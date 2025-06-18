Частина російських військовополонених не хочуть іти на обмін, - заступник міністра юстиції Пікалов
Частина військовополонених армії РФ не хочуть йти на обмін, оскільки розуміють, що після цього росіяни знову відправлять їх на передову.
Про це розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Частина полонених не хочуть іти на обмін. Особливо не громадяни Російської Федерації, які приїжджають сюди воювати і потрапляють в полон.
У нас були випадки, коли з дозволу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими журналісти брали інтерв'ю у таких людей, і вони розповідали, що у них тут триразове харчування, оплачувана робота, медична підтримка. А вдома усього цього не було", - сказав він.
"Вони туди не хочуть, бо далі шлях один – тебе знову повертають в окоп", - додав Пікалов.
Заступник міністра зазначив, що із перших днів повномасштабного вторгнення почали надходили військовополонені, тому було ухвалено рішення, що ними опікуватиметься саме пенітенціарна система.
"Тобто, треба було дуже швидко адаптувати установи, утворити табори для військовополонених, налагодити цю роботу і унормувати усі процеси, виписати нові накази і інструкції, яких до цього не існувало. Усе це зроблено і працює. Причому працює досить гарно. Я нещодавно був у Женеві, де розглядалась національна доповідь по катуванням на засіданні Комітету ООН проти катувань. Члени комітету теж визнають, що Україна на відміну від Росії, досить чітко дотримується усіх міжнародних конвенцій і зобов’язань. Це теж, я рахую, заслуга ДКВС", - зазначив Пікалов.
Повний текст інтерв'ю із заступником міністра юстиції Євгеном Пікаловим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Яка різниця в режимах.
відправляйте, хай показово обнуляють, іншим наука буде.
Це виродки які їдять краще за наших пенсіонерів, товстіють за наші гроші і щей лікуються так як не лікуються в себе на гражданці.
+ в парашці добру частину обнулять, тому що розуміють що вони зливали інфу і можуть бути пропрацьовані нашими.
А якщо серйонзно - чим більше такої реклами "давай до нас в полон, тут класно" тим більше тим краще🤔
Давно объявлено. Для российских военнослужащих:
Если сдался в плен добровольно (опер так записал), тебе будет предоставлено право решать, записываться в списки на обмен, или пересидеть до конца войны. Если взяли в плен силой, будут
гнобитьпытаться обменять без его согласия
Или благотворительный аукцион ?
Может вы еще лотерею организуете для кацапов?
Их и так в тюрьме кормят круче
Чем многих украинских пенсионеров на воле
Которые отгорбатили на эту страну по 40 лет
И смотрят на ценники в магазине
ШИРОКО РАСКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Еханый....