РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7938 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными Пленные оккупанты
3 707 16

Часть российских военнопленных не хотят идти на обмен, - заместитель министра юстиции Пикалов

Некоторые пленные россияне не хотят идти на обмен. В чем причина

Часть военнопленных армии РФ не хотят идти на обмен, поскольку понимают, что после этого россияне снова отправят их на передовую.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Евгений Пикалов в интервью Цензор.НЕТ.

"Часть пленных не хотят идти на обмен. Особенно не граждане Российской Федерации, которые приезжают сюда воевать и попадают в плен.

У нас были случаи, когда с разрешения Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными журналисты брали интервью у таких людей, и они рассказывали, что у них здесь трехразовое питание, оплачиваемая работа, медицинская поддержка. А дома всего этого не было", - сказал он.

"Они туда не хотят, потому что дальше путь один - тебя снова возвращают в окоп", - добавил Пикалов.

Смотрите также: Украинские защитники взяли в плен очередную группу российских оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

Замминистра отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения начали поступать военнопленные, поэтому было принято решение, что ими будет заниматься именно пенитенциарная система.

"То есть, надо было очень быстро адаптировать учреждения, создать лагеря для военнопленных, наладить эту работу и нормировать все процессы, выписать новые приказы и инструкции, которых до этого не существовало. Все это сделано и работает. Причем работает достаточно хорошо. Я недавно был в Женеве, где рассматривался национальный доклад по пыткам на заседании Комитета ООН против пыток. Члены комитета тоже признают, что Украина в отличие от России, достаточно четко придерживается всех международных конвенций и обязательств. Это тоже, я считаю, заслуга ДКВС", - отметил Пикалов.

Полный текст интервью с заместителем министра юстиции Евгением Пикаловым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Смотрите: "Трехсотый" россиянин после атаки дрона, прочитал украинскую агитку с предложением сдаться и поднял руки вверх. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20641) военнопленные (1198) Минюст (1774) обмен (1495)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А нах*я нам питати що хочуть ті, хто ішов вбивати нас?
відправляйте, хай показово обнуляють, іншим наука буде.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:30 Ответить
+6
Тут ми витрачаємо гроші бюджету на них, вони і близько не відпрацьовують вкладені кошти, тому язик не повертається сказати «на нас працюють».
Це виродки які їдять краще за наших пенсіонерів, товстіють за наші гроші і щей лікуються так як не лікуються в себе на гражданці.
+ в парашці добру частину обнулять, тому що розуміють що вони зливали інфу і можуть бути пропрацьовані нашими.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:40 Ответить
+4
"Таїті, Таїті, нас і здєсь неплохо кормят".
показать весь комментарий
18.06.2025 13:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте в Европу сплавляти ))) обміняємо на ракети чи снаряди.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:24 Ответить
Це в'язні російських в'язниць.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:25 Ответить
То треба Заходу це показувати..
Яка різниця в режимах.
з питань поводження з військовополоненими журналісти брали інтерв'ю у таких людей, і вони розповідали, що у них тут триразове харчування, оплачувана робота, медична підтримка. А вдома усього цього не було", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3558571
показать весь комментарий
18.06.2025 13:25 Ответить
А нах*я нам питати що хочуть ті, хто ішов вбивати нас?
відправляйте, хай показово обнуляють, іншим наука буде.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:30 Ответить
Фокус в тому, що тут вони на нас працюють, а після обміну знову будуть нас вбивати...
показать весь комментарий
18.06.2025 13:32 Ответить
Тут ми витрачаємо гроші бюджету на них, вони і близько не відпрацьовують вкладені кошти, тому язик не повертається сказати «на нас працюють».
Це виродки які їдять краще за наших пенсіонерів, товстіють за наші гроші і щей лікуються так як не лікуються в себе на гражданці.
+ в парашці добру частину обнулять, тому що розуміють що вони зливали інфу і можуть бути пропрацьовані нашими.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:40 Ответить
Але ж не стріляють...
показать весь комментарий
18.06.2025 13:55 Ответить
і що вони на нас працюють? по 10 тис грн на місяць на кожного, а пінсіонеру - 3200
показать весь комментарий
18.06.2025 14:21 Ответить
🔥🔥🔥
показать весь комментарий
18.06.2025 14:33 Ответить
Прийдеш в посадку - будеш обнуляти скільки влізе🤣🤣🤣
А якщо серйонзно - чим більше такої реклами "давай до нас в полон, тут класно" тим більше тим краще🤔
показать весь комментарий
18.06.2025 17:58 Ответить
Хосподи! Ну сколько раз можно объяснять?
Давно объявлено. Для российских военнослужащих:
Если сдался в плен добровольно (опер так записал), тебе будет предоставлено право решать, записываться в списки на обмен, или пересидеть до конца войны. Если взяли в плен силой, будут гнобить пытаться обменять без его согласия
показать весь комментарий
18.06.2025 21:05 Ответить
"Таїті, Таїті, нас і здєсь неплохо кормят".
показать весь комментарий
18.06.2025 13:31 Ответить
У этих видать нема лишней хромосомы... мутанты-кацапы, так сказать...
показать весь комментарий
18.06.2025 13:33 Ответить
Простите - у нас война ?
Или благотворительный аукцион ?
Может вы еще лотерею организуете для кацапов?
Их и так в тюрьме кормят круче
Чем многих украинских пенсионеров на воле
Которые отгорбатили на эту страну по 40 лет
И смотрят на ценники в магазине
ШИРОКО РАСКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Еханый....
показать весь комментарий
18.06.2025 13:34 Ответить
ви їх ще питаєте? беріть їх на роботу в ТЦК
показать весь комментарий
18.06.2025 13:54 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 13:59 Ответить
 
 