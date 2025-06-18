Частина російських військовополонених не хочуть іти на обмін, - заступник міністра юстиції Пікалов

Частина військовополонених армії РФ не хочуть йти на обмін, оскільки розуміють, що після цього росіяни знову відправлять їх на передову.

Про це розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Частина полонених не хочуть іти на обмін. Особливо не громадяни Російської Федерації, які приїжджають сюди воювати і потрапляють в полон.

У нас були випадки, коли з дозволу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими журналісти брали інтерв'ю у таких людей, і вони розповідали, що у них тут триразове харчування, оплачувана робота, медична підтримка. А вдома усього цього не було", - сказав він.

"Вони туди не хочуть, бо далі шлях один – тебе знову повертають в окоп", - додав Пікалов.

Заступник міністра зазначив, що із перших днів повномасштабного вторгнення почали надходили військовополонені, тому було ухвалено рішення, що ними опікуватиметься саме пенітенціарна система.

"Тобто, треба було дуже швидко адаптувати установи, утворити табори для військовополонених, налагодити цю роботу і унормувати усі процеси, виписати нові накази і інструкції, яких до цього не існувало. Усе це зроблено і працює. Причому працює досить гарно. Я нещодавно був у Женеві, де розглядалась національна доповідь по катуванням на засіданні Комітету ООН проти катувань. Члени комітету теж визнають, що Україна на відміну від Росії, досить чітко дотримується усіх міжнародних конвенцій і зобов’язань. Це теж, я рахую, заслуга ДКВС", - зазначив Пікалов.

