18.06.2025 13:25 Відповісти
А нах*я нам питати що хочуть ті, хто ішов вбивати нас?
відправляйте, хай показово обнуляють, іншим наука буде.
показати весь коментар
18.06.2025 13:30 Відповісти
Фокус в тому, що тут вони на нас працюють, а після обміну знову будуть нас вбивати...
показати весь коментар
18.06.2025 13:32 Відповісти
Тут ми витрачаємо гроші бюджету на них, вони і близько не відпрацьовують вкладені кошти, тому язик не повертається сказати «на нас працюють».
Це виродки які їдять краще за наших пенсіонерів, товстіють за наші гроші і щей лікуються так як не лікуються в себе на гражданці.
+ в парашці добру частину обнулять, тому що розуміють що вони зливали інфу і можуть бути пропрацьовані нашими.
показати весь коментар
18.06.2025 13:40 Відповісти
Але ж не стріляють...
показати весь коментар
18.06.2025 13:55 Відповісти
і що вони на нас працюють? по 10 тис грн на місяць на кожного, а пінсіонеру - 3200
показати весь коментар
18.06.2025 14:21 Відповісти
🔥🔥🔥
показати весь коментар
18.06.2025 14:33 Відповісти
Прийдеш в посадку - будеш обнуляти скільки влізе🤣🤣🤣
А якщо серйонзно - чим більше такої реклами "давай до нас в полон, тут класно" тим більше тим краще🤔
показати весь коментар
18.06.2025 17:58 Відповісти
Хосподи! Ну сколько раз можно объяснять?
Давно объявлено. Для российских военнослужащих:
Если сдался в плен добровольно (опер так записал), тебе будет предоставлено право решать, записываться в списки на обмен, или пересидеть до конца войны. Если взяли в плен силой, будут гнобить пытаться обменять без его согласия
показати весь коментар
18.06.2025 21:05 Відповісти
"Таїті, Таїті, нас і здєсь неплохо кормят".
показати весь коментар
18.06.2025 13:31 Відповісти
У этих видать нема лишней хромосомы... мутанты-кацапы, так сказать...
показати весь коментар
18.06.2025 13:33 Відповісти
Простите - у нас война ?
Или благотворительный аукцион ?
Может вы еще лотерею организуете для кацапов?
Их и так в тюрьме кормят круче
Чем многих украинских пенсионеров на воле
Которые отгорбатили на эту страну по 40 лет
И смотрят на ценники в магазине
ШИРОКО РАСКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Еханый....
показати весь коментар
18.06.2025 13:34 Відповісти
ви їх ще питаєте? беріть їх на роботу в ТЦК
показати весь коментар
18.06.2025 13:54 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 13:59 Відповісти
 
 