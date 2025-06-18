Часть российских военнопленных не хотят идти на обмен, - заместитель министра юстиции Пикалов

Часть военнопленных армии РФ не хотят идти на обмен, поскольку понимают, что после этого россияне снова отправят их на передовую.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Евгений Пикалов в интервью Цензор.НЕТ.

"Часть пленных не хотят идти на обмен. Особенно не граждане Российской Федерации, которые приезжают сюда воевать и попадают в плен.

У нас были случаи, когда с разрешения Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными журналисты брали интервью у таких людей, и они рассказывали, что у них здесь трехразовое питание, оплачиваемая работа, медицинская поддержка. А дома всего этого не было", - сказал он.

"Они туда не хотят, потому что дальше путь один - тебя снова возвращают в окоп", - добавил Пикалов.

Замминистра отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения начали поступать военнопленные, поэтому было принято решение, что ими будет заниматься именно пенитенциарная система.

"То есть, надо было очень быстро адаптировать учреждения, создать лагеря для военнопленных, наладить эту работу и нормировать все процессы, выписать новые приказы и инструкции, которых до этого не существовало. Все это сделано и работает. Причем работает достаточно хорошо. Я недавно был в Женеве, где рассматривался национальный доклад по пыткам на заседании Комитета ООН против пыток. Члены комитета тоже признают, что Украина в отличие от России, достаточно четко придерживается всех международных конвенций и обязательств. Это тоже, я считаю, заслуга ДКВС", - отметил Пикалов.

